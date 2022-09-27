Туркменский лидер встретился с Президентом Татарстана

В понедельник 26 сентября, Президент Сердар Бердымухамедов встретился с Президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым, который прибыл в Ашхабад для участия в торжествах по случаю 31-й годовщины независимости.

В ходе встречи Минниханов выразил туркменскому лидеру благодарность за поддержку и особое внимание к вопросам развития татарстано-туркменистанского сотрудничества.

Президент Татарстана отметил активное сотрудничество ряда предприятий республики с компаниями Туркменистана. Деловые круги Татарстана выражают заинтересованность в расширении своего присутствия на перспективном туркменском рынке, где созданы благоприятный инвестиционный климат и все условия для эффективной работы.

По итогам прошлого года товарооборот составил 77,5 млн долларов.

Стороны подчеркнули необходимость расширения номенклатуры и увеличения объемов торговли. В частности, отмечен потенциала взаимодействия в таких сферах как нефтедобыча, транспортировка газа, автомобиле-, авиа- и судостроение, поставки химической продукции и так далее.

Наряду с этим, большие перспективы для сотрудничества обусловлены реализуемыми в Туркменистане реформами, нацеленными на индустриализацию национальной экономики, коренную модернизацию отраслевой инфраструктуры, создание новых высокотехнологичных производств, ориентированных на выпуск конкурентоспособной продукции.

В ходе обсуждения вопросов гуманитарного сотрудничества сообщалось, что в конце октября в Ашхабаде и Мары состоятся Дни культуры Татарстана в Туркменистане.

Минниханов отдельно поблагодарил Президент Туркменистана за внимание и поддержку татар, проживающих в стране.///nCa, 27 сентября 2022 г.