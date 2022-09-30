США пытаются настроить Центральную Азию на волну антироссийских санкций

Анализ nCa

Похоже, США работают усиленно над тем, чтобы вызвать экономический раскол между Россией и ее центральноазиатскими партнерами.

«Экономики стран Центральной Азии в значительной степени связаны с российской», – признал Джеймс О’Брайен, возглавляющий отдел координации санкций в Государственном департаменте США. Эти замечания были сделаны во время слушаний в Комитете Сената по международным отношениям в среду.

Он привел в качестве примера такой зависимости Казахстан, поскольку доступ этой страны к европейскому рынку лежит через Россию – как по ее нефтепроводам, так и в плане экспорта сельскохозяйственной продукции.

«Многие страны [Центральной Азии] получают значительные денежные переводы от мигрантов, работающих в России и отправляющих деньги домой», – сказал он.

По словам О’Брайена, США собираются предоставить Центральной Азии варианты, будь то физические альтернативные маршруты или другие способы привлечения инвестиционных капиталов и финансовых средств.

Он также упомянул прошедшую на прошлой неделе встречу в формате C5+1 в Нью-Йорке, которая состоялась на полях сессии Генассамблеи ООН.

«Госсекретарь Блинкен встретился с пятью министрами иностранных дел центральноазиатских стран и дал им рекомендации относительно того, как применять наши санкции», – сообщил О’Брайен.

В этом контексте чиновник также пообещал, что в ходе дальнейших переговоров между США и Центральной Азией будут детализированы возможные шаги, которые могут быть предприняты этими странами.

Более того, по мнению О’Брайена, региональные страны «будут рады иметь альтернативы тем отношениям, которые у них были с Москвой раньше».

В последнее время появились некоторые очевидные признаки того, что Вашингтон собирается вбить клин между Центральной Азией и Россией.

14 сентября Подкомитет Палаты представителей США по Азии, Тихоокеанскому региону, Центральной Азии и нераспространению провел слушания по расширению американской вовлеченности в регионе.

В выступлениях официального представителя USAID и Дональда Лу, карьерного дипломата, специализирующегося на азиатских вопросах, на первый план была выдвинута ключевая задача в виде разрыва экономик Центральной Азии и России.

Для этих целей готовится и финансовый базис. Около 200 млн. долларов США будет направлено в регион через USAID плюс 25 миллионов, обещанных Блинкеном на проекты повышения уровня образования населения и экспортного потенциала в странах Центральной Азии.

Так или иначе, эти последние усилия США бросают вызов странам Центральной Азии, традиционно пытающимся поддерживать многовекторный баланс в своих отношениях со всеми сверхдержавами.

Тем не менее, политическая воля и готовность другой стороны на самом высоком уровне послужит ключевым индикатором, позволяющим спрогнозировать успешность выполнения задачи.

Между тем, лидеры Центральной Азии встретятся с Путиным в середине октября в Астане в ходе трех саммитов, которые пройдут подряд. Это будет их вторая коллективная встреча в течение месяца после саммита ШОС, не считая двусторонних переговоров. ///nCa, 29 сентября 2022 года