Институт Мировых Языков в Ашхабаде отпраздновал День Конфуция

Недавно в Национальном Институте Мировых Языков им.Азади в Ашхабаде отпраздновали день рождения выдающегося китайского мыслителя – Конфуция, сообщает газета «Нейтральный Туркменистан».

В программу тематического мероприятия, организованного кафедрой дальневосточных языков, были включены творческие выступления студентов, обучающихся на направлении специализации «китайский язык и литература», а также целевые просветительские презентации, подготовленные преподавателями.

Особо отличился своим искусным выступлением на празднике студент из КНР Хаодонг Ма, который обучается на 5 курсе факультета русского языка и литературы. Он мастерски выступил на русском и китайском языках с познавательной презентацией об истории и традициях празднования дня учителя в Китае.

Во время викторин и игр студенты получили возможность проверить себя на знание широко известных афоризмов Конфуция, а также посоревноваться в знаниях из области страноведения. Языками проведения этих игровых номинаций стали китайский, английский и русский.

В исполнении первокурсников на китайском языке прозвучали песни из репертуара популярных артистов из Китая, стихотворные строки великого туркменского поэта Махтумкули и поэта-романтика Сюй Чжимо.

Учение Конфуция оказало огромное влияние на формирование китайской психологии и семейных ценностей. Философ разработал целую систему морально-этических догм и норм поведения, а в числе главных характеристик благородного человека выделил гуманность, справедливость, почтение к родителям и правителям, рассудительность и искренность.

Впервые направление специализации «китайский язык и литература» было включено в учебное расписание Туркменского национального института мировых языков в 1994 году.

Программа данного направления включается такие дисциплины, как практический курс китайского языка, аудирование, фонетика, китайская каллиграфия, грамматика китайского языка, лексикология, стилистика, лингвистика, китайская литература, теория и практика перевода, история китайского языка, страноведение, методика преподавания китайского языка, сопоставительный анализ туркменского и китайского языков. ///nCa, 20 сентября 2022 г. (источник фото – АР)