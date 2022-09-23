Казахстан вновь протянул руку помощи Афганистану

Казахстан вновь демонстрирует мировому сообществу о своей приверженности идеям ООН и готовности в оказании гуманитарной помощи государствам, нуждающимся в поддержке со стороны неравнодушных стран.

Девять вагонов с гуманитарным грузом пострадавшим от землетрясения и наводнений афганцам отправлены согласно протоколу Комиссии по международной благотворительности РК жертвам стихийных бедствий. Это палатки, кровати, постельные принадлежности, посуда, одежда и продукты питания. В ближайшее время все это будет распределено в Афганистане структурными подразделениями ООН.

Гуманитарную помощь казахстанские дипломаты передали в последний день лета представителям Миссии ООН по содействию Афганистану (UNAMA). Это произошло в логистическом центре Организации объединенных наций, расположенном в узбекском городе Термезе.

В церемонии передачи приняли участие заместитель официального представителя ООН в Афганистане Рамиз Алакбаров, заместитель Верховного комиссара ООН по делам беженцев Юмико Ташима, представители Всемирной продовольственной программы Организации (WFP), а также руководство Сурхандарьинской области и сотрудники диппредставительств Казахстана и Узбекистана в Афганистане.

Рамиз Алакбаров выразил признательность казахстанской стороне за постоянную и систематическую помощь афганскому народу. Он подчеркнул особую роль Казахстана в вопросах снижения негативных последствий для жителей Афганистана в нынешних условиях и в целом в сложной общественно-политической и социальной ситуации в этой стране.

На этом фоне оказываемая Правительством Казахстана поддержка играет значимую роль в вопросе недопущения гуманитарной катастрофы в Афганистане, так как большая часть мукомольной продукции поступает именно отсюда, – подчеркнул он.

Организовать доставку груза в достаточно короткие сроки позволило тесное региональное сотрудничество Казахстана с Узбекистаном. По словам Рамиза Алакбарова, более 60% гуманитарной помощи международного сообщества ввозится в Афганистан именно через терминал в Термезе.

Юмико Ташима, в свою очередь, выразила благодарность казахстанскому народу за своевременную помощь и проявила заинтересованность в продолжение дружественных и партнерских отношений с Казахстаном.

Буквально на днях, 29 августа, выступая в Совете Безопасности ООН, заместитель Генерального секретаря Организации объединенных наций по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс призвал международное сообщество протянуть руку помощи Афганистану, напомнив о тяжелом положении в стране и об особенностях, связанных с приходом к власти талибов. Политические потрясения привели к приостановке масштабной гуманитарной помощи почти на год.

В 2021 году в Афганистане случилась самая сильная за последние 30 лет засуха. Около 19 млн. афганцев сегодня сталкиваются с острой нехваткой продовольствия, 3 млн. детей попросту голодают.

Еще большие беды природного характера настигли Афганистан этим летом. Тысячи афганских граждан пострадали от разрушительного землетрясения в юго-восточных провинциях 22 июня, а также в результате масштабных наводнений на востоке страны в июле. Были разрушены дома и объекты инфраструктуры, пострадали посевы и пастбища.

Казахстан, никогда не оставаясь равнодушным к бедам других, один из первых начал предпринимать шаги по реализации своей гуманитарной миссии. Что касается конкретно этой страны, то ровно год назад на Саммите ШОС в Душанбе Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что «мы готовы оказывать посильную помощь для решения актуальных гуманитарных и экономических проблем, с которыми столкнулся Афганистан». В октябре на заседании Совета глав государств СНГ Президент говорил, что «Казахстан разделяет позицию ООН, и тяжелое гуманитарное положение в этой стране должно находиться в фокусе всего международного сообщества».

Гуманитарный кризис в Афганистане стал одной из тем обсуждения 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Оказывать гуманитарную помощь многострадальному афганскому народу следует продолжать всем миром. ///nCa, 23 сентября 2022 г.