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Месторождение Галкыныш демонстрирует стабильный рост добычи

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За первое полугодие 2022 года на гигантском газовом месторождении Гылкыныш добыто свыше 17,56 млрд. кубометров природного газа, что превышает уровень соответствующего периода прошлого года на 5,8%, сообщает газета «Нейтральный Туркменистан».

Запасы месторождения Галкыныш, которое расположено в Марыйском велаяте, оцениваются в 27,4 триллиона кубометров углеводородов.

Здесь работают заводы по подготовке и сероочистке газа со всей необходимой наземной инфраструктурой, строительство которых было выполнено компаниями Hyundai Engineering CO. LTD (Корея), CNPC (Китай) и Petrofac International LLC (ОАЭ).

Кроме того, возводятся головные сооружения по очистке и подготовке газа к транспортировке.

В рамках реализации «Программы развития нефтегазовой промышленности Туркменистана на период до 2030 года» Государственным концерном «Türkmengaz» заключён контракт с компанией «CNPC» (КНР) по строительству и сдаче в эксплуатацию трёх особо сложных скважин.

С завершением промышленного освоения Галкыныша, добыча голубого топлива здесь будет доведена до 93 миллиарда кубометров газа, что даст возможность Туркменистане обеспечить весь внутренний газовый рынок, а также экспортные поставки, в том числе по транснациональному газопроводу Туркменистан–Афганистан–Пакистан–Индия (ТАПИ). ///nCa, 21 сентября 2022 г.

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