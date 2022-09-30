Столицу Казахстана ожидает в октябре насыщенный график международных встреч

Министерство иностранных дел Казахстана сообщило о мероприятиях высокого уровня, которые пройдут в Астане в середине октября.

В их числе:

13 октября – VI Саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА);

14 октября 2022 г. – Заседание Совета глав государств Содружества Независимых Государств (СНГ);

14 октября 2022 г. – Саммит «Центральная Азия – Россия».

Ранее сообщалось о том, что туркменская делегация примет участие в вышеуказанных мероприятиях высокого уровня. Эти вопросы обсуждались в начале сентября в ходе рабочего визита замминистра иностранных дел Туркменистана в Астану.///nCa, 29 сентября 2022 г.