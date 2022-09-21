Саммит по трансформации образования – глобальный момент истины

Амина Дж. Мохаммед, заместитель Генерального секретаря ООН, и Ютта Урпилайнен, Комиссар ЕС по международному партнерству

Когда родители, учителя и учащиеся готовились к возвращению в школу этой осенью, мало кто задумывался о том, что во всем мире образование находится в глубоком кризисе. Это медленный и часто незаметный кризис, но его последствия затрагивают всех нас. На предстоящем саммите ООН по преобразованию образования у мировых лидеров есть уникальная для поколения возможность предпринять решительные действия. Организация Объединенных Наций и Европейский союз сейчас призывают все государства-члены выполнить столь необходимые обязательства по обеспечению того, чтобы все девочки и мальчики могли получить доступ к значимому, современному и высококачественному образованию, наслаждаться им и извлекать из него пользу. От этого зависят их права и наше коллективное будущее.

Образование – это самый мощный и преобразующий инструмент, который у нас есть, чтобы наделить девочек и мальчиков надеждой, навыками и возможностями для их будущего. Оно также прокладывает путь к решению многих сегодняшних глобальных проблем. Однако во многих регионах бедность и неравенство по-прежнему оказывают серьезное влияние на посещаемость школ и успеваемость в учебе. И по всему миру системы образования изо всех сил стараются привить учащимся ценности, навыки и знания, необходимые для процветания в нашем быстро меняющемся мире.

Пандемия COVID-19 усугубила ранее существовавший кризис, и глобальный дефицит финансирования образования значительно увеличился. Даже до пандемии правительства тратили на образование менее половины необходимой суммы. С тех пор каждые два правительства из сократили свои бюджеты на образование, в то время как некоторые международные доноры объявили о своем намерении сократить помощь образованию.

Коллективные действия по финансированию обучения, ориентированного на будущее, и образования являются неотложными задачами, если мы хотим возместить потери в обучении, связанные с пандемией, и обеспечить, чтобы дети и молодежь во всем мире могли получить доступ к своему праву на образование, закрепленному в статье 26 Всеобщей декларации прав человека.

Инвестиции в образование оказывают преобразующее воздействие на достижение Целей устойчивого развития. Это способствует гендерному равенству: образованные девочки с большей вероятностью будут участвовать в принятии решений, которые больше всего влияют на них, будут жить дольше, здоровее и получать более высокие доходы. Это вносит большой вклад в национальное развитие: каждый евро, потраченный на образование, может принести 10-15 евро экономического роста. А воспитывая информированных, наделенных возможностями граждан, можно справиться с такими серьезными проблемами, как изменение климата, социальный распад, конфликты, гендерное насилие и многое другое.

Европейский союз значительно увеличивает свои инвестиции в образование в странах-партнерах. ЕС выделит более 10% своего бюджета на международные партнерства, что составляет более 6 миллиардов евро.

Теперь нам нужно, чтобы другие поступили так же. Генеральный секретарь ООН призывает всех лидеров и всех действующих лиц, включая частный сектор и гражданское общество, в рамках глобальной мобилизации взять на себя конкретные обязательства по увеличению финансирования образования из всех источников.

На Саммите по трансформации образования представители всех стран и партнеров сталкиваются с моментом истины: сейчас настало время коллективно восполнить дефицит инвестиций для преодоления глобального образовательного кризиса. Сейчас самое время инвестировать в восстановление обучения и помочь вернуть ЦУР в нужное русло, тем самым заложив основу для преобразования наших систем образования, с тем чтобы образование лучше подготовило учащихся к будущему вкладу в более инклюзивное, мирное, устойчивое и справедливое будущее, никого не оставляя позади. ///ООН Туркменистан, 20 сентября