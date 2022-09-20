OGT-2022: Новые возможности флагманского нефтегазового мероприятия Туркменистана

Туркменистан готовится к проведению своего крупнейшего ежегодного нефтегазового мероприятия – конференции и выставки “Нефть и газ Туркменистана-2022”.

Азербайджанская компания SOCAR подтвердила бриллиантовое спонсорство OGT, а Mitro International объявила о серебряном спонсорстве, сообщили организаторы.

Принимая во внимание ограниченное количество международных рейсов, оргкомитет OGT планирует чартерный рейс из Дубая в Ашхабад 25 октября и из Ашхабада в Дубай 30 октября.

Новизна мероприятия этого года заключается в том, что организатор TurkmenForum также станет соорганизатором выставки OGT 2022, на которой будут представлены ключевые моменты развития отечественной и мировой нефтегазовой промышленности, подкрепленные новыми идеями, соответствующими текущей повестке дня отрасли.

В этом году профильный смотр сделает ключевой акцент на важности ускорения сотрудничества между МНК и ННК и растущей роли взаимовыгодных партнерских отношений.

Отличительной чертой выставки этого года станет и то, что организаторы окажут визовую поддержку, содействие в организации транспорта и проживания для экспонентов, а также обеспечат доступ к встречам с высшим руководством нефтегазового сектора Туркменистана, встречам В2В и доступ ко всем сетевым функциям конференции. Все это повысит осведомленность о новых инвестиционных проектах в нефтегазовом, энергетическом и химическом комплексах Туркменистана и поможет в дальнейшем развитию бизнеса в стране.

Наконец, принимая во внимание отзывы предыдущих лет, конференция продлится три дня, что предоставит больше возможностей для встреч с высшим руководством национальных нефтегазовых компаний, налаживания контактов в формате B2B.

Также, в рамках программы OGT для участником мероприятий будут организованы коктейльный прием и два гала-ужина с изысканной кухней и развлечениями, не говоря уже о хорошо продуманной повестке дня конференции, которая включает в себя такие важные вопросы, как «Будущее энергетики – вызовы и возможности» в качестве основной темы Пленарного заседания.

Остальные пять сессий осветят следующие темы:

Инвестиционные возможности в энергетическом секторе Туркменистана: морские месторождения Инвестиционные возможности в энергетическом секторе Туркменистана: месторождения на суше Энергетика новой эры: перспективы внутреннего и регионального развития Экологические аспекты разработки углеводородов Инновационные технологии и ноу-хау в нефтегазовой науке и образовании

Проект повестки дня конференции можно скачать здесь: https://ogt-turkmenistan.com/storage/app/media/agenda/agenda_ogt2022_eng.pdf

Крайний срок для очной регистрации – 16 октября.

Крайний срок онлайн-регистрации – 20 октября.

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите веб-сайт мероприятия: https://ogt-turkmenistan.com/en

///nCa, 20 сентября 2022 года