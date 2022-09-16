США нацелены интенсифицировать борьбу с Россией и Китаем за геополитическое влияние в Центральной Азии

Анализ nCa

Соединенные Штаты Америки, похоже, готовятся к новому витку противодействия влиянию России и Китая в стратегически важном регионе Центральной Азии. Впрочем, Дядя Сэм никогда не скрывал готовности выступить в качестве противовеса и «позитивной» альтернативы экономическим и политическим отношениями Центральной Азии с двумя соседними супердержавами. Однако теперь, в формирующемся многополярном мире, такие устремления приобретают динамику и интенсивность.

В Подкомитете Комитета по внешним связям палаты представителей Конгресса США по вопросам Азиатско-Тихоокеанского региона, Центральной Азии и Нераспространения в среду, 14 сентября, состоялись слушания по теме «Усиление участия США в Центральной Азии». Свои доклады на брифинге представили заместитель помощника администратора USAID Анджали Каур и Дональд Лу, помощник госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии.

Вот тезисы из обоих выступлений, описывающих предпосылки побуждений США к усилению своих позиций в регионе и будущие приоритеты активности в ЦА:

Участие США в Центральной Азии никогда не было столь решающим в свете неспровоцированного и несправедливого вторжения Путина в Украину.

Регион Центральной Азии сталкивается с резким ростом инфляции и дефицитом товаров, продовольственная безопасность региона под ударом.

Регион испытывает повышенную уязвимость к дезинформации Кремля, посягательства на территориальную целостность, независимость и суверенитет; подвержен растущему внешнему долгу перед КНР.

В результате, Соединенные Штаты и страны-единомышленники получили возможность продемонстрировать то, что они являются надежными партнерами.

Главным приоритетом США является поддержка суверенитета, территориальной целостности и независимости государств Центральной Азии.

США по-прежнему сосредоточены на противодействии КНР в регионе.

США продолжат поощрять пути, которые снижают экономическую зависимость региона от России и КНР.

США работают с центральноазиатскими партнерами по вопросам борьбы с терроризмом и безопасности.

Поскольку Россия и КНР ограничивают торговлю с регионом, США работают над тем, чтобы поддержать поиск альтернативных торговых маршрутов через Каспийское море. США сотрудничают с лидерами региона, чтобы гарантировать, что антироссийские санкции не приведут к дальнейшей изоляции Центральной Азии.

За последние три десятилетия Соединенные Штаты предоставили более 9 миллиардов долларов прямой помощи Казахстану, Кыргызской Республике, Таджикистану, Туркменистану и Узбекистану.

США в настоящее время занимаются в регионе ЦА укреплением взаимосвязанности, стимулированием экономического роста, сотрудничают в области борьбы с изменением климата – все эти приоритеты критически важны для того, чтобы в итоге разъединить экономики стран Центральной Азии и России – и это должно быть целью США.

Каур сообщила, что USAID запросил из бюджета США на 2023 финансовый год 198,3 миллиона долларов для Центральной Азии — это на 34 % больше, чем запрос на 2022 год.

Эти средства будут направлены на помощь уязвимым семьям в странах Центральной Азии; на повышение связанности региона и диверсификацию экономики, поскольку повышение региональной сплоченности и тесное сотрудничество с Соединенными Штатами, Европой и другими глобальными партнерами имеют решающее значение для снижения зависимости региона от России и Китайской Народной Республики.

Между тем, подобные заявления из уст американских чиновников, тем более непосредственно отвечающих за взаимодействие с регионом Центральной Азии, кажутся, мягко говоря, оторванными от геополитической реальности. А реальность выглядит следующим образом.

Китай и Россию со всеми странами Центральной Азии связывают отношения стратегического партнерства. Только за 2010-2021 годы объем накопленных российских инвестиций составил около 30,5 млрд.долл. В центральноазиатских странах функционирует более 10 000 российских и совместных предприятий, обеспечивающих 900 000 рабочих мест.

Общий объем китайских инвестиций в Центральную Азию на конец 2020 года приблизился к 40 млрд. долл. По состоянию на конец 2021 года, в Центральной Азии работали 7700 китайских фирм. К 2030 году Пекин намерен довести товарооборот с регионом до 70 миллиардов долларов.

Китайские и российские инвестиции создали в регионе десятки объектов транспортной, промышленной, энергетической инфраструктуры.

Такой уровень отношений – политических, экономических, гуманитарных – между странами Центральной Азии, России и Китай, указывает на то, что центральноазиатские страны свой выбор в пользу стратегического партнерства с этими державами делали сознательно, руководствуясь собственными интересами и перспективами. Ведь, в результате трех десятилетий самостоятельного развития эти государства накопили солидный опыт в плане навигации на геополитическом и геоэкономическом поле, выстроили и проверили на практике свои повестки внешнего взаимодействия.

Следовательно, рассуждения госдеповских официальных лиц о том, что нужно сократить зависимость Центральной Азии от России и Китая, или предложить США в качестве альтернативы «российскому издевательству и китайскому долгу» (цитата от Дональда Лу), невольно порождают сомнения и вопросы: Это непонимание (а может быть упорное неприятие) администрацией Байдена реальных интересов Центральной Азии? Либо в Вашингтоне считают Центральную Азию безвольной марионеткой, поставив под сомнение политическую состоятельность и самодостаточность высших руководств этих стран?

Одно очевидно, что искаженное восприятие Центральной Азии не усилит региональный трек американской внешней политики. А фактический вес взаимоотношений данного региона с Китаем и Россией, недооценённой Вашингтоном, способен с легкостью катапультировать в никуда идеи по подрыву их стратегических всесторонних связей. ///nCa, 15 сентября 2022 г.