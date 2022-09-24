Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов выступил на Государственном Собрании с программной речью

Выступление Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова на Довлет Маслахаты

(г. Ашхабад, 23 сентября 2022 года)

Уважаемые друзья!

Дорогие соотечественники!

Сегодня, в дни торжественного празднования 31-й годовщины независимости Туркменистана, мы проводим Довлет ­Маслахаты, в повестку дня которого включены актуальные вопросы дальнейшего повышения динамики развития страны в политико-экономическом и социально-культурном аспекте.

Вместе с тем на Маслахате нам предстоит определить комплекс задач, направленных на последовательное укрепление демократических, правовых и светских основ Отчизны, повышение её международного авторитета, а также рассмотреть приоритеты нашей внутренней и внешней политики, принять важные решения.

Уважаемые участники Маслахата!

Выступая с этой высокой трибуны, первым делом от всей души поздравляю вас и родной народ с Днём независимости Туркменистана!

Желаю вам и всему мужественному народу нашей страны крепкого здоровья, благополучной и счастливой жизни, больших успехов в труде во имя дальнейшего процветания суверенной Отчизны!

Уважаемые участники Маслахата!

В 2022 году Туркменистан вступил в новую эпоху независимого развития, которая охватывает последующие десятилетия.

Сегодня, реализуя масштабные реформы, ориентированные на стратегическое развитие, мы последовательно укрепляем основу нашей независимости и нейтралитета.

Решаем долгосрочные, современные и грандиозные задачи, направленные на повышение экономического потенциала нашей страны, занятости и уровня жизни соотечественников, развитие человеческого капитала.

Неуклонно придерживаясь принципов нейтралитета, дважды признанного Генеральной Ассамблеей Организации Объединённых Наций, мы приумножаем авторитет Туркменского государства на мировой арене.

Уважаемые участники Маслахата!

Независимость зародила и укрепила в сердцах туркменистанцев неизбывную любовь к Отечеству, веру в его силу, мощь и будущее, а также стремление строить и созидать во имя прогресса.

Все наши великие дела обусловлены любовью к своей Родине.

Самоотверженным трудом мы возвеличиваем нашу Отчизну.

Безусловно, любовь к Родине и народу подразумевает большую ответственность. Поэтому, преисполненные чувством ­патриотизма, энергией и воодушевлением, мы будем поступательно укреплять основы своей независимости и нейтралитета.

Следуя миролюбивой политике, мы продолжим выстраивать отношения дружбы и братства с народами и государствами планеты.

Уважаемые участники Маслахата!

Прогресс – главная цель нашей стратегии, руководствуясь которой нам удаётся успешно проводить общественно-политические и социально-экономические преобразования независимо от глобальной политико-экономической и финансовой конъюнктуры.

В этом контексте прежде всего прилагаются все усилия для поддержания стабильного социально-экономического развития, модернизации народного хозяйства и дальнейшего укрепления позиции страны в мире.

Об этом наглядно свидетельствуют комп­лексные меры, осуществляемые во всех сферах экономики и общественной жизни в соответствии с задачами Программы «Возрождение новой эпохи могущественного государства: Национальная программа социально-экономического развития Туркменистана в 2022–2052 годах» и «Программы Президента Туркменистана по социально-экономическому развитию страны в 2022–2028 годах», и достигаемые в этом направлении замечательные результаты.

Уважаемые участники Маслахата!

75–80 процентов расходов Государственного бюджета направляются на социальную сферу – финансирование систем здравоохранения и образования, культуры, жилищно-коммунального хозяйства, увеличение размеров заработной платы, пенсий, государственных пособий, студенческих стипендий, а также на реализацию проектов в этой области.

Мы предоставляем дополнительные социальные льготы особым категориям граждан, ветеранам, лицам с ограниченными физическими возможностями и детям, лишившимся родительской опеки.

Особый пункт государственной политики составляют меры, призванные обес­печить конституционные права граждан на труд и занятость, оградить население от безработицы. В этом контексте нами создаются дополнительные рабочие места, оптимизируется система занятости.

Проводится также справедливая ценовая политика, регулирующая стоимость социально значимых товаров и услуг.

Приоритетное значение придаётся увеличению доходов населения, координации темпов роста производительности труда и заработной платы, обеспечению установленного объёма инвестиций в социальную сферу.

Основные индексы социально-экономического развития страны свидетельствуют, что главной целью нашей государственной политики является забота о людях, что выступает фактором роста авторитета Туркменистана, в котором обеспечивается высокий уровень социальной защищённости граждан.

Уважаемые участники Маслахата!

В рамках достижения на национальном уровне Целей устойчивого развития Организации Объединённых Наций предпринимаются необходимые меры, обусловленные интересами нынешнего и грядущего поколений.

Население нашей страны обеспечивается доступными и высококачественными медицинскими и образовательными услугами.

Проводится эффективная работа по адаптации к изменению климата и минимизации его влияния. О прогрессивной динамике развития Отчизны свидетельствует и высокая оценка ведущих международных организаций.

Активизация взаимодействия с Организацией Объединённых Наций и её специа­лизированными структурами составляет ключевой вектор нашей внешнеполитической стратегии. В этом плане накоплен беспрецедентный в истории международных отношений и дипломатии опыт. Только в нынешнем году на пленарных заседаниях 76-й сессии Генассамблеи ООН по инициативе Туркменистана был принят ряд документов. Кроме того, в текущем году наша страна избрана членом Комиссии ООН по правам международной торговли на период 2022–2028 годов. Туркменистан также получил статус «присоединяющейся страны» к Всемирной торговой организации. Это позволит упрочить позицию нашей Отчизны в сфере внешней торговли, повысить её международный имидж как надёжного и ответственного партнёра, привлекать иностранные инвестиции, а также расширить плодотворное взаимодействие с ВТО.

В сентябре нынешнего года, проходящего под девизом «Эпоха народа с Аркадагом» и совпадающего со знаменательной датой – 30-летием членства Туркменистана в Сообществе Наций, проходит 77-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН, на которой будут обнародованы приоритетные позиции Туркменистана для достижения великих целей. В них заключён призыв к совместному решению актуальных задач, укреп­лению всеобщего мира и безопасности.

Туркменское государство стремится успешно осуществить эти меры и рассмат­ривает диалог по различным вопросам как часть отношений и общих действий, основанных на мультилатерализме, конструктивизме и равноправии, и как фактор достижения мира и безопасности на планете. В этой связи, продвигая философию доверительного диалога в международных отношениях, следуя принципу «Диалог – гарантия мира», наша страна планирует выдвинуть новые инициативы.

Туркменистан накопил солидный опыт в деле налаживания сбалансированного взаимодействия с государствами и ведущими объединениями мира и выработки совершенно новых эффективных путей и механизмов международного сотрудничества.

Уважаемые участники Маслахата!

Сложные обстоятельства, вызванные финансово-экономическим кризисом последних десятилетий и пандемией коронавируса, оказали негативное влияние на динамику глобальной экономики и деятельность международных финансовых рынков. В целях предотвращения их потенциального воздействия на нашу экономику, а также формирования инвестиционного и делового климата, повышения производительности и конкурентоспособности народнохозяйственного комплекса были приняты системные меры.

Данные меры дали положительные результаты. Благодаря глубоко продуманной и научно обоснованной государственной стратегии Героя-Аркадага в это непростое время удалось обеспечить динамичные показатели прогресса государства, финансовую и социальную стабильность, а также продолжить промышленно-инновационный курс развития, эффективно использовать ресурсный, минерально-сырьевой и человеческий потенциал.

В рамках этой стратегии значительно укреплена экономическая база страны, увеличился объём инвестиций в приоритетные отрасли народного хозяйства, реализованы комплексные меры, нацеленные на развитие индустриального, производственного и социального сектора, рационализацию использования природных богатств. Наряду с этим успешно осуществ­лялась выдача кредитов государственным и частным структурам, индивидуальным предпринимателям на приобретение производственных и инфраструктурных ресурсов, развитие сельского хозяйства, а также гражданам – на потребительские цели. В результате последовательно повысились благосостояние и уровень жизни населения.

В данном контексте в период 2011–2021 годов суммарный объём кредитов, вложенных в экономику, увеличился с 17,2 миллиарда манатов до 106 миллиардов манатов. За счёт этих кредитных средств в Ашхабаде и регионах построены новые высокотехнологичные производства, создана современная социальная, транспортно-коммуникационная и инженерная инфраструктура.

С учётом повышения демографии, роста урбанизации и нашей тенденции на расширение промышленных предприятий и зон, мы должны в перспективе в обязательном порядке принять программу развития градостроительной деятельности.

Вместе с тем в предстоящий период мы преобразуем инженерные системы регионов посредством прокладки сети водопроводов и водостоков, строительства очистных сооружений, современных автотрасс, линий газо- и электроснабжения. Таким образом, успешно осуществив градострои­тельные проекты, обеспечим высокий уровень социального развития.

Уважаемые участники Маслахата!

Высокие рубежи в общественно-экономическом развитии, достигнутые благодаря вдохновенному и самоотверженному труду нашего родного народа, создали базу для новых свершений. Поэтому в 2022–2028 годах средства Государственного бюджета будут направлены на обеспечение основных направлений социально-экономического роста и инновационного развития экономики. Значительная часть Госбюджета, как и прежде, будет использована для финансирования социальной сферы.

В предстоящие семь лет мы существенно укрепим производственный потенциал страны, освоив инвестиции на сумму более 278,9 миллиарда манатов. За этот период размеры заработной платы будут увеличены в 1,8 раза. Кроме этого, в отраслях экономики появится около 30 тысяч дополнительных рабочих мест, общая площадь жилья на душу населения увеличится на 102,2 процента, будут построены 40 детских дошкольных учреждений, 54 средние школы, 4 заведения высшего профессионального образования, 10 сов­ременных больниц, 7 домов культуры, а также свыше 500 производственных и социальных объектов.

В соответствии с нашим главным девизом «Родина является Родиной только с народом! Государство является государством только с народом!», являющимся продолжением принципа Героя-Аркадага «Государство – для человека!», вся эта работа в первую очередь направлена на повышение благополучия родного народа и поступательное наращивание мощи ­Отчизны.

Уважаемые участники Маслахата!

Руководствуясь опытом формирования эффективной и стабильной налоговой системы, мы будем проводить гибкую налоговую политику как важного механизма поддержания конкурентоспособности экономики страны, а также создадим благоприятные условия для обеспечения надёжного экспорта национальных товаров и услуг и импорта. В ближайшие годы будут организованы свободные экономические зоны с особым порядком налогообложения и вторичный рынок ценных бумаг, активизирована деятельность фондовых бирж, что позволит расширить финансовые рынки страны.

Успешно претворяя в жизнь национальные программы, мы значительно усовершенствуем национальную денежно-кредитную систему. Как определено в Программе, в ближайшие семь лет будет существенно модернизирована деятельность финансового рынка, увеличен спектр банковских услуг. Кроме того, будут предприняты целевые меры по развитию рынка ценных бумаг и финансовых инструментов, расширению системы страхования.

В целях улучшения социально-бытовых условий населения, предусматривается регулярно увеличивать объёмы льготного ипотечного кредитования, предоставляемого для покупки комфортабельного жилья, и потребительского кредитования, а также совершенствовать банковский и финансовый сервис.

Уважаемые участники Маслахата!

Сегодня происходит геостратегическая трансформация мировой экономики, расширяются человеческие возможности, ускоряется научно-технологическое развитие, появляются инновационные финансовые центры.

Туркменистан – страна, привлекательная с точки зрения инвестиций. Проделана огромная работа по активизации внутренней и внешней инвестиционной деятельности, укреп­лению экономического потенциала и обеспечению устойчивого социально-экономического развития регионов. Согласно международным рейтингам, высокой оценки удостоились инициа­тивы нашей страны, направленные на формирование благоприятного инвестиционного климата. Об успешной реализации инвестиционной политики наглядно свидетельствуют уникальные в глобальном и региональном масштабе индустриальные гиганты, инновационные производственные комплексы и новые перспективные отрасли.

Для поддержания высоких темпов экономического роста процесс развития регионов и сфер экономики осуществляется с ориентиром на перспективу.

Мы продолжим взаимодействие с международными финансовыми институтами, в частности, будем поэтапно совершенствовать механизмы привлечения иностранных инвестиций в целях поддержки предпринимательства, малого и среднего бизнеса, финансирования отечественных товаропроизводителей.

Отдельное внимание будет уделено финансированию конкурентоспособной, технологичной, ресурсо- и энергосберегающей, экологически чистой электронной и электротехнической промышленности.

Значительно активизируем сотрудничество с Международным валютным фондом, Всемирным банком, Азиатским банком развития, Европейским банком реконструкции и развития.

Уважаемые участники Маслахата!

Мы добились замечательных успехов в деле создания конкурентоспособных на внутреннем и мировом рынках инновационных производств.

Благодаря выпуску индустриальной продукции и текстильных товаров брендовых марок мы последовательно укрепляем позицию нашей страны на региональном и глобальном рынках и выходим на новые.

В данной связи мы должны придавать большое значение укреплению конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынках продукции и услуг предприятий нашей страны – как действующих, так и возводимых. С этой целью будем разрабатывать коммерческую и торговую стратегию Туркменистана на ближайшее будущее. Следует предпринять необходимые меры для вступления Туркменистана в членство Всемирной торговой организации. Это откроет новые возможности для привлечения в национальную экономику иностранных инвестиций, создания дополнительных рабочих мест и развития инфраструктуры отраслей.

Уважаемые участники Маслахата!

Нужно планомерно продолжать работу, направленную на защиту и признание за рубежом и на международном уровне результатов научно-интеллектуальной деятельности созданных в стране инновационных предприятий и учреждений, а также наших учёных.

Это – наша ключевая задача, и поэтому систематическое изучение имеющегося на мировом рынке спроса на отечественные товары и услуги, разработки и промышленные образцы, а также подготовка соответствующей государственной стратегии носят актуальный характер. Исходя из этого руководство торгово-промышленного комплекса и Академии наук Туркменистана должны приоритетно рассматривать вопросы, связанные с созданием специализированных маркетинговых служб.

Уважаемые участники Маслахата!

В последнее время мы представляем всему миру индустриальный и интеллектуальный потенциал Отчизны посредством проведения форумов, выставок, ярмарок и симпозиумов, в том числе виртуальных смотров. Достижения нашей страны удостоились высокой оценки на Всемирных выставках (ЭКСПО) в Шанхае, Йосу, Милане, Анталье, Астане, Дубае. Это в свою очередь подтверждает необходимость новых, современных механизмов и моделей международного сотрудничества.

В данном контексте огромное значение имеет реализация мер, нацеленных на расширение партнёрства с Международным бюро выставок, а также активизация участия в проводимых за рубежом выставках и ярмарках с национальной продукцией, услугами и промышленными образцами.

Следует значительно масштабировать работу по организации в иностранных государствах в ходе наших зарубежных визитов заседаний межправительственных комиссий, деловых форумов, национальных выставок, популяризации на них экономического потенциала и инвестиционных возможностей Отчизны. В данном аспекте разработку Выставочной стратегии Туркменистана считаем одной из важных задач.

Уважаемые участники Маслахата!

Благодаря передовым научно-техническим достижениям, инкорпорированию лучшей мировой практики достигнуты отрадные результаты в развитии агропромышленного комп­лекса и обеспечении продовольственного изобилия.

В соответствии с Национальной сельской программой в регионах построены новые сёла и посёлки, современные животноводческие комплексы и элеваторы, тепличные хозяйства, предприятия по выпус­ку продовольственной продукции, крупные холодильные хранилища и водоочистные сооружения.

Наработан позитивный опыт в деле оснащения сельского хозяйства высокопроизводительной современной техникой и инвентарём, зерно- и хлопкоуборочными комбайнами от ведущих мировых производителей. Со строительством в Туркменабате химического завода по выпуску фосфорных удобрений, заводов «Tejenkarbamid» и «Marykarbamid», производственных объединений «Maryazot» и «Garabogazsulfat», Гарлыкского калийного горнорудного комплекса создана надёжная база для снабжения аграрного сектора высококачественными минеральными удобрениями и химической продукцией. Укрепилась роль частного сектора в деле развития зерно­водства, хлопководства, овощеводства, садоводства, животноводства и птицеводства.

В нынешнем году в нашем суверенном государстве – родине «ак бугдая» – хлеборобы сдали в закрома Отчизны около 1 миллиона 500 тысяч тонн зерна. Эти прекрасные результаты – достойный подарок наших трудолюбивых земледельцев к славному Празднику независимости страны.

Сегодня на более чем 60 текстильных предприятиях выпускаются различные виды хлопчатобумажной и комбинированной пряжи, ворсистые и джинсовые ткани, готовая одежда, ковры ручной работы отменного качества, которые реализуются на мировом рынке.

В настоящее время, в рамках Национальной сельской программы, мы претворяем в жизнь новый этап реформ. В соответствии с обозначенными в Программе задачами проводим работу, направленную на кардинальное повышение уровня жизни населения регионов.

В агропромышленном комплексе будет создана аналитическая платформа для цифровой базы земельного кадастра и прогнозирования рисков, связанных с изменением климата.

В область земледелия и животноводства будут внедрены смарт-технологии, в том числе точные сеялки. Исходя из стратегических целей нашей страны научно-исследовательскими учреждениями будет также сформирована база для научно обоснованного развития сельского хозяйства – улучшения дел в животноводстве, наращивания поголовья скота и птицы, расширения селекционной деятельности в соответствии с научно обоснованными методами, повышения урожайности, внедрения водосберегающих технологий.

Поддержание чистоты окружающей среды, бережный подход и рацио­нальное использование природных ресурсов, планомерное внедрение в производство экологически чистых технологий являются приоритетами государственной политики. Предпринимаются программные меры по превращению Отчизны в цветущий край, обогащению её флоры и фауны, сохранению красоты природы.

Уважаемые участники Маслахата!

Четвёртая промышленная революция, подразумевающая глобальную комбинацию физических, цифровых и биотехнологий, требует новых идей, создания инновационных производств.

В этой связи, благодаря дальновидной и масштабной инициативе Героя-Аркадага, в нашей стране создана электронная промышленность, которая стала новой и в то же время интенсивно развивающейся сферой национальной экономики.

В настоящее время Туркменистан поставляет на мировой рынок конкурентоспособные смарт-телевизоры, ноутбуки, планшеты, моноблоки, компьютеры с сенсорными мониторами. В этом плане одним из ключевых факторов дальнейшего развития считаем создание, при участии научно-исследовательских институтов Академии наук и высших учебных заведений, новых предприятий по выпуску коммуникационной, промышленной и автомобильной электроники, медицинской и компьютерной техники, электронных товаров.

Уважаемые участники Маслахата!

Сегодня созданы оптимальные правовые, экономические, финансовые и социальные условия для слаженного и эффективного развития малого и среднего бизнеса, поддержки частной инициативы.

Частному сектору отводится большая роль в решении стоящих перед нами задач по производству высококачественной и конкурентоспособной продукции, обеспечению продовольственного изобилия, строительству промышленных предприятий, сов­ременных торговых центров и сёл.

Отдельного упоминания достойна деятельность индивидуальных предприятий страны в производстве конкурентоспособной импортозамещающей и ориентированной на экспорт продукции высокого качества, реализации крупных проектов, в частности, строительства автобана Ашхабад–Туркменабат и нового современного административного центра Ахалского велаята.

Предоставляя налоговые преференции малым и средним предпринимателям, создающим рабочие места для себя и занимающимся мелкосерийным производством и обслуживанием, осуществляя на льготной основе их регистрацию и лицензирование, мы должны развивать систему, благоприятствующую активизации торгово-товарного оборота, увеличению налоговых поступлений. В данном контексте необходимо обеспечить существенное увеличение масштабов и численности малых и средних предприятий.

Для достижения этих целей наряду с внедрением и развитием цифровой экономики органы государственной власти и управления, хякимлики велаятов и города Ашхабада должны интенсифицировать переход к системе обслуживания предприя­тий, учреждений и индивидуальных предпринимателей «Единое окно». В данной связи необходимо обеспечить подключение всех участников этой деятельности к цифровой системе, наладить и обеспечить координированное функционирование электронного документооборота.

Уважаемые участники Маслахата!

Туркменистан – одно из государств мира, полностью удовлетворяющее свои потребности в топливе и электроэнергии за счёт собственных ресурсов, значительную часть которых экспортирует.

Придерживаясь весьма ответственного подхода к эффективной реализации колоссального энергетического потенциала в национальных интересах и во благо всего человечества, наша страна осуществляет в данном направлении конкретные шаги. Одним из ключевых векторов энергетической стратегии Туркменистана, занимающего четвёртое место на планете по запасам «голубого топлива», является диверсификация поставок природного газа на мировые рынки, о чём наглядно свидетельствует принятие Генеральной Ассамблеей Организации Объединённых Наций Резолюций о надёжном и стабильном транзите энергоносителей.

За последние годы мы построили огромные предприятия – полимерный завод в Киянлы, завод по выпуску бензина из природного газа и стекольный комбинат в Ахалском велаяте. Укрепляя позиции национальной экономики на мировом рынке, мы обес­печили поступление дополнительной прибыли в иностранной валюте.

Наряду с этим мы планируем построить в велаятах страны новые газохимические комплексы.

Увеличиваем также объёмы добычи нефти и газа, совместно с иностранными партнёрами осваиваем месторождения на туркменском участке Каспия, осуществляем строительство газопровода Турк­менистан–Афганистан–Пакистан–Индия. Этот новый энергомост позволит не только долгосрочно поставлять природный газ в крупные страны Южной Азии, но и придаст мощный импульс социально-экономическому развитию, укреплению делового сотрудничества и мира в масштабе всего региона.

Уважаемые участники Маслахата!

Энергетическая промышленность – одна из ключевых отраслей нацио­нальной экономики. В результате дальновидных инициатив Героя-Аркадага построены газотурбинные электростанции, проложены линии электропередачи, что превратило Туркменистан в страну-экспортёра электроэнергии.

Налажено эффективное сотрудничество с ведущими странами, специализированными международными организациями, в том числе с Международной Энергетической Хартией, Международным агентством по атомной энергии и Международным агентством по возобновляемым источникам энергии. По нашей инициативе Генеральной Ассамблеей Организации Объединённых Наций принята Резолюция «Надёжный и стабильный транзит энергоносителей и его роль в обеспечении устойчивого развития и международного сотрудничества», что стало торжеством энергетической дипломатии Туркменистана на мировой арене.

В эру Возрождения новой эпохи могущественного государства нами проводится комплексная работа, направленная на дальнейшую модернизацию сферы энергетики и активную интеграцию нашей страны в мировую энергосистему, продолжается строительство станции по генерации солнечной и ветряной электроэнергии в этрапе Сердар Балканского велаята, внутреннего энергокольца и линии электропередачи по маршруту Туркменистан–Афганистан–Пакистан.

Открытие в Ашхабаде Центра ремонта и сервисного обслуживания энергетического оборудования создаёт предпосылку для диверсификации сферы энергетики. На государственном уровне отдельное внимание уделяется решению вопросов модернизации её материально-технической базы и активного внедрения в эту отрасль инновационных технологий.

Уважаемые участники Маслахата!

Сегодня мы значительно углубляем реформы в строительно-промышленной сфере, повышаем её производственный потенциал, существенно расширяем долю частного сектора для наращивания мощи строительной индустрии, увеличиваем экспорт высококачественных товаров – цемента, облицовочных камней, стеновых материалов, газобетонных блоков, керамзита, каолина, ограждающих бордюров.

В ближайшем будущем с применением инженерно-технических средств, достижений мирового архитектурного искусства будет построен жилой массив «Ашхабад-сити» с великолепными объектами различного назначения и всеми удобствами для проживания и отдыха.

В скором времени мы торжественно откроем первый этап нового современного административного центра на территории Геоктепинского этрапа Ахалского велаята.

Забота о благополучной, мирной и счастливой жизни – неизменно первоочередная и главная цель государственной политики. Именно достижению этой великой цели – счастья народа и великого будущего родной Отчизны – служат реформы, обеспечивающие укрепление мощи государства и прогресс общества, а также проекты, способствующие приумножению славы Туркменистана как гармоничного развивающейся страны.

Уважаемые участники Маслахата!

Наряду с внедрением в произ­водство достижений мировой науки и современных технологий мы уделяем особое внимание транспортно-коммуникационной сфере как интенсивно развивающемуся и перспективному сегменту национальной экономики. Начало реализуемой нами транспортно-логистической стратегии восходит к древности – Великому Шёлковому пути.

Сегодня Туркменистан осуществ­ляет транспортно-транзитные коридоры по направлениям Север–Юг и Восток–Запад, активно участвует в создании международных транспортных коридоров Туркменистан–Азербайджан–Грузия–Турция, Узбекистан–Туркменистан–Иран-Оман–Катар и ТРАСЕКА.

Кроме того, реализованы проекты по строительству автомобильного и железнодорожного мостов через Амударью, международных аэропортов в городах Ашхабад, Туркменбаши, Туркменабат, Керки, а также Международного морского порта в Туркменбаши. Эти проекты являются весомым вкладом Туркменистана – сердца Великого Шёлкового пути – в повышение торгово-экономической активности в системе международных отношений.

В 2014, 2015, 2017 и 2021 годах по инициативе Туркменистана были единогласно приняты четыре Резолюции Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций по развитию устойчивой транспортной системы.

В 2016 году в Туркменистане прошла первая Глобальная конференция по устойчивому транспорту, а в нынешнем году – Конференция министров развивающихся стран, не имеющих выхода к морю.

Всё это открывает новые возможности на пути развития и укрепления международного транспортно-логистического сотрудни­чества в глобальном и региональном масштабе, создания и расширения современных транспортно-транзитных коридоров.

Уважаемые участники Маслахата!

Опираясь на современные достижения научно-технического прогресса, новые технологии и инновации, мы накопили большой опыт в деле развития сфер науки, образования и культуры. Огромное значение придаём воспитанию образованного, эрудированного поколения с крепким здоровьем и широким кругозором. Исходя из передовой мировой практики предоставляем молодёжи широкие возможности для получения современного образования и занятий научной и творческой деятельностью. Совершенствуем процесс и успешно реализуем национальные программы и концепции в области образования.

Создаём также все возможности для того, чтобы подрастающее поколение получало качественное образование, стало настоящими профессионалами в избранной специальности, воспитывалось в высоком духе патриотизма и гуманизма.

Мы оптимизируем образовательную деятельность на базе передовой международной практики и национальных принципов, строим новые учебные заведения в городах и сёлах, совершенствуем научно-теоретические и практические методы обучения, активизируем международное сотрудничество.

На состоявшемся 1 сентября 2022 года VII съезде Молодёжной организации имени Махтумкули приняли новую редакцию Закона «О государственной молодёжной политике».

Этот документ значительно укреп­ляет правовую базу осуществляемой в нашей стране молодёжной политики и способствует расширению возможностей молодёжи.

Уважаемые участники Маслахата!

Во всём мире наука и технологии – основа прогресса.

Поэтому развитие государства на базе научных достижений, инновационных технологий и передовой практики рассматриваем как важное направление. В целях повышения эффективности научных изысканий в академических, отраслевых учреждениях и заведениях высшего профессионального образования мы расширим масштаб деятельности научных учреждений, осуществляемой на хозрасчётной и заказной основе.

Сегодня в ведении высших учебных заведений действуют научно-исследовательские институты и центры. В данной связи мы должны определить направления внедрения в произ­водство совместных результатов научных исследований Академии наук Туркменистана и молодых учёных, инженеров, технологов и специалистов. В этом плане считаем необходимым разработку соответствующей государственной стратегии.

Уважаемые участники Маслахата!

Мы уделяем особое внимание развитию национальной культуры. Театры, библиотеки, музеи, Дома культуры – свидетельства расцвета культуры и искусства нашего народа.

Новая стратегия социально-экономического развития страны, осуществляемые кардинальные преобразования требуют от нас проведения нового этапа реформ в сферах науки, образования и культуры.

Науку, образование и культурную дипломатию мы рассматриваем в качестве важного атрибута государственной политики. Развитие научно-образовательного сотрудничества, популяризация культурного достояния – ключевые механизмы нашей научной, образовательной и культурной дипломатии. Необходимо включить Ашхабад в Сеть творческих городов ЮНЕСКО, внести «Искусство разведения туркменских алабаев», «Искусство туркменского кошмоваляния», «Туркменского кузнечного ремесла», «Туркменских гончих собак тазы и искусства охотничьих птиц», «Национального туркменского гореша» в список Всемирного наследия. Внесение в перечень славных дат, празднуемых на уровне ЮНЕСКО, 300-летия со дня рождения Махтумкули Фраги, создание в высших учебных заведениях кафедр ЮНЕСКО, включение ряда средних школ в Международную сеть ассоциированных школ ЮНЕСКО – важные задачи, стоящие перед нами.

Уважаемые участники Маслахата!

В контексте приоритетных направлений проводимой нами государственной политики в велаятах и столице были построены современные клиники и научно-клинические центры, Олимпийский городок, многопрофильные спорткомплексы, стадионы, сформирована передовая инфраструктура. Накоплен солидный опыт в популяризации в обществе принципов здорового образа жизни, активизации физкультурного и массового спортивного движения.

В рамках взаимодействия с Всемирной организацией здравоохранения получены международные сертификаты и подтверждения.

В нынешнем году мы торжественно открыли многопрофильные больницы в административном центре западного, а также северного региона – городе Дашогуз, где также ввели в строй онкологическую больницу. В Ашхабаде строим Международный научно-клинический центр онкологии, Международный центр педиатрии и Стоматологический центр.

Наша страна, являющаяся членом Международного олимпийского комитета и Олимпийского совета Азии, вносит существенный вклад в развитие международного олимпийского движения. В результате грандиозных инициатив Героя-­Аркадага были организованы международное авторалли «Амуль–Хазар 2018», легкоатлетический кросс и массовый веломарафон по маршруту Великого Шёлкового пути, Чемпионат мира по тяжёлой атлетике, которые прошли на высоком уровне. Азиатские игры в закрытых помещениях и по боевым искусствам в свою очередь способствовали триумфу на планете наших принципов спорта, мира и дружбы.

Завоевание на XXXII летних Олимпийских играх в Токио первой в истории туркменского спорта олимпийской медали стало знаменательным событием, свидетельствующим о повышении авторитета независимого нейтрального Туркменистана на международной спортивной арене.

Исходя из созданных условий и инновационных возможностей в Турк­менском государственном институте физкультуры и спорта, Олимпийском городке на научной основе разработана программа подготовки сборной команды Туркменистана к XXXIII летним Олимпийским играм и XVII летним Паралимпийским играм, которые пройдут в 2024 году в городе Париж Французской Республики.

Также при координировании Академии наук Туркменистана специалисты Министерства спорта и молодёжной политики и профессорско-преподавательский состав Туркменского государственного института физкультуры и спорта на комплексной и научной основе должны изучать вопросы воспитания принципов здорового образа жизни и развития физической активности у молодых.

Считаю необходимым разработать государственную стратегию по данному вопросу на 2022–2052 годы.

Твёрдо верю, что в перспективе, в результате скоординированного налаживания этих работ будет сформировано новое поколение, способное продемонстрировать великолепный образец настоящего мастерства, достойно защищая спортивный престиж нашего государства на соревнованиях международного уровня!

Уважаемые участники Маслахата!

В нынешнем году в Туркменистане состоялись Президентские выборы. Выборы прошли в атмосфере свободы и справедливости. Иностранные ­гости, осуществлявшие мониторинг за выборами, дали им высокую оценку. Главное – это высокая оценка, данная туркменским народом проведению выборов. Выражаю благодарность родному народу за оказанное мне доверие и поддержку.

Хочу ещё раз заверить народ Туркменистана, что буду делать все возможное для дальнейшего успешного развития и будущего нашей страны. В этом деле большое значение имеет национальное законодательство. Я всегда отмечаю, что наше законодательство должно соответствовать реалиям времени. В данном контексте в перспективе следует продолжить совершенствование избирательной системы, внедрять наработанную на выборах практику в национальное законодательство.

Хочу акцентировать ваше внимание на исключительно важном событии, которое пройдет в 2023 году. В частности, в будущем году состоится ряд подобных мероприятий: мы должны провести выборы депутатов Меджлиса, членов велаятских, этрапских и городских халк маслахаты, а также Генгешей. В данной связи уже сегодня нужно приступить к подготовке этих выборов.

В общественно-политической ­деятельности большая роль отводится представителям Национального парламента.

Твёрдо уверен, что члены Национального парламента в перспективе будут плодотворно трудиться во имя благополучия нашего народа, вносить достойный вклад в совершенствование законодательства страны, разъяснять народу нормы и принципы законов, пропагандировать политику государства, а также примут активное участие в проведении на высоком уровне предстоящих выборов.

Дорогие соотечественники!

Моя главная цель – укрепляя основы независимости и нейтралитета, уверенно вести страну вперёд, к великому будущему.

Желаю вам крепкого здоровья, долголетия, счастливой и благополучной жизни, больших успехов в работе во имя дальнейшего процветания родной Отчизны!

Да здравствует эра Возрождения новой эпохи могущественного государства!

Да здравствует независимое, постоянно нейтральное Туркменское государство!