Месторождение Галкыныш демонстрирует стабильный рост добычи

За первое полугодие 2022 года на гигантском газовом месторождении Гылкыныш добыто свыше 17,56 млрд. кубометров природного газа, что превышает уровень соответствующего периода прошлого года на 5,8%, сообщает газета «Нейтральный Туркменистан».

Запасы месторождения Галкыныш, которое расположено в Марыйском велаяте, оцениваются в 27,4 триллиона кубометров углеводородов.

Здесь работают заводы по подготовке и сероочистке газа со всей необходимой наземной инфраструктурой, строительство которых было выполнено компаниями Hyundai Engineering CO. LTD (Корея), CNPC (Китай) и Petrofac International LLC (ОАЭ).

Кроме того, возводятся головные сооружения по очистке и подготовке газа к транспортировке.

В рамках реализации «Программы развития нефтегазовой промышленности Туркменистана на период до 2030 года» Государственным концерном «Türkmengaz» заключён контракт с компанией «CNPC» (КНР) по строительству и сдаче в эксплуатацию трёх особо сложных скважин.

С завершением промышленного освоения Галкыныша, добыча голубого топлива здесь будет доведена до 93 миллиарда кубометров газа, что даст возможность Туркменистане обеспечить весь внутренний газовый рынок, а также экспортные поставки, в том числе по транснациональному газопроводу Туркменистан–Афганистан–Пакистан–Индия (ТАПИ). ///nCa, 21 сентября 2022 г.