Туркменистан удешевит транзит для иранских грузоперевозчиков

С 1 октября Туркменистан отменяет транзитную пошлину с иранских грузовых автомобилей, сообщил управляющий директор пограничного терминала Лотфабад Мохсен Рукни в беседе с корреспондентом агентства IRNA.

Ранее, с иранских грузоперевозчиков за транзит по территории Туркменистана взимался сбор в размере 1,5 долл.США за километр пройденной трассы. При этом иранская сторона ответно предоставит туркменским трейлерам соответствующие транзитные льготы.

По словам Рукни, соглашение с туркменскими властями еще больше увеличит коммерческий трафик через пограничный терминал Лотфабад. Так, согласно ежемесячной статистике, через данный пункт выезжают из Ирана в среднем 140 грузовиков и 135 единиц автотранспорта въезжают на территорию ИРИ.

Погранпункт Лотфабад расположен в 300 км к северу от Мешхеда и в 110 км к югу от Ашхабада.

Напомним также, что недавно Президент Туркменистана подписал постановление, устанавливающее единые размеры сборов и платежей, взимаемых с владельцев автотранспортных средств иностранных государств при въезде в страну и следовании транзитом по ее территории.

Согласно новым тарифным ставкам, разовые платежи за въезд в Туркменистан и следование транзитом через его территорию составляют 130, 180 и 250 долл.США для грузовых авто грузоподъемностью до 10 тонн, от 10 до 20 тонн и свыше 20 тонн, соответственно. ///nCa, 30 сентября 2022 г.