Самаркандский саммит: ШОС – новый лидер в зарождающемся многополярном мире

Доклад nCa

16 сентября под председательством Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева в Самарканде состоялось заседание глав государств ШОС. Впервые в истории организации саммит проводился в столь широком формате – в его работе приняли участие лидеры 14 стран, в числе которых:

Премьер-министр Республики Индия Нарендра Моди

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров

Премьер-министр Исламской Республики Пакистан Шахбаз Шариф

Президент Российской Федерации Владимир Путин

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон

Также участвовали лидеры стран-наблюдателей ШОС и почетные гости саммита:

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко

Президент Исламской Республики Иран Иброхим Раиси,

Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух,

Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган,

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев

Заместитель Генерального секретаря ООН Розмари ДиКарло,

Генеральный секретарь ШОС Чжан Мин

директор Исполнительного комитета РАТС Руслан Мирзаев.

Встрече в расширенном составе предшествовало заседание глав государств в узком составе.

По итогам саммита лидеры подписали Самаркандскую декларацию и приняли пакет из 44 документов.

Одобренные заявления и меморандумы посвящены повышению эффективности международных транспортных коридоров, стимулированию внутрирегиональной торговли, продвижению промышленной и научно-технической кооперации, внедрению высоких технологий в сфере сельского хозяйства и здравоохранения.

Председательство в ШОС на предстоящий период переходит к Индии, где и состоится очередное заседание Совета глав государств-членов ШОС в 2023 году.

Семья ШОС расширяется

По итогам саммита в Самарканде, статуса партнера ШОС по диалогу получили Египет, Саудовская Аравия и Катар.

Запущен процесс предоставления аналогичного статуса Бахрейну, Мальдивской Республике, Кувейту, ОАЭ и Мьянме.

Начата процедура приема в члены ШОС Беларуси, имеющей статус наблюдателя.

Подписанные документы

По итогам заседания Совета глав государств-членов ШОС лидерами подписаны следующие документы:

Самаркандская декларация Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. Решение Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества о Комплексном Плане действий на 2023-2027 годы по реализации положений Договора о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. Решение Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества о Концепции сотрудничества государств-членов Шанхайской организации сотрудничества по развитию взаимосвязанности и созданию эффективных транспортных коридоров. Решение Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества о совершенствовании деятельности Шанхайской организации сотрудничества. Решение Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества о Положении о почетном звании «Посол доброй воли Шанхайской организации сотрудничества». Решение Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества о Дорожной карте по постепенному увеличению доли национальных валют во взаимных расчетах государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. Решение Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества о подписании Меморандума об обязательствах Исламской Республики Иран в целях получения статуса государства-члена Шанхайской организации сотрудничества. Решение Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества о начале процедуры приема Республики Беларусь в члены Шанхайской организации сотрудничества. Решение Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества о предоставлении Королевству Бахрейн статуса партнера Шанхайской организации сотрудничества по диалогу. Решение Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества о предоставлении Мальдивской Республике статуса партнера Шанхайской организации сотрудничества по диалогу. Решение Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества о предоставлении Республике Союз Мьянмы статуса партнера Шанхайской организации сотрудничества по диалогу. Решение Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества о предоставлении Объединенным Арабским Эмиратам статуса партнера Шанхайской организации сотрудничества по диалогу. Решение Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества о предоставлении Государству Кувейт статуса партнера Шанхайской организации сотрудничества по диалогу. Решение Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества об объявлении города Варанаси (Республика Индия) туристической и культурной столицей Шанхайской организации сотрудничества в 2022-2023гг. Решение Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества о подписании Меморандума между Секретариатом Шанхайской организации сотрудничества и Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (2023-2027 годы). Решение Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества о Докладе Генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества о деятельности Шанхайской организации сотрудничества за прошедший год. Решение Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества о Докладе Совета Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества о деятельности Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества в 2021 году. Решение Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества о прекращении действия Решений Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. Заявление Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества о действиях по реагированию на изменение климата (принимается без подписания). Заявление Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества об обеспечении надежных, устойчивых и диверсифицированных цепочек поставок (принимается без подписания). Заявление Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества об обеспечении международной продовольственной безопасности (принимается без подписания). Заявление Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества об обеспечении энергетической безопасности (принимается без подписания).

Кроме того, в рамках заседания были подписаны следующие документы:

Соглашение между правительствами государств-членов Шанхайской организации сотрудничества о сотрудничестве в сфере туризма. Меморандум об обязательствах Исламской Республики Иран в целях получения статуса государства-члена Шанхайской организации сотрудничества. Меморандум о предоставлении Арабской Республике Египет статуса партнера Шанхайской организации сотрудничества по диалогу. Меморандум о предоставлении Королевству Саудовская Аравия статуса партнера Шанхайской организации сотрудничества по диалогу. Меморандум о предоставлении Государству Катар статуса партнера Шанхайской организации сотрудничества по диалогу. Рамочные основы сотрудничества между уполномоченными органами государств-членов Шанхайской организации сотрудничества в сфере торговли услугами. Меморандум между уполномоченными органами государств-членов Шанхайской организации сотрудничества о сотрудничестве в области музейного дела. Соглашение между уполномоченными органами государств-членов Шанхайской организации сотрудничества о сотрудничестве в области карантина растений. Программа сотрудничества между уполномоченными органами государств-членов Шанхайской организации сотрудничества в области использования возобновляемых источников энергии. Программа инфраструктурного развития на пространстве Шанхайской организации сотрудничества. Программа стимулирования промышленной кооперации между деловыми кругами государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. Программа сотрудничества между уполномоченными органами государств-членов Шанхайской организации сотрудничества по развитию цифровой грамотности. Программа сотрудничества между уполномоченными органами государств-членов Шанхайской организации сотрудничества по развитию искусственного интеллекта. Дорожная карта по сотрудничеству между медицинскими организациями государств-членов Шанхайской организации сотрудничества в вопросах профилактики и лечения инфекционных заболеваний. План действий по научно-техническому сотрудничеству между государствами-членами ШОС на приоритетных направлениях (2022-2025 годы). План совместных действий по развитию внутрирегиональной торговли в рамках Шанхайской организации сотрудничества. Концепция сотрудничества министерств здравоохранения государств-членов Шанхайской организации сотрудничества в области телемедицины. Концепция взаимодействия уполномоченных органов государств-членов Шанхайской организации сотрудничества в сфере «умного» сельского хозяйства и агроинноваций. Меморандум между Секретариатом Шанхайской организации сотрудничества и Генеральным секретариатом Лиги Арабских Государств. Меморандум о взаимопонимании между Секретариатом Шанхайской организации сотрудничества и Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (2023-2027 годы). Меморандум о взаимопонимании между Секретариатом Шанхайской организации сотрудничества и Секретариатом Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана ООН. План мероприятий на 2022-2025 годы по реализации Меморандума о взаимопонимании между Секретариатом Шанхайской организации сотрудничества и Международным финансовым центром «Астана».

Выступление Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова на Саммите Шанхайской организации сотрудничества

Уважаемые главы государств и правительств,

Уважаемые члены делегаций, дамы и господа,

Прежде всего, позвольте приветствовать всех участников сегодняшней встречи и выразить благодарность Президенту Республики Узбекистан уважаемому Шавкату Миромоновичу Мирзиёеву за её прекрасную организацию, гостеприимство и созданные условия для продуктивной работы.

Туркменистан приглашён на заседание Шанхайской организации сотрудничества на высшем уровне в качестве почётного гостя. Рассматриваем этот высокий статус как важный посыл, свидетельство понимания больших возможностей и перспектив в развитии нашего партнёрства, стремления придать ему долгосрочный и целенаправленный характер.

Наша страна полностью разделяет такой подход. В своих оценках деятельности ШОС мы исходим из того, что это объединение, основанное на взаимном уважении и равноправии, обладающее мощным политическим, экономическим потенциалом, снискавшее высокий моральный авторитет, сегодня становится полюсом притяжения для многих государств, стремящихся к созданию в Евразии пространства мира и стабильности, взаимовыгодного и устойчивого партнёрства.

Наша страна готова к сотрудничеству с Шанхайской организацией, выстраиванию многоплановых, гибких форм и схем взаимодействия в политике, в сфере безопасности, в экономике, торговле и инвестициях, в культурно-гуманитарном направлении.

На фоне нынешних сложных процессов, происходящих в современном мире, требуется особая ответственность, консолидация государств, исповедующих принципы миролюбия, выстраивание ими общей стратегии по сохранению глобальной и региональной архитектуры безопасности, недопущению противостояния и нездорового соперничества.

В этом контексте Туркменистан, видя в лице ШОС одну из важнейших опор континентальной стабильности, выражает стремление и готовность к налаживанию более тесного и предметного политико-дипломатического взаимодействия, сотрудничества в таких сферах, как борьба с терроризмом, экстремизмом, организованной преступностью, наркотрафиком, другими видами противоправной деятельности.

Среди приоритетных целей, которых мы хотели бы добиваться вместе с Шанхайской организацией, выделяем защиту и обеспечение в глобальном масштабе верховенства закона и признанных международно-правовых норм, принципов и духа Устава Организации Объединённых Наций, их незыблемости и незаменимости. В этой связи считаю нужным проинформировать сегодня руководителей стран ШОС о международных инициативах Туркменистана на предстоящей сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Продвигая философию доверительного диалога в международных отношениях, намерены инициировать разработку проекта резолюции Генассамблеи ООН «Диалог – гарантия мира». Убеждены, что через принятие такого документа будет подтверждена принципиальная и недвусмысленная приверженность всех государств-членов ООН мирному, переговорному способу решения конфликтных ситуаций, какими бы трудными они ни представлялись.

Восстановление культуры уважительного политического общения в настоящее время обретает универсальную значимость как одно из ключевых условий ответственного, неконфронтационного подхода, поиска возможностей для взаимопонимания и соблюдения баланса интересов при рассмотрении тех или иных проблемных точек. Исходя из этого, Туркменистан вынесет на рассмотрение Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций предложение об объявлении 2025 года «Годом мира и доверия».

Рассматриваем в качестве важного направления нашего сотрудничества использование совокупных возможностей Туркменистана и ШОС в деле предупреждения и нейтрализации конфликтных ситуаций на региональном уровне, в первую очередь в Центральной Азии. Мы высоко ценим факт присоединения ряда государств – членов и наблюдателей ШОС к Группе друзей Нейтралитета во имя мира, безопасности и устойчивого развития, созданной в Организации Объединённых Наций по инициативе нашей страны. Думаю, это обеспечивает хорошие предпосылки для продвижения миротворческой повестки.

Учитывая, что в декабре 2022 года отмечается 15-летие создания Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии, учредителями которого являются, в том числе четыре государства-члена ШОС, намерены представить на рассмотрение Генеральной Ассамблеи проект очередной резолюции о роли Центра, отразив в этом документе значимые события последних лет, включая провозглашение Зоны мира, доверия и сотрудничества в Центральной Азии.

Рассчитываем на поддержку этих инициатив со стороны Шанхайской организации сотрудничества.

Уважаемые участники,

Туркменистан открыт для серьёзного расширения и углубления торгово-экономического партнёрства с ШОС. Для этого есть не только реальные возможности, но и объективная необходимость. Наличие в наших странах мощной ресурсной и производственной базы, географическое соседство, уже наработанные компетенции и опыт взаимодействия в двустороннем и многостороннем форматах обеспечивают сегодня самые благоприятные условия для налаживания долгосрочных устойчивых связей в транспорте, логистике, коммуникациях, энергетике, создания торговых и экономических интеграционных коридоров по линии Север–Юг, Восток–Запад.

Наша страна готова в практической плоскости обсуждать вопрос предоставления своей территории и инфраструктуры в интересах ШОС для выстраивания межконтинентальных и региональных транзитных путей поставок товаров и услуг. Не последнюю роль в этом отводим каспийскому маршруту, с учётом наличия на туркменском побережье крупного современного многопрофильного морского порта в городе Туркменбаши.

Убеждены в целесообразности активного участия ШОС в формировании системы транспортно-транзитных коридоров и логистики по линии Китай–Центральная Азия–Каспийское море–Чёрное море. Одновременно вместе с заинтересованными сторонами готовы к совместной деятельности по повышению эффективности функционирования транспортного коридора, обеспечивающего грузоперевозки от российских портов на Балтике до морских терминалов в Персидском заливе, Аравийском море и Индийском океане.

В энергетической сфере Туркменистан также готов к системному и долгосрочному сотрудничеству с ШОС. Предлагаем деятельно приступить к планированию совместных проектов по диверсификации поставок энергоносителей с целью обеспечения как потребностей государств ШОС, так и с перспективой выхода на внешние рынки. Наша страна располагает необходимыми ресурсными мощностями для существенного наращивания объёмов таких поставок. За многие годы нами наработан солидный международный опыт сотрудничества в энергетической сфере. Туркменистан, используя общепринятую практику ведения работ в нефтегазовом секторе, осуществляет поставки своего природного газа в Россию, Китай и соседние страны. Сегодня мы активно работаем над реализацией проекта газопровода Туркменистан–Афганистан–Пакистан–Индия.

Здесь хотел бы особо подчеркнуть важность участия в этих и других многосторонних проектах Афганистана как одного из ключевых факторов восстановления его экономики и социальной сферы, и в конечном итоге, достижения мира и согласия. Также считаем первоочередной задачей оказание всесторонней экономической и гуманитарной поддержки братскому афганскому народу.

Выступаем за более тесное и эффективное партнёрство с Шанхайской организацией по линии частного бизнеса, создание условий для регулярного общения предпринимателей.

Культура, наука, образование, гуманитарные контакты – эти направления также находятся в повестке сотрудничества с ШОС. Исторические узы между нашими странами имеют глубокие, многовековые корни, и Туркменистан всецело поддерживает их продолжение и развитие.

В заключение хотел бы подчеркнуть: тесные, дружественные, братские связи с государствами Шанхайской организации сотрудничества были и остаются одним из приоритетов внешней политики Туркменистана. Мы отдаём себе отчёт в больших перспективах такого партнёрства, высоко ценим достигнутый уровень взаимопонимания, доверия и открытости, добрососедства и уважения, который отличает наш диалог с ШОС. Готовы его развивать и обогащать. Твёрдо настроены на придание сотрудничеству с Шанхайской организацией сотрудничества долгосрочного, стратегического характера.

Самаркандская Декларация ШОС – ключевой итоговый документ

По итогам саммита ШОС главы государств-членов подписали Самаркандскую декларацию. 24-страничный документ предусматривает шаги и инициативы по дальнейшему взаимодействию практически во всех сферах – от вопросов безопасности до экологической повестки.

При этом, Декларация отражает общее понимание всех стран, входящих в организацию, формирующихся реалий современного мира, а инициативы, обозначенные в документе, адаптированы к происходящим изменениям архитектуры международных отношений.

Исходя из содержания Самаркандской Декларации, можно констатировать, что общий посыл ШОС остальной части мира состоит в том, что данная организация отвергает блоковые, идеологизированные и конфронтационные подходы к решению проблем международного и регионального развития.

Вместе с тем, государства ШОС подтверждают приверженность формированию более представительного, демократического, справедливого и многополярного миропорядка, основанного на общепризнанных принципах международного права, многосторонности, равной, совместной, неделимой, комплексной и устойчивой безопасности, культурно-цивилизационном многообразии, взаимовыгодном и равноправном сотрудничестве государств при центральной координирующей роли ООН.

Упомянут в Декларации и Шанхайский Дух, объединяющий такие принципы как взаимодоверие, взаимная выгода, равноправие, уважение к многообразию культур. Именно реализация этих принципов и поможет создать новую модель регионального сотрудничества, которая вносит конструктивный вклад в укрепление взаимовыгодных многосторонних отношений в Евразии.

Главы государств ШОС выразили твердое намерение и далее развивать сотрудничество в сферах политики и безопасности, торговли, экономики, энергетики, транспорта, финансов и инвестиций, экологической безопасности, туризма, культурных и гуманитарных связей.

Особо подчеркивается и то, что ядром пространства ШОС выступает Центральная Азия и ШОС выступает за дальнейшее усиление своей роли в укреплении стабильности и социально-экономическом развитии этого региона.

В Декларации акцентированы намерения по консолидации взаимодействия ШОС в области безопасности, причем в самом широком и комплексном понимании этой концепции. Речь идет о совместном обеспечении информационной безопасности, сотрудничестве в борьбе с терроризмом и экстремизмом, наркотрафиком.

Выражена готовность к дальнейшему наращиванию сотрудничества по линии обороны, противодействия угрозам стабильности.

Что ШОС считает недопустимым в вопросах безопасности и глобальной экономической системе?

Во-первых, государства-члены вновь обращают внимание на то, что одностороннее и ничем не ограниченное наращивание отдельными странами или группами государств систем глобальной противоракетной обороны оказывает негативное воздействие на международную безопасность и стабильность.

ШОС не приемлет принцип обеспечения безопасности за счет безопасности других государств.

Во-вторых, ШОС считает одностороннее применение экономических санкций, несовместимых с принципами международного права, оказывает негативное влияние на третьи страны и международные экономические отношения. Исключение составляют лишь санкции Совбеза ООН.

В Самаркандской Декларации лидеры страны ШОС подтвердили приверженность миру, совместному развитию и равноправным отношениям на основе принципов взаимного уважения, дружбы и добрососедства, подчеркнули намерение и далее вести конструктивный и доверительный диалог, углублять эффективное многоплановое сотрудничество, прилагать все усилия для укрепления безопасности и стабильности, обеспечения устойчивого развития на пространстве ШОС.

Самаркандская Декларация ШОС доступна здесь: http://rus.sectsco.org/load/913203/

О чем говорили лидеры и партнеры ШОС – цитаты из выступлений

Премьер-министр Индии Нарендра Моди: “Мы поддерживаем инновации в каждом секторе. Сегодня в Индии насчитывается более 70 000 стартапов. Наш опыт также может быть полезен для многих других членов ШОС. С этой целью мы готовы поделиться нашим опытом со странами-членами ШОС, создав новую Специальную рабочую группу по стартапам и инновациям”.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев: «Нам предстоит преобразовать ШОС в глобальную экономическую платформу. Сегодня наша Организация объединяет динамично развивающиеся экономики мира с колоссальным человеческим, ресурсным и технологическим потенциалом. На долю государств – участников ШОС приходится около четверти общемирового объема ВВП, то есть более 23 триллионов долларов. В нашем распоряжении богатейшие запасы энергоресурсов, угля, редких металлов и источников возобновляемой энергии. В идейных и институциональных основах нашей Организации отсутствуют конфронтационность и блоковость, что способствует росту международного авторитета и популярности ШОС».

Председатель КНР Си Цзиньпин: «Обеспечение лучшей жизни для людей всех стран региона – наша общая цель. Глобальная инициатива в области развития, выдвинутая Китаем, направлена на то, чтобы сосредоточить внимание всего мира на развитии, способствовать глобальному партнерству в области развития и добиться более устойчивого, экологичного и сбалансированного глобального развития. Китай готов работать со всеми другими заинтересованными сторонами для реализации этой инициативы в поддержку устойчивого развития стран региона. Нам необходимо выполнить два заявления об обеспечении международной энергетической и продовольственной безопасности, которые будут приняты на этом саммите, и лучше защитить энергетическую и продовольственную безопасность. Китай предоставит нуждающимся развивающимся странам чрезвычайную гуманитарную помощь в виде зерна и других товаров на сумму 1,5 миллиарда юаней».

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров: «Сегодняшние реалии диктуют необходимость эффективной реализации совместных инфраструктурных проектов по созданию новых международных маршрутов для автомобильных и железнодорожных перевозок в регионе. В этой связи строительство железной дороги «Китай-Кыргызстан-Узбекистан» должно стать флагманским проектом в рамках инициативы «Один пояс – один путь», а его реализация – значимым шагом к полноценному раскрытию транзитного потенциала региона Центральной Азии с выходом на мировые рынки».

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф: “Как вы знаете, Пакистан является соседней с Афганистаном страной, и мир в Афганистане обеспечит мир в Пакистане. Пакистан считает, что укрепление Афганистана в области безопасности и борьбы с терроризмом должно осуществляться параллельно с социально-экономической поддержкой афганского народа со стороны ШОС. Международное сообщество должно поддержать усилия по созданию устойчивой афганской экономики. Размораживание финансовых активов Афганистана остается важнейшей необходимостью в этой связи. Со своей стороны, афганским властям было бы хорошо построить будущее, основанное на инклюзивности и уважении прав человека для всех граждан, особенно женщин и меньшинств, включая реализацию эффективных шагов по борьбе с терроризмом”.

Президент России Владимир Путин: ««В мировой политике и экономике наметились фундаментальные трансформации, и они носят необратимый характер. Всё более отчётливо проявляется возрастающая роль новых центров силы, взаимодействующих между собой не на основе неких навязываемых извне правил, которых никто не видел, а на общепризнанных принципах верховенства международного права и Устава ООН: обеспечение равной и неделимой безопасности, уважение суверенитета, национальных ценностей и интересов друг друга. Именно на этих принципах, лишённых каких бы то ни было элементов эгоизма, и в политике, и в экономике выстраивается совместная работа государств – членов ШОС, что открывает широкие перспективы для дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества – в политике, экономике, в культурно-гуманитарной и других областях».

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон: «За последние два десятилетия в рамках ШОС удалось выстроить модель взаимовыгодного партнерства, эффективность которого обеспечивается равноправием всех государств-членов и принятием решений на основе консенсуса. Было подчёркнуто, что сегодня перед Организацией стоит ответственная задача по обеспечению совместными усилиями устойчивого развития региона».

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев: «Несмотря на то, что наши страны являются крупными производителями, экспортерами и импортерами сельскохозяйственных товаров и продуктов питания, мы до сих пор не смогли наладить серьезное взаимодействие в вопросах продовольственной безопасности на площадке ШОС. Потенциал наших государств позволяет стабильно обеспечивать внутренние рынки зерновыми культурами, животноводческой и плодоовощной продукцией, основными видами продовольствия, а также необходимыми удобрениями. Кроме того, мы должны внести свой вклад в решение этой проблемы на глобальном уровне. В этой связи считаем необходимым разработать Общие принципы и подходы к обеспечению продовольственной безопасности. В этом документе важно предусмотреть конкретные меры по сближению нормативной базы, проведению совместных исследований и внедрению инноваций».

Президент Беларуси Александр Лукашенко: «Беларусь традиционно сильна в вопросах продовольственной безопасности. По ряду направлений сферы АПК белорусскими аграриями достигнуты результаты мирового уровня, а качество нашей продукции известно во всех странах нашей организации и не только. Мы готовы активно подключиться к совместной работе по обеспечению продовольственной безопасности нашей семьи – семьи ШОС, включая сотрудничество в сферах умного сельского хозяйства, агроинноваций, технологий точного земледелия и ресурсосберегающих технологий».

Президент Ирана Ибрахим Раиси: «Сближение в области энергетики в рамках Шанхайской организации сотрудничества внесет значительный вклад в дальнейшее экономическое развитие и, в конечном счете, в снижение безопасности и экономических издержек, а также стабильности в регионе и за его пределами. Исламская Республика Иран располагает уникальными возможностями, такими как 1) близость к двум крупнейшим в мире месторождениям нефти и углеводородов в Персидском заливе и Каспийском море, 2) сеть транспортировки нефти и газа и удобное транзитное местоположение, а также 3) квалифицированная рабочая сила. В связи с этим, страна готова играть эффективную роль в этой области и в целях решения проблем членов организации в обеспечении безопасности энергоснабжения”.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган: «Благодаря своим гигантским инвестициям в транспорт и инфраструктуру за последние два десятилетия Турция добилась больших успехов в этой области. Положение нашей страны как моста между Востоком и Западом открывает перед нами беспрецедентные возможности. Исходя из этого понимания, мы готовы к сотрудничеству во всех областях, от безопасности, экономики и энергетики до транспорта, сельского хозяйства и туризма. Мы будем продолжать вносить свой вклад в текущие политические и экономические процессы в рамках Шанхайской Организации Сотрудничества». ///nCa, 18 сентября 2022 г.