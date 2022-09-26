Руководящий комитет ТАПИ вскоре проведет встречу в Ашхабаде

Генеральный директор TAPI Pipeline Company Limited (TPCL) Мухамметмырат Аманов и Посол Туркменистана в Афганистане Ходжа Овезов провели недавно встречу с Абдулом Гани Барадаром Ахундом, заместителем премьер-министра Афганистана по экономическим вопросам.

Стороны обсудили реализацию мероприятий в рамках проекта ТАПИ между Афганистаном и Туркменистаном и начало реализации проекта, говорится в пресс-релизе канцелярии заместителя премьер-министра по экономическим вопросам.

Заместитель премьер-министра по экономическим вопросам охарактеризовал текущую ситуацию в Афганистане как благоприятную и заявил, что Кабул полностью готов начать реализацию проекта ТАПИ, а также привержен любой форме сотрудничества в этой области.

Генеральный директор TAPI Pipeline Company Limited (TPCL) поблагодарил Барадара Ахунда, который возглавляет афганскую сторону в Руководящем комитете проекта ТАПИ.

Также он сообщил, что в ближайшем будущем в Ашхабаде состоится заседание руководящего комитета проекта ТАПИ на правительственном уровне.

Проект ТАПИ (Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия) предусматривает строительство транснационального газопровода протяженностью 1814 км, проходящий через четыре страны.

Специальный Консорциум «Трубопроводная компания ТАПИ (TPCL)» был создан в ноябре 2014 года Государственным Концерном «Туркменгаз» (мажоритарный акционер с 85% долей). В консорциум также вошли Afghan Gas Enterprise (5%), пакистанская компания Inter State Gas Systems (5%) и индийская GAIL (5%). ///nCa, 26 сентября 2022 г.