В Узбекистане будет создано единственное в Центральной Азии предприятие по выпуску вакцин

Министерство инновационного развития Узбекистана подписало во вторник 13 сентября меморандум с китайской компанией Luye Investment Group Co., Ltd. о создании «Инновационного центра по производству вакцин» стоимостью 100 млн долларов США.

Проект будет реализован в 2023-2028 годы.

«Инновационный центр по производству вакцин» будет единственным биотехнологическим предприятием полного цикла в Центральной Азии, позволяющее поставлять на местный и рынок стран СНГ высокотехнологичную продукцию, говорится в сообщении Министерства.

Центр, который расположится в Ташкентской области, будет рассчитан на выпуск 200 млн. доз вакцин 10 видов против вирусов гепатита А, гепатита В, папилломы, кори, столбняка и других заболеваний на сумму 2 млрд долларов США в год.

Luye Investment Group была основана в 1994 году и является подразделением Luye Group. Деятельность компании сфокусирована биологических науках, продуктах для здоровья, финансировании и инвестициях в области здравоохранения. ///nCa, 14 сентября 2022 г.