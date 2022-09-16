Туркменистан установил дипломатические отношения со 149 странами

За последние годы Туркменистан установил дипломатические отношения с 149 государствами мира, рассказал Президент Гуманитарной Ассоциации Туркмен мира Гурбангулы Бердымухамедов в ходе своего выступления на 23-конференции данной организации.

Продолжив обзор внешнеполитической деятельности страны, он также напомнил о том, что Туркменистан является членом около 50 международных организаций и участником 161 международной конвенции и соглашения.

«Основные принципы, вытекающие из правового статуса нейтралитета нашего государства, а именно, укрепление мира и безопасности на планете, расширение добрососедских и дружественно-братских отношений, оказание дальнейшей всесторонней поддержки реализации Целей устойчивого развития являются приоритетами внешней политики независимого Туркменистана», – подчеркнул Аркадаг.

В настоящее время для реализации внешнеполитических задач за рубежом работают 40 дипломатических представительств и консульских учреждений Туркменистана.

Кроме этого, туркменские послы представляют страну в 15 международных организациях.

В Туркменистане функционируют 46 дипломатических представительств иностранных государств.

«Мы открыты для всех государств и народов мира. Мы постоянно развиваем со всеми странами отношения в торгово-экономической, культурно-гуманитарной и научно-образовательной сферах на основе взаимной выгоды, взаимоуважения и взаимопонимания», – заявил Гурбангулы Бердымухамедов.///nCa, 16 сентября 2022 г.