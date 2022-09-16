Президент Туркменистана прибыл в Самарканд для участия в саммите ШОС – провел встречи с коллегами из Узбекистана, Китая и России

15 сентября, в четверг, Президент Сердар Бердымухамедов прибыл в Самарканд, Узбекистан, для участия в качестве почетного гостя в саммите глав государств Шанхайской Организации Сотрудничества.

Основное мероприятие – саммит ШОС – состоится 16 сентября под председательством Шавката Мирзиёева в конгресс-холле нового туристического центра Самарканда «Великий шелковый путь». На саммите будут рассмотрены актуальные вопросы дальнейшего наращивания многостороннего сотрудничества, практические аспекты и приоритетные задачи развития ШОС. Состоится обмен мнениями по международной и региональной проблематике.

Сотрудничество с Шанхайской организацией сотрудничества, приоритетом деятельности которой выступает поддержание мира, безопасности и стабильности в регионе, имеет большое значение для Туркменистана. Страны, входящие в эту организацию, являются давними, традиционными партнёрами Туркменистана, с которыми уже реализовано и реализуется немало важных сов­местных проектов.

Кроме того, взаимодействие с ШОС, пользующейся большим влиянием на Евразийском континенте, имеет большие перспективы и в контексте развития межрегиональных связей, служа задачам максимального задействования имеющегося потенциала для полноценного развития национальных экономик и их успешной интеграции в систему мирохозяйственных связей.

В первый день визита в Узбекистан, туркменский лидер встретился с Президентами Китая, России, Узбекистана, Генеральным секретарем ШОС.

Глава Туркменистана также посетил Мавзолей первого Президента Узбекистана Ислама Каримова в мемориальном комплексе «Хазрати Хизр».

Вечером Президент Сердар Бердымухамедов посадил дерево в Парке почётных гостей.

Лидеры Китая и Туркменистана высказались за синергию инициативы BRI и стратегии по возрождению Великого Шелкового Пути

Си Цзиньпин отметил, что на протяжении 30 лет с момента установления дипотношений между Китаем и Туркменистаном двусторонние связи развивались в устойчивом, здоровом и стабильном ключе, стратегическое партнерство достигло высокого уровня.

КНР неизменно рассматривает китайско-туркменские отношения со стратегической точки зрения и исходя из долгосрочных перспектив, уважает самостоятельный выбор туркменской стороной пути развития, соответствующего ее национальным условиям, выступает против вмешательства любых внешних сил во внутренние дела Туркменистана и процесс его стабильного развития.

Китай готов совместно с туркменской стороной продолжать решительно поддерживать друг друга и содействовать непрерывному прогрессу двусторонних отношений на благо народов обеих стран.

Председатель КНР подчеркнул необходимость увеличить объем и масштаб газового сотрудничества, чтобы придать новый импульс развитию и подъему двух стран.

Также следует ускоренными темпами продвигать сотрудничество в несырьевых сферах, стимулировать сопряжение инициативы “Пояс и путь” с туркменской стратегией “Возрождение Великого шелкового пути” и в кратчайшие сроки открыть в Китае центр туркменской культуры, а в Туркменистане — китайской, создав новую платформу гуманитарных обменов между двумя странами, добавил он.

Китайская сторона готова укреплять сотрудничество с туркменской стороной в рамках механизма встреч Китай+Центральная Азия (C+C5), осуществлять Глобальную инициативу в области развития и Глобальную инициативу в области безопасности, укреплять международную координацию, отстаивать совпадающие интересы развивающихся стран и способствовать миру и развитию во всем мире, заявил Си Цзиньпин.

В свою очередь Сердар Бердымухамедов пожелал предстоящему 20-му съезду КПК больших успехов, выразив уверенность, что под мудрым руководством председателя Си Цзиньпина на съезде будет выработан план будущего развития Китая, что приведет страну к достижению еще больших результатов.

По его словам, на протяжении 30 лет с момента установления дипотношений между Туркменистаном и Китаем двусторонние связи развивались очень успешно, сотрудничество в различных областях непрерывно расширялось. Ашхабад придает большое значение туркменско-китайскому стратегическому партнерству и готов совместно с КНР непрерывно углублять взаимовыгодное сотрудничество в различных областях, включая экономику, торговлю, газовую промышленность, трансграничные перевозки и гуманитарную сферу, заявил президент.

Туркменская сторона решительно привержена принципу одного Китая и твердо поддерживает его в защите государственного суверенитета и территориальной целостности, подчеркнул он.

Туркменистан поддерживает ряд крупных инициатив, выдвинутых Китаем, которые способствуют поддержанию международного мира и безопасности и достижению целей Организации Объединенных Наций в области устойчивого развития, отметил Туркменский лидер.

Он выразил готовность Туркменистана к работе с Китаем для укрепления синергии между инициативой й BRI и стратегией Туркменистана по возрождению Великого Шелкового пути, а также к тесному сотрудничеству с Китаем в рамках ООН и платформу Китай+ЦА5. [по материалам Синьхуа]

Путин: Стратегическое партнерство с Туркменистаном существует не только на бумаге

«Уровень стратегического партнёрства, который сложился и зафиксирован в соответствующих документах, он не только на бумагах имеет место быть, но и на самом деле в жизни так оно и происходит», – заявил Президент России Владимир Путин в ходе встречи с Президентом Сердаром Бердымухамедовым.

Глава России подчеркнул значимый вклад Гурбангулы Бердымухамедова в развитии туркмено-российских отношений.

Как сообщалось на встрече, в настоящее время стороны работают над реализацией договорённостей, которые были достигнуты в ходе визита туркменского лидера в Москву 10 июня. Тогда было подписано 14 межправительственных и межведомственных документов в самых различных областях.

«Всё это имеет большое значение для развития наших связей, и, конечно, прежде всего это экономика. Мы будем выводить наши отношения на новый уровень. Это и предусмотрено подписанной нами Декларацией об углублении стратегического партнёрства», – отметил Путин.

Он также акцентировал внимание на роль энергетики в развитии двухсторонних отношений.

«В Туркменистане на протяжении многих лет продуктивно работает наша ведущая компания в этой сфере – «Газпром». В целом ситуация, насколько я понимаю, Туркменистан устраивает, все договорённости исполняются. Ещё одна наша компания подключилась в этой области – в области энергетики – «Татнефть». Трубная металлургическая компания поставляет значительное количество нужной вам продукции для расширения трубопроводного транспорта», – сказал Президент России.

Он также поблагодарил за поддержку деятельности компаний с российским участием – всего в Туркменистане работает 190 таких предприятий.

В числе перспективных сфер туркмено-российского партнерства были обозначены сельское хозяйство, текстильная промышленность. Так, по словам Путина, Россия готова наращивать и поставки несырьевой продукции на рынок Туркменистана.

60 субъектов Российской Федерации активно взаимодействуют с Туркменистаном по разным направлениям, со многими заключены соглашения в торгово-экономической, научно-технической и культурной сфере.

В ходе встречи затрагивались и вопросы гуманитарного взаимодействия. Путин высказал признательность туркменской стороне за поддержку инициативы о строительстве в Ашхабаде нового здания Государственного русского драматического театра, а также дополнительного корпуса Российско-туркменской школы имени Пушкина.

Он также выразил надежду на то, что вскоре будут реализованы и планы по созданию российско-туркменского университета.

В свою очередь, Президент Сердар Бердымухамедов передал Путину приветствия от имени Председателя верхней палаты парламента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.

Президент Туркменистана отметил высокий уровень двусторонних политических отношений, чему подтверждением стали взаимные визиты на высшем уровне. На системной основе проводятся контакты между правительствами двух стран, также на регулярной основе проводятся межведомственные консультации.

Также значительно укрепились межпарламентские связи. В мае текущего года в Ашхабаде состоялся первый Межпарламентский форум стран Центральной Азии и Российской Федерации.

Кроме того, в октябре текущего года состоится визит Гурбангулы Бердымухамедова, в Российскую Федерацию по приглашению спикера Совета Федерации.

Президент Туркменистана поблагодарил российского лидера за твёрдую и неизменную поддержку нейтрального внешнеполитического курса Туркменистана, выдвигаемых инициатив в ООН и других международных структурах.

Президенты Узбекистана и Туркменистана рассмотрели вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев и Президент Сердар Бердымухамедов отметили, что традиционно тесные узбекско-туркменские отношения дружбы, добрососедства и стратегического партнерства за последние годы вышли на качественно новый уровень и наполнились конкретным практическим содержанием.

Обращено внимание на устойчивый рост товарооборота, который с начала года увеличился на 10 процентов.

Реализуются совместные проекты кооперации в сферах логистики, промышленности, сельского и водного хозяйства. Расширяются взаимодействие регионов и культурно-гуманитарные обмены.

Сердар Бердымухамедов предложил ряд идей по наращиванию взаимодействия в формате Туркменистан-ШОС

На встрече с Генеральным Секретарем Чжан Мин Президент Сердар Бердымухамедов отметил, что взаимодействие Туркменистана с ШОС имеет особое значение, так как инициативы, выдвигаемые Ашхабадом схожи с целями и задачами Организации.

Глава Туркменистана высказал ряд предложений, касающихся сотрудничества страны с этой влиятельной организацией.

«Туркменистан наработал большой опыт в области энергетики и готов им поделиться, а также участвовать в совместной работе по реализации конкретных энергетических проектов с государствами-членами ШОС», – сказал туркменский лидер.

В связи с этим Президент Сердар Бердымухамедов предложил рассмотреть возможность создания между Туркменистаном и заинтересованными государствами ШОС Рабочей группы «ad hoc» по энергетическим вопросам.

Кроме того, глава Туркменистана высказал предложение о создании временного Координационного совета для обеспечения слаженной и эффективной работы в области транспорта.

Еще одно предложение нацелено на экономическую составляющую взаимодействия. В частности, туркменский лидер инициировал создание Делового Совета «Туркменистан–ШОС», в рамках которого будут проводиться ежегодные бизнес-встречи, выставки, презентации экономических проектов.

В свою очередь, Чжан Мин отметил, ШОС высоко ценит дальновидный и ответственный подход Туркменистана к вопросам расширения и укрепления взаимодействия по всему его спектру с государствами-членами этой международной структуры.

В завершение Президент Сердар Бердымухамедов и Генеральный секретарь ШОС Чжан Мин выразили уверенность, что очередной Саммит Шанхайской организации сотрудничества станет ещё одним важным шагом на пути дальнейшей оптимизации сотрудничества Туркменистана со странами ШОС. ///nCa, 15 сентября 2022 г.