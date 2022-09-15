Узбекистан выходит к открытому океану через Туркменистан и Иран

Эльвира Кадырова

Тема транспортно-логистическому взаимодействия была обсуждена в среду, 14 сентября на встрече Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с Президентом Ирана Ибрахимом Раиси.

Стороны отметили, что расширению возможностей в этом направлении будет способствовать налаживание автотранспортных перевозок по маршруту «Узбекистан-Туркменистан-Иран», эффективное использование потенциала порта Чабахар, облегчение условий въезда и транзита грузов.

По итогам переговоров подписан меморандум об осуществлении международных грузоперевозок и транзита через порт Чабахар.

Следует отметить, что Узбекистан с 2020 года ведет переговоры с Ираном и Индией по поводу совместного использования Чабахара на побережье Оманского залива в Аравийском море.

Эти усилия предпринимаются в рамках стремлений Ташкента по диверсификации доступа к морским путям и укрепления транспортной осязаемости между Центральной Азией и Южной Азией. Однако, для того, чтобы эти планы увенчались успехом, Узбекистану, как дважды замкнутой сушей стране (соседи также не имеют выхода к открытым морям), не обойтись без Туркменистана, чья инфраструктура и территория предоставляет кратчайший и надежный транзит на Юг.

Кроме того, Узбекистан настроен использовать потенциал иранской гавани для расширения товарооборота с Ираном и Индией. Объемы узбекско-иранского торгового обмена неуклонно растут – в 2021 году этот показатель вырос на 73%, а с начала этого года на 15%.

Узбекистан и Индия совместно реализуют свыше 80 проектов на сумму более 3 млрд.долл.США и для дальнейшего продвижения сотрудничества требуется улучшение логистики между двумя странами. В связи с этим Узбекистан уже предложил запустить пилотные контейнерные перевозки по маршруту Ташкент – Сарахс (погранпереход на границе Ирана с Туркменистаном) – Чабахар – порт Нхава Шева (Мумбаи),

В августе этого года в Авазе на полях министерской конференции стран, не имеющих выхода к морю, министр транспорта Узбекистана Ильхом Махкамов провел двусторонние переговоры с министром дорог и градостроительства Ирана Ростамом Гасеми. Стороны договорились об организации пилотных грузовых автомобильных перевозок через Чабахар.///nCa, 15 сентября 2022 г.