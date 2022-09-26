В четырех регионах Туркменистана открыты новые автовокзалы

В субботу, 24 сентября, Президент Сердар Бердымухамедов по телемосту принял участие в торжественных церемониях открытия новых пассажирских автовокзалов в Балканском, Дашогузском, Лебапском и Марыйском велаятах.

Отрасль автомобильного транспорта вносит большой вклад в интеграцию Туркменистана в ряд развитых государств мира, являясь важной частью транспортно-логистической системы страны, где за последние годы введены в строй современные автовокзалы, железнодорожные и автомобильные мосты, отметил Президент, приветствуя участков церемонии.

Высокими темпами ведётся строительство скоростных автомобильных дорог Ашхабад–Туркменабат и Ашхабад–Туркменбаши. Эти транспортные проекты объединят регионы страны короткими маршрутами, обеспечат надёжную и бесперебойную работу автомобильной сферы, подчеркнул он.

Пассажирские автовокзалы в Балканабате, Дашогузе, Туркменабате и Мары построены по заказу Агентства транспорта и коммуникаций при Кабинете Министров.

Общая площадь каждого из объектов составляет 30 000 квадратных метров, они рассчитаны на обслуживание 700 пассажиров в сутки. Открытая и крытая автостоянки площадью 2 150 и 2 100 квадратных метров вмещают соответственно 100 и 112 легковых автомобилей.

В каждом из терминалов имеется место для стоянки подъезжающих международных и междугородных автобусов, а также предусмотрена территория для городских рейсовых автобусов и такси.

Кроме того, на первом этаже автотерминалов расположены зал ожидания на 140 пассажиров, кассы продаж автобусных билетов, а также на воздушный и железнодорожный виды транспорта, справочная служба, камера хранения багажа, различные служебные помещения.

На втором этаже главного здания автовокзалов имеются зал для матери и ребёнка, салон красоты, кафе и др. Предусмотрены также детская игровая площадка, магазины.

Новые автвокзалы были награждены сертификатами качества, подтверждающими полное соответствие всем требованиям, установленным NVA.

Также, от имени Президента Сердара Бердымухамедова терминалам были подарены новые автотранспортные средства.///nCa, 26 сентября 2022 г., (источник фото – TDH)