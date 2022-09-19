Самаркандский саммит: ШОС – новый лидер в зарождающемся многополярном мире

Доклад nCa
16 сентября под председательством Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева в Самарканде состоялось заседание глав государств ШОС. Впервые в истории организации саммит проводился в столь широком формате – в его работе приняли участие лидеры 14 стран, в числе которых:
- Премьер-министр Республики Индия Нарендра Моди
- Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев
- Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин
- Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров
- Премьер-министр Исламской Республики Пакистан Шахбаз Шариф
- Президент Российской Федерации Владимир Путин
- Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон
Также участвовали лидеры стран-наблюдателей ШОС и почетные гости саммита:
- Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов
- Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко
- Президент Исламской Республики Иран Иброхим Раиси,
- Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух,
- Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган,
- Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев
- Заместитель Генерального секретаря ООН Розмари ДиКарло,
- Генеральный секретарь ШОС Чжан Мин
- директор Исполнительного комитета РАТС Руслан Мирзаев.
Встрече в расширенном составе предшествовало заседание глав государств в узком составе.
По итогам саммита лидеры подписали Самаркандскую декларацию и приняли пакет из 44 документов.
Одобренные заявления и меморандумы посвящены повышению эффективности международных транспортных коридоров, стимулированию внутрирегиональной торговли, продвижению промышленной и научно-технической кооперации, внедрению высоких технологий в сфере сельского хозяйства и здравоохранения.
Председательство в ШОС на предстоящий период переходит к Индии, где и состоится очередное заседание Совета глав государств-членов ШОС в 2023 году.
Семья ШОС расширяется
По итогам саммита в Самарканде, статуса партнера ШОС по диалогу получили Египет, Саудовская Аравия и Катар.
Запущен процесс предоставления аналогичного статуса Бахрейну, Мальдивской Республике, Кувейту, ОАЭ и Мьянме.
Начата процедура приема в члены ШОС Беларуси, имеющей статус наблюдателя.
Подписанные документы
По итогам заседания Совета глав государств-членов ШОС лидерами подписаны следующие документы:
- Самаркандская декларация Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества.
- Решение Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества о Комплексном Плане действий на 2023-2027 годы по реализации положений Договора о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве государств-членов Шанхайской организации сотрудничества.
- Решение Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества о Концепции сотрудничества государств-членов Шанхайской организации сотрудничества по развитию взаимосвязанности и созданию эффективных транспортных коридоров.
- Решение Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества о совершенствовании деятельности Шанхайской организации сотрудничества.
- Решение Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества о Положении о почетном звании «Посол доброй воли Шанхайской организации сотрудничества».
- Решение Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества о Дорожной карте по постепенному увеличению доли национальных валют во взаимных расчетах государств-членов Шанхайской организации сотрудничества.
- Решение Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества о подписании Меморандума об обязательствах Исламской Республики Иран в целях получения статуса государства-члена Шанхайской организации сотрудничества.
- Решение Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества о начале процедуры приема Республики Беларусь в члены Шанхайской организации сотрудничества.
- Решение Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества о предоставлении Королевству Бахрейн статуса партнера Шанхайской организации сотрудничества по диалогу.
- Решение Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества о предоставлении Мальдивской Республике статуса партнера Шанхайской организации сотрудничества по диалогу.
- Решение Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества о предоставлении Республике Союз Мьянмы статуса партнера Шанхайской организации сотрудничества по диалогу.
- Решение Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества о предоставлении Объединенным Арабским Эмиратам статуса партнера Шанхайской организации сотрудничества по диалогу.
- Решение Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества о предоставлении Государству Кувейт статуса партнера Шанхайской организации сотрудничества по диалогу.
- Решение Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества об объявлении города Варанаси (Республика Индия) туристической и культурной столицей Шанхайской организации сотрудничества в 2022-2023гг.
- Решение Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества о подписании Меморандума между Секретариатом Шанхайской организации сотрудничества и Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (2023-2027 годы).
- Решение Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества о Докладе Генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества о деятельности Шанхайской организации сотрудничества за прошедший год.
- Решение Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества о Докладе Совета Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества о деятельности Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества в 2021 году.
- Решение Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества о прекращении действия Решений Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества.
- Заявление Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества о действиях по реагированию на изменение климата (принимается без подписания).
- Заявление Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества об обеспечении надежных, устойчивых и диверсифицированных цепочек поставок (принимается без подписания).
- Заявление Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества об обеспечении международной продовольственной безопасности (принимается без подписания).
- Заявление Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества об обеспечении энергетической безопасности (принимается без подписания).
Кроме того, в рамках заседания были подписаны следующие документы:
- Соглашение между правительствами государств-членов Шанхайской организации сотрудничества о сотрудничестве в сфере туризма.
- Меморандум об обязательствах Исламской Республики Иран в целях получения статуса государства-члена Шанхайской организации сотрудничества.
- Меморандум о предоставлении Арабской Республике Египет статуса партнера Шанхайской организации сотрудничества по диалогу.
- Меморандум о предоставлении Королевству Саудовская Аравия статуса партнера Шанхайской организации сотрудничества по диалогу.
- Меморандум о предоставлении Государству Катар статуса партнера Шанхайской организации сотрудничества по диалогу.
- Рамочные основы сотрудничества между уполномоченными органами государств-членов Шанхайской организации сотрудничества в сфере торговли услугами.
- Меморандум между уполномоченными органами государств-членов Шанхайской организации сотрудничества о сотрудничестве в области музейного дела.
- Соглашение между уполномоченными органами государств-членов Шанхайской организации сотрудничества о сотрудничестве в области карантина растений.
- Программа сотрудничества между уполномоченными органами государств-членов Шанхайской организации сотрудничества в области использования возобновляемых источников энергии.
- Программа инфраструктурного развития на пространстве Шанхайской организации сотрудничества.
- Программа стимулирования промышленной кооперации между деловыми кругами государств-членов Шанхайской организации сотрудничества.
- Программа сотрудничества между уполномоченными органами государств-членов Шанхайской организации сотрудничества по развитию цифровой грамотности.
- Программа сотрудничества между уполномоченными органами государств-членов Шанхайской организации сотрудничества по развитию искусственного интеллекта.
- Дорожная карта по сотрудничеству между медицинскими организациями государств-членов Шанхайской организации сотрудничества в вопросах профилактики и лечения инфекционных заболеваний.
- План действий по научно-техническому сотрудничеству между государствами-членами ШОС на приоритетных направлениях (2022-2025 годы).
- План совместных действий по развитию внутрирегиональной торговли в рамках Шанхайской организации сотрудничества.
- Концепция сотрудничества министерств здравоохранения государств-членов Шанхайской организации сотрудничества в области телемедицины.
- Концепция взаимодействия уполномоченных органов государств-членов Шанхайской организации сотрудничества в сфере «умного» сельского хозяйства и агроинноваций.
- Меморандум между Секретариатом Шанхайской организации сотрудничества и Генеральным секретариатом Лиги Арабских Государств.
- Меморандум о взаимопонимании между Секретариатом Шанхайской организации сотрудничества и Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (2023-2027 годы).
- Меморандум о взаимопонимании между Секретариатом Шанхайской организации сотрудничества и Секретариатом Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана ООН.
- План мероприятий на 2022-2025 годы по реализации Меморандума о взаимопонимании между Секретариатом Шанхайской организации сотрудничества и Международным финансовым центром «Астана».
Выступление Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова на Саммите Шанхайской организации сотрудничества
Уважаемые главы государств и правительств,
Уважаемые члены делегаций, дамы и господа,
Прежде всего, позвольте приветствовать всех участников сегодняшней встречи и выразить благодарность Президенту Республики Узбекистан уважаемому Шавкату Миромоновичу Мирзиёеву за её прекрасную организацию, гостеприимство и созданные условия для продуктивной работы.
Туркменистан приглашён на заседание Шанхайской организации сотрудничества на высшем уровне в качестве почётного гостя. Рассматриваем этот высокий статус как важный посыл, свидетельство понимания больших возможностей и перспектив в развитии нашего партнёрства, стремления придать ему долгосрочный и целенаправленный характер.
Наша страна полностью разделяет такой подход. В своих оценках деятельности ШОС мы исходим из того, что это объединение, основанное на взаимном уважении и равноправии, обладающее мощным политическим, экономическим потенциалом, снискавшее высокий моральный авторитет, сегодня становится полюсом притяжения для многих государств, стремящихся к созданию в Евразии пространства мира и стабильности, взаимовыгодного и устойчивого партнёрства.
Наша страна готова к сотрудничеству с Шанхайской организацией, выстраиванию многоплановых, гибких форм и схем взаимодействия в политике, в сфере безопасности, в экономике, торговле и инвестициях, в культурно-гуманитарном направлении.
На фоне нынешних сложных процессов, происходящих в современном мире, требуется особая ответственность, консолидация государств, исповедующих принципы миролюбия, выстраивание ими общей стратегии по сохранению глобальной и региональной архитектуры безопасности, недопущению противостояния и нездорового соперничества.
В этом контексте Туркменистан, видя в лице ШОС одну из важнейших опор континентальной стабильности, выражает стремление и готовность к налаживанию более тесного и предметного политико-дипломатического взаимодействия, сотрудничества в таких сферах, как борьба с терроризмом, экстремизмом, организованной преступностью, наркотрафиком, другими видами противоправной деятельности.
Среди приоритетных целей, которых мы хотели бы добиваться вместе с Шанхайской организацией, выделяем защиту и обеспечение в глобальном масштабе верховенства закона и признанных международно-правовых норм, принципов и духа Устава Организации Объединённых Наций, их незыблемости и незаменимости. В этой связи считаю нужным проинформировать сегодня руководителей стран ШОС о международных инициативах Туркменистана на предстоящей сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Продвигая философию доверительного диалога в международных отношениях, намерены инициировать разработку проекта резолюции Генассамблеи ООН «Диалог – гарантия мира». Убеждены, что через принятие такого документа будет подтверждена принципиальная и недвусмысленная приверженность всех государств-членов ООН мирному, переговорному способу решения конфликтных ситуаций, какими бы трудными они ни представлялись.
Восстановление культуры уважительного политического общения в настоящее время обретает универсальную значимость как одно из ключевых условий ответственного, неконфронтационного подхода, поиска возможностей для взаимопонимания и соблюдения баланса интересов при рассмотрении тех или иных проблемных точек. Исходя из этого, Туркменистан вынесет на рассмотрение Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций предложение об объявлении 2025 года «Годом мира и доверия».
Рассматриваем в качестве важного направления нашего сотрудничества использование совокупных возможностей Туркменистана и ШОС в деле предупреждения и нейтрализации конфликтных ситуаций на региональном уровне, в первую очередь в Центральной Азии. Мы высоко ценим факт присоединения ряда государств – членов и наблюдателей ШОС к Группе друзей Нейтралитета во имя мира, безопасности и устойчивого развития, созданной в Организации Объединённых Наций по инициативе нашей страны. Думаю, это обеспечивает хорошие предпосылки для продвижения миротворческой повестки.
Учитывая, что в декабре 2022 года отмечается 15-летие создания Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии, учредителями которого являются, в том числе четыре государства-члена ШОС, намерены представить на рассмотрение Генеральной Ассамблеи проект очередной резолюции о роли Центра, отразив в этом документе значимые события последних лет, включая провозглашение Зоны мира, доверия и сотрудничества в Центральной Азии.
Рассчитываем на поддержку этих инициатив со стороны Шанхайской организации сотрудничества.
Уважаемые участники,
Туркменистан открыт для серьёзного расширения и углубления торгово-экономического партнёрства с ШОС. Для этого есть не только реальные возможности, но и объективная необходимость. Наличие в наших странах мощной ресурсной и производственной базы, географическое соседство, уже наработанные компетенции и опыт взаимодействия в двустороннем и многостороннем форматах обеспечивают сегодня самые благоприятные условия для налаживания долгосрочных устойчивых связей в транспорте, логистике, коммуникациях, энергетике, создания торговых и экономических интеграционных коридоров по линии Север–Юг, Восток–Запад.
Наша страна готова в практической плоскости обсуждать вопрос предоставления своей территории и инфраструктуры в интересах ШОС для выстраивания межконтинентальных и региональных транзитных путей поставок товаров и услуг. Не последнюю роль в этом отводим каспийскому маршруту, с учётом наличия на туркменском побережье крупного современного многопрофильного морского порта в городе Туркменбаши.
Убеждены в целесообразности активного участия ШОС в формировании системы транспортно-транзитных коридоров и логистики по линии Китай–Центральная Азия–Каспийское море–Чёрное море. Одновременно вместе с заинтересованными сторонами готовы к совместной деятельности по повышению эффективности функционирования транспортного коридора, обеспечивающего грузоперевозки от российских портов на Балтике до морских терминалов в Персидском заливе, Аравийском море и Индийском океане.
В энергетической сфере Туркменистан также готов к системному и долгосрочному сотрудничеству с ШОС. Предлагаем деятельно приступить к планированию совместных проектов по диверсификации поставок энергоносителей с целью обеспечения как потребностей государств ШОС, так и с перспективой выхода на внешние рынки. Наша страна располагает необходимыми ресурсными мощностями для существенного наращивания объёмов таких поставок. За многие годы нами наработан солидный международный опыт сотрудничества в энергетической сфере. Туркменистан, используя общепринятую практику ведения работ в нефтегазовом секторе, осуществляет поставки своего природного газа в Россию, Китай и соседние страны. Сегодня мы активно работаем над реализацией проекта газопровода Туркменистан–Афганистан–Пакистан–Индия.
Здесь хотел бы особо подчеркнуть важность участия в этих и других многосторонних проектах Афганистана как одного из ключевых факторов восстановления его экономики и социальной сферы, и в конечном итоге, достижения мира и согласия. Также считаем первоочередной задачей оказание всесторонней экономической и гуманитарной поддержки братскому афганскому народу.
Выступаем за более тесное и эффективное партнёрство с Шанхайской организацией по линии частного бизнеса, создание условий для регулярного общения предпринимателей.
Культура, наука, образование, гуманитарные контакты – эти направления также находятся в повестке сотрудничества с ШОС. Исторические узы между нашими странами имеют глубокие, многовековые корни, и Туркменистан всецело поддерживает их продолжение и развитие.
В заключение хотел бы подчеркнуть: тесные, дружественные, братские связи с государствами Шанхайской организации сотрудничества были и остаются одним из приоритетов внешней политики Туркменистана. Мы отдаём себе отчёт в больших перспективах такого партнёрства, высоко ценим достигнутый уровень взаимопонимания, доверия и открытости, добрососедства и уважения, который отличает наш диалог с ШОС. Готовы его развивать и обогащать. Твёрдо настроены на придание сотрудничеству с Шанхайской организацией сотрудничества долгосрочного, стратегического характера.
Самаркандская Декларация ШОС – ключевой итоговый документ
По итогам саммита ШОС главы государств-членов подписали Самаркандскую декларацию. 24-страничный документ предусматривает шаги и инициативы по дальнейшему взаимодействию практически во всех сферах – от вопросов безопасности до экологической повестки.
При этом, Декларация отражает общее понимание всех стран, входящих в организацию, формирующихся реалий современного мира, а инициативы, обозначенные в документе, адаптированы к происходящим изменениям архитектуры международных отношений.
Исходя из содержания Самаркандской Декларации, можно констатировать, что общий посыл ШОС остальной части мира состоит в том, что данная организация отвергает блоковые, идеологизированные и конфронтационные подходы к решению проблем международного и регионального развития.
Вместе с тем, государства ШОС подтверждают приверженность формированию более представительного, демократического, справедливого и многополярного миропорядка, основанного на общепризнанных принципах международного права, многосторонности, равной, совместной, неделимой, комплексной и устойчивой безопасности, культурно-цивилизационном многообразии, взаимовыгодном и равноправном сотрудничестве государств при центральной координирующей роли ООН.
Упомянут в Декларации и Шанхайский Дух, объединяющий такие принципы как взаимодоверие, взаимная выгода, равноправие, уважение к многообразию культур. Именно реализация этих принципов и поможет создать новую модель регионального сотрудничества, которая вносит конструктивный вклад в укрепление взаимовыгодных многосторонних отношений в Евразии.
Главы государств ШОС выразили твердое намерение и далее развивать сотрудничество в сферах политики и безопасности, торговли, экономики, энергетики, транспорта, финансов и инвестиций, экологической безопасности, туризма, культурных и гуманитарных связей.
Особо подчеркивается и то, что ядром пространства ШОС выступает Центральная Азия и ШОС выступает за дальнейшее усиление своей роли в укреплении стабильности и социально-экономическом развитии этого региона.
В Декларации акцентированы намерения по консолидации взаимодействия ШОС в области безопасности, причем в самом широком и комплексном понимании этой концепции. Речь идет о совместном обеспечении информационной безопасности, сотрудничестве в борьбе с терроризмом и экстремизмом, наркотрафиком.
Выражена готовность к дальнейшему наращиванию сотрудничества по линии обороны, противодействия угрозам стабильности.
Что ШОС считает недопустимым в вопросах безопасности и глобальной экономической системе?
Во-первых, государства-члены вновь обращают внимание на то, что одностороннее и ничем не ограниченное наращивание отдельными странами или группами государств систем глобальной противоракетной обороны оказывает негативное воздействие на международную безопасность и стабильность.
ШОС не приемлет принцип обеспечения безопасности за счет безопасности других государств.
Во-вторых, ШОС считает одностороннее применение экономических санкций, несовместимых с принципами международного права, оказывает негативное влияние на третьи страны и международные экономические отношения. Исключение составляют лишь санкции Совбеза ООН.
В Самаркандской Декларации лидеры страны ШОС подтвердили приверженность миру, совместному развитию и равноправным отношениям на основе принципов взаимного уважения, дружбы и добрососедства, подчеркнули намерение и далее вести конструктивный и доверительный диалог, углублять эффективное многоплановое сотрудничество, прилагать все усилия для укрепления безопасности и стабильности, обеспечения устойчивого развития на пространстве ШОС.
Самаркандская Декларация ШОС доступна здесь: http://rus.sectsco.org/load/913203/
О чем говорили лидеры и партнеры ШОС – цитаты из выступлений
Премьер-министр Индии Нарендра Моди: “Мы поддерживаем инновации в каждом секторе. Сегодня в Индии насчитывается более 70 000 стартапов. Наш опыт также может быть полезен для многих других членов ШОС. С этой целью мы готовы поделиться нашим опытом со странами-членами ШОС, создав новую Специальную рабочую группу по стартапам и инновациям”.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев: «Нам предстоит преобразовать ШОС в глобальную экономическую платформу. Сегодня наша Организация объединяет динамично развивающиеся экономики мира с колоссальным человеческим, ресурсным и технологическим потенциалом. На долю государств – участников ШОС приходится около четверти общемирового объема ВВП, то есть более 23 триллионов долларов. В нашем распоряжении богатейшие запасы энергоресурсов, угля, редких металлов и источников возобновляемой энергии. В идейных и институциональных основах нашей Организации отсутствуют конфронтационность и блоковость, что способствует росту международного авторитета и популярности ШОС».
Председатель КНР Си Цзиньпин: «Обеспечение лучшей жизни для людей всех стран региона – наша общая цель. Глобальная инициатива в области развития, выдвинутая Китаем, направлена на то, чтобы сосредоточить внимание всего мира на развитии, способствовать глобальному партнерству в области развития и добиться более устойчивого, экологичного и сбалансированного глобального развития. Китай готов работать со всеми другими заинтересованными сторонами для реализации этой инициативы в поддержку устойчивого развития стран региона. Нам необходимо выполнить два заявления об обеспечении международной энергетической и продовольственной безопасности, которые будут приняты на этом саммите, и лучше защитить энергетическую и продовольственную безопасность. Китай предоставит нуждающимся развивающимся странам чрезвычайную гуманитарную помощь в виде зерна и других товаров на сумму 1,5 миллиарда юаней».
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров: «Сегодняшние реалии диктуют необходимость эффективной реализации совместных инфраструктурных проектов по созданию новых международных маршрутов для автомобильных и железнодорожных перевозок в регионе. В этой связи строительство железной дороги «Китай-Кыргызстан-Узбекистан» должно стать флагманским проектом в рамках инициативы «Один пояс – один путь», а его реализация – значимым шагом к полноценному раскрытию транзитного потенциала региона Центральной Азии с выходом на мировые рынки».
Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф: “Как вы знаете, Пакистан является соседней с Афганистаном страной, и мир в Афганистане обеспечит мир в Пакистане. Пакистан считает, что укрепление Афганистана в области безопасности и борьбы с терроризмом должно осуществляться параллельно с социально-экономической поддержкой афганского народа со стороны ШОС. Международное сообщество должно поддержать усилия по созданию устойчивой афганской экономики. Размораживание финансовых активов Афганистана остается важнейшей необходимостью в этой связи. Со своей стороны, афганским властям было бы хорошо построить будущее, основанное на инклюзивности и уважении прав человека для всех граждан, особенно женщин и меньшинств, включая реализацию эффективных шагов по борьбе с терроризмом”.
Президент России Владимир Путин: ««В мировой политике и экономике наметились фундаментальные трансформации, и они носят необратимый характер. Всё более отчётливо проявляется возрастающая роль новых центров силы, взаимодействующих между собой не на основе неких навязываемых извне правил, которых никто не видел, а на общепризнанных принципах верховенства международного права и Устава ООН: обеспечение равной и неделимой безопасности, уважение суверенитета, национальных ценностей и интересов друг друга. Именно на этих принципах, лишённых каких бы то ни было элементов эгоизма, и в политике, и в экономике выстраивается совместная работа государств – членов ШОС, что открывает широкие перспективы для дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества – в политике, экономике, в культурно-гуманитарной и других областях».
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон: «За последние два десятилетия в рамках ШОС удалось выстроить модель взаимовыгодного партнерства, эффективность которого обеспечивается равноправием всех государств-членов и принятием решений на основе консенсуса. Было подчёркнуто, что сегодня перед Организацией стоит ответственная задача по обеспечению совместными усилиями устойчивого развития региона».
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев: «Несмотря на то, что наши страны являются крупными производителями, экспортерами и импортерами сельскохозяйственных товаров и продуктов питания, мы до сих пор не смогли наладить серьезное взаимодействие в вопросах продовольственной безопасности на площадке ШОС. Потенциал наших государств позволяет стабильно обеспечивать внутренние рынки зерновыми культурами, животноводческой и плодоовощной продукцией, основными видами продовольствия, а также необходимыми удобрениями. Кроме того, мы должны внести свой вклад в решение этой проблемы на глобальном уровне. В этой связи считаем необходимым разработать Общие принципы и подходы к обеспечению продовольственной безопасности. В этом документе важно предусмотреть конкретные меры по сближению нормативной базы, проведению совместных исследований и внедрению инноваций».
Президент Беларуси Александр Лукашенко: «Беларусь традиционно сильна в вопросах продовольственной безопасности. По ряду направлений сферы АПК белорусскими аграриями достигнуты результаты мирового уровня, а качество нашей продукции известно во всех странах нашей организации и не только. Мы готовы активно подключиться к совместной работе по обеспечению продовольственной безопасности нашей семьи – семьи ШОС, включая сотрудничество в сферах умного сельского хозяйства, агроинноваций, технологий точного земледелия и ресурсосберегающих технологий».
Президент Ирана Ибрахим Раиси: «Сближение в области энергетики в рамках Шанхайской организации сотрудничества внесет значительный вклад в дальнейшее экономическое развитие и, в конечном счете, в снижение безопасности и экономических издержек, а также стабильности в регионе и за его пределами. Исламская Республика Иран располагает уникальными возможностями, такими как 1) близость к двум крупнейшим в мире месторождениям нефти и углеводородов в Персидском заливе и Каспийском море, 2) сеть транспортировки нефти и газа и удобное транзитное местоположение, а также 3) квалифицированная рабочая сила. В связи с этим, страна готова играть эффективную роль в этой области и в целях решения проблем членов организации в обеспечении безопасности энергоснабжения”.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган: «Благодаря своим гигантским инвестициям в транспорт и инфраструктуру за последние два десятилетия Турция добилась больших успехов в этой области. Положение нашей страны как моста между Востоком и Западом открывает перед нами беспрецедентные возможности. Исходя из этого понимания, мы готовы к сотрудничеству во всех областях, от безопасности, экономики и энергетики до транспорта, сельского хозяйства и туризма. Мы будем продолжать вносить свой вклад в текущие политические и экономические процессы в рамках Шанхайской Организации Сотрудничества». ///nCa, 18 сентября 2022 г.