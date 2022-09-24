Туркменистан нацелен на расширение сотрудничества с Европейским Союзом

23 сентября 2022 года Заместитель Председателя Кабинета Министров, Министр иностранных дел Туркменистана Р.Мередов в рамках прошедшего заседания Кабинета Министров страны доложил о текущих задачах внешней политики, а также проинформировал о проводимой работе по дальнейшему расширению сотрудничества Туркменистана с Европейским Союзом, и реализации ранее достигнутых договоренностей.

Прежде всего было отмечены действенные инструменты в двустороннем и многостороннем форматах в целях развития отношений на системной основе с ЕС в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, в рамках которых проводятся регулярные встречи и консультации.

Во-первых, одним из приоритетных направлений обозначено укрепление конструктивного взаимодействия в политико-дипломатической сфере, в частности активизация работы по организации визитов и встреч на высшем уровне с руководством Евросоюза. В данном направлении также было предложено назначение нового Посла Туркменистана в Королевстве Бельгия одновременно главой делегации Туркменистана в Европейском Союзе.

Кроме того, отмечалась целесообразность расширения продуктивного сотрудничества и активное участие делегации Туркменистана в рамках Совместного комитета «Туркменистан – Европейский Союз», формата «Европейский Союз – Центральная Азия», Межпарламентского диалога «Туркменистан – Европейский Союз», форума «ЕС – Центральная Азия» по устойчивой взаимосвязанности.

Во-вторых, отмечая важность задач по развитию торгово-экономического сотрудничества между Туркменистаном и ЕС, предложено продолжить разработку концепции Делового совета «Европейский Союз-Туркменистан» на основе ранее достигнутых договоренностей.

Также в целях продолжения сотрудничества с ЕС в области нефти и газа, электроэнергии и возобновляемых источников энергии, предложено проведение регулярных консультаций по вопросам энергетического сотрудничества между Туркменистаном и Европейским Союзом.

Кроме того, была подчеркнута важность практического развития двусторонних и региональных отношений в области транспорта и связи, в связи с чем на рассмотрение руководства страны вынесены конкретные предложения на данном треке.

В-третьих, подчеркнуто взаимодействие нашей страны с Европейским Союзом в вопросах изменения климата, охраны окружающей среды и экологической безопасности. В данном контексте предложены конкретные шаги по интенсификации работы в вышеобозначенных сферах, в частности озвучена возможность проведения с европейскими партнерами научно-практической конференции, посвященной опыту Европейского Союза в использовании зеленой энергетики и водорода, а также сокращению выбросов метана.

Далее, отмечая, что важное место в развитии взаимоотношений между Туркменистаном и ЕС занимает культурно-гуманитарная сфера, предложено проведение ряда мероприятий, нацеленных на укрепление диалога в этом направлении.

Наряду с этим были вынесены предложения по укреплению правовой базы отношений между Туркменистаном и Европейским Союзом.

Президент Туркменистана поручил руководителю внешнеполитического ведомства страны продолжить нацеленную работу по обозначенным вопросам, с учётом имеющихся возможностей и перспектив для практической реализации потенциала взаимовыгодного сотрудничества с европейскими партнёрами.///МИД Туркменистана, 24 сентября 2022 г.