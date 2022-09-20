Содействуя интеграции и расширению прав и возможностей людей с инвалидностью в Туркменистане

Социальная стигма, с которой сталкиваются люди с инвалидностью, заставляет их выглядеть беспомощными, неспособными позаботиться о себе, относиться к ним иначе и, как следствие, исключаться из социальной жизни, создавая дополнительные сложности в жизни.

ООН и общественные организации Туркменистана при поддержке Министерства иностранных дел, Министерства спорта и молодежной политики совместно провели Инклюзивный спортивный фестиваль «Мы сильные- мы равные», приуроченный к 30-летию членства Туркменистана в Организации Объединенных Наций. Партнерами от общественных организаций выступили ОО «Центральный физкультурно-спортивный клуб инвалидов Туркменистана», Общество глухих и слепых Туркменистана, ОО «Центр поддержки инвалидов», ОО «Шахматный центр слепых Туркменистана», ОО «Агама», ОО «Йенме» и Реабилитационный восстановительный центр.

Мероприятие, направленное на привлечение и расширение прав и возможностей людей с инвалидностью, способствовало тому, чтобы спортивные мероприятия были инклюзивными для всех, чтобы «никто не был забыт». Когда в спорте участвуют люди с инвалидностью, он становится преобразующим не только для участников, но и для семей, тренеров и зрителей.

«Инклюзивность становится инклюзивностью только тогда, когда люди с инвалидностью не просто присутствуют, но и принимают активное участие. Люди с инвалидностью должны быть частью всех инклюзивных инициатив в спорте и посредством спорта», — подчеркнул Дмитрий Шлапаченко, Постоянный координатор ООН в Туркменистане на церемонии открытия Инклюзивного спортивного фестиваля.

Более 150 лиц с инвалидностью и членов семей продемонстрировали свои спортивные навыки, играя футбол в слепую, баскетбол и волейбол на инвалидных колясках, настольный теннис для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата, шахматы для людей с нарушением зрения, адаптивный альпинизм, эстафеты и многое другое.

«Часто люди с инвалидностью исключаются из социальной жизни. Этот спортивный фестиваль дает им возможность продемонстрировать, что они равные и сильные наравне с другими людьми, делает их заметными и интегрированными в общество» – отметила Гуля Чореклиева, Руководитель общественной организации «Йенме».

Инклюзивный спортивный фестиваль прошел в Ашхабадском Олимпийском городке и собрал представителей миссий ООН, МИД, Министерства спорта и молодежной политики, дипломатических миссий в Туркменистане, общественных организаций, частного сектора, молодых Послов ЦУР, волонтеров и жителей Ашхабада.

«Говоря о спорте, я хотел бы заострить ваше внимание на бодибилдинге, которым я увлекаюсь. Я начал заниматься бодибилдингом в 2007 году, когда мои друзья уговорили меня пойти с ними в спортзал. Я был очень взволнован этим и начал заниматься. Со временем мне все больше и больше стало нравиться. Бодибилдинг теперь мое хобби. Это помогает мне вести здоровый и активный образ жизни. Это дает мне энергию и силу, что, в свою очередь, помогает мне развить навыки уверенности и повысить самооценку, сломать общие стереотипы людей с инвалидностью и показать людям, что мы сильные и амбициозные личности нашего сообщества, обладающие полным потенциалом для достижения успеха, инклюзивного сообщества и лучшей жизни», — сказал Эльчин, молодой спортсмен.

Мероприятие включало такие спортивные мероприятия, как голбол, футбол, баскетбол, волейбол, настольный теннис, шахматы, скалолазание и веселые игры. Всем было предложено попробовать себя в адаптивных видах спорта. Гости также увидели музыкальные выступления глухо-немых и слепых людей, которые продемонстрировали свое певческое и танцевальное мастерство.

«В детстве я была очень активна, всегда стремилась быть более активной, быть, как и мои сверстники: бегать, играть и заниматься разными видами деятельности. Когда я стала подростком, я стал волонтером, участвовала в различных активных спортивных мероприятиях. С тех пор ничего не изменилось. Я по-прежнему люблю активный образ жизни, и мне очень трудно оставаться на одном месте и вести однообразный образ жизни. Как девушке с инвалидностью, плавание помогает мне поддерживать здоровье, быть активной для лучшего самочувствия. Это способствует уменьшению боли в спине, которые мешают мне легко двигаться. Кроме того, я регулярно делаю упражнения, чтобы поддерживать свое тело в форме и быть сильной» – поделилась пловчиха Айнура Гасанова.

“Спорт – это моя жизнь. Я люблю и практикую и плавание, и шахматы. Спорт дает мне возможность вести здоровый образ жизни, достигать своих целей и приоритетов и преодолевать трудности, с которыми я сталкиваюсь в своей жизни. Я занимаюсь спортом, потому что у меня есть огромное желание стать паралимпийским чемпионом, чтобы я мог собой гордиться, и чтобы люди знали, что люди с инвалидностью не слабые и беспомощные люди, как это принято считать, а мы сильные и равные» – сказал Атаев Какабай, пловец и шахматист.

Когда мы организуем инклюзивный спорт, мы начинаем признавать и реализовывать весь потенциал спорта для всех. Важно отметить, что когда мы проектируем среду для людей с инвалидностью, мы часто проектируем для всех. Понятие спорта для включения, а не спорта для исключения, имеет решающее значение для будущего спорта, устойчивого развития и создания инклюзивного общества. Сила спорта для инклюзивной среды способствует созданию лучшего мира для всех.

Стремясь оказать поддержку стране в достижении Целей в области устойчивого развития, страновая группа Организации Объединенных Наций в Туркменистане поддерживает мониторинг и реализацию Конвенции о правах инвалидов и других международных документов по правам человека, а также Сендайской рамочной программы по снижению риска бедствий. Недавно опубликованная «Джакартская декларация об Азиатско-тихоокеанском десятилетии инвалидов, 2023–2032 годы» создает импульс для продолжения и ускорения действий всего общества по поощрению и защите прав инвалидов. ///ООН Туркменистан, 19 сентября 2022 г.