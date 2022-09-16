В Ашхабаде состоялась конференция Гуманитарной ассоциации туркмен мира

В четверг, 15 сентября, в Ашхабаде под председательством Президента Гуманитарной ассоциации туркмен мира, Председателя Халк Маслахаты Милли Генгеша, Гурбангулы Бердымухамедова состоялась 23-я конференция Гуманитарной ассоциации туркмен мира.

В работе форума, традиционно приуроченного к Дню независимости Туркменистана, приняли участие представители туркменских диаспор из ряда государств, работающие в Туркменистане этнические туркмены из-за рубежа, а также делегаты со всех регионов страны.

Гуманитарная ассоциации туркмен мира (ГАТМ) была создана в мае 1991 года. ГАТМ играет большую роль в деле укрепления сотрудничества Туркменистана с другими странами, популяризации в мире культуры, традиций и обычаев туркменского народа, изучения его истории и языка.

«Несмотря на прошедшие тысячелетия, туркмены, где бы они ни жили, смогли сохранить в первозданном виде свои традиции, обычаи, произведения народного искусства, что свидетельствует о том, что мы являемся нацией, которая с большим уважением относится к своему национальному языку, чувствам и традициям. И этот факт заслуживает особого внимания и гордости. Поэтому, несмотря на некоторые незначительные различия, можно увидеть принципиальное единство в языке и традициях всех туркмен мира», – отметил в своем выступлении Президент ГАТМ.

Остановившись на деятельности Гуманитарной ассоциации туркмен мира, Аркадаг подчеркнул, что её основной целью является содействие единению туркменских братьев, в течение тысячелетий по разным причинам живущих в различных уголках мира, оказание им помощи в установлении экономических, культурных и гуманитарных связей с исторической Родиной, в популяризации национальной культуры, искусства и традиций.

За прошедший 31 год с момента образования Гуманитарная ассоциация туркмен мира провела 22 заседания. В настоящее время в 14 зарубежных странах действует 27 отделений Гуманитарной ассоциации туркмен мира.

Ассоциация насчитывает 345 зарубежных индивидуальных членов, работающих в различных областях.

Гурбангулы Бердымухамедов высоко оценил роль туркмен, проживающих за рубежом, в деле распространения доброго имени туркменской нации, продвижения таких ценностей туркменской нации, как преданность дружбе, доброта, обязательность, верность своему слову, простота и трудолюбие.

В ходе Конференции о деятельности зарубежных отделений ГАТМ сообщили их представители из Германия, ОАЭ, Афганистана.

Представители туркменских диаспор подчеркнули значение инициированных Туркменистаном крупных международных проектов в транспортной сфере и в области энергетики, важность гуманитарной деятельности страны по отношению к Афганистану.

Делегаты Конференции были также проинформированы о реализации крупных индустриальных проектов, реализуемых в Туркменистане.

Прозвучала информация о проведении мероприятий, способствующих популяризации туркменской культуры и её выдающихся представителей. В этой связи отмечалась важность празднования в следующем году 300-летия со дня рождения поэта-мыслителя Махтумкули.

На заседании ГАТМ был утвержден новый образец знака «Ynsanperwerligiň sarpasy» (Почет гуманности), которым награждаются как граждане Туркменистана, так и граждане других государств за особые заслуги перед туркменским народом в изучении культуры, искусства, народного творчества, литературы, истории, науки, письменных памятников туркменского народа.

В рамках форума в соответствии с Постановлением Президента ГАТМ состоялась церемония награждения членов Организации, в том числе представителей туркменских диаспор, обновлённым знаком «Ynsanperwerligiň sarpasy». ///nCa, 16 сентября 2022 г.