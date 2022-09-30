ЕС и Туркменистан проведут заседание совместного комитета до конца года

В четверг, 29 сентября министр иностранных дел Рашид Мередов встретился с Послом Европейского Союза в Туркменистане Диего Руис Алонсо.

В ходе встречи рассматривалось нынешнее состояние и перспективы развития многопланового сотрудничества между Туркменистаном и ЕС, сообщает МИД страны.

Было подчёркнуто, что одним из основных факторов расширения связей Туркменистана с Евросоюзом являются контакты на высшем и высоком уровнях. В этом контексте обсуждались возможности организации взаимных визитов представительных делегаций Европейской Комиссии и Правительства Туркменистана, а также встречи членов Европейского Парламента с их туркменскими коллегами.

В целях создания условий для рассмотрения комплекса вопросов, касающихся торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества стороны согласились провести до конца текущего года в Ашхабаде очередное заседание Совместного комитета «Туркменистан-Европейский Союз».

Одновременно с этим, в рамках туркмено-европейского диалога по правам человека состоится очередная двусторонняя встреча, в ходе которой планируется обсудить актуальные вопросы гуманитарной проблематики.///nCa, 30 сентября 2022 г.