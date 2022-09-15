На съезде в Казахстане духовные лидеры поделились своим видением пути человечества к миру и согласию

В столице Казахстана в среду, 14 сентября, начал работу VII Съезд лидеров мировых и традиционных религий.

Пленарное заседание форума «Роль лидеров мировых и традиционных религий в духовном и социальном развитии человечества в постпандемический период», открыл Президент Касым-Жомарт Токаев.

«Наш Съезд стал одним из ключевых глобальных форматов межцивилизационного диалога. Символично, что инициатива о проведении этого межрелигиозного форума исходила именно от Казахстана. Наша древняя земля на протяжении тысячелетий выступала связующим мостом между Востоком и Западом. Здесь, в Великой степи, билось сердце огромных кочевых империй, частью культурного кода которых неизменно была веротерпимость», – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Лидер Казахстана указал на тот факт, что территория его страны подобна карте, на которой отмечены святыни всех мировых религий. Казахстанская земля впитала в себя традиции разных цивилизаций и религий, дух толерантности и открытости. В настоящее время в Казахстане в гармонии и согласии живут представители более 100 этносов, свободно действуют около 4 000 религиозных объединений, представляющих 18 конфессий. Поэтому принцип «единство в многообразии» для Казахстана является основополагающим.

Говоря о значимости Съезда мировых религиозных лидеров во внешнеполитическом курсе Казахстана, Токаев подчеркнул, что «в современных сложных реалиях крайне важно, что религиозные лидеры, сидя за одним столом, демонстрируют всему миру пример доброй воли, преодолевающей любые разногласия».

Глава Казахстана перечислил вызовы, с которыми столкнулось человечество на современном этапе исторического развития – это распространение коронавируса, сильно повлиявшее на все сферы жизни – экономику, политику, социальные отношения, вернувшаяся в международные отношения атмосфера вражды и взаимного недоверия.

По мнению Казахстанского лидера «силой, угрозами или санкциями устранить возникающие противоречия невозможно решить. В такие моменты особенно важно помнить о гуманистических идеалах. Их главными хранителями, безусловно, являются традиционные религии».

Токаев полагает, что новая система безопасности должна строиться на таких столпах, как абсолютная ценность человеческой жизни, уважение интересов друг друга, взаимная помощь, открытость, равенство и справедливость. В этом вопросе очень значимы нравственный авторитет и слово духовных лидеров.

В этом контексте, Президент Казахстана предложил несколько тем для обсуждения. В их числе – необходимость масштабных реформ во всех сферах жизни для возрождения истинного духа и смысла цивилизации.

Для построения новой системы международной безопасности всем необходимо новое глобальное движение за мир. И как считает Токаев, роль духовных лидеров в этом вопросе первостепенна.

Как подчеркнул глава Казахстана, «под воздействием цифровых технологий фрагментируются и поляризуются общество. Для многих виртуальный мир уже заменяет реальный. Поэтому в новой цифровой реальности нужно по-новому ставить вопрос о культивировании духовных ценностей и нравственных ориентиров. Культ знаний и образования без правильной системы воспитания молодых поколений не приведет человечество к всеобщему прогрессу и благополучию. Религии во все времена выполняли эту базовую функцию воспитания. Коран, Библия, Тора и другие священные писания пропитаны идеями гуманизма, сострадания и милосердия».

На пленарной сессии также прозвучали видеопослания Генсека ООН и главы Всемирной исламской лиги.

Антониу Гутерриш призвал религиозных лидеров отвергать ксенофобию, расизм, все нормы нарушения толерантности.

«Мы можем выдержать испытания нашего времени и построить лучший мир для всех, объединившись как одна человеческая семья, разделяя бремя, решая проблемы и используя возможности», – сказал он.

Гутерриш также выразил надежду на то, что «деятели веры будут использовать свой голос совести и духовный авторитет для поощрения взаимоуважения, сострадания и единства для того, чтобы урегулировать разногласия мирным путем, для того, чтобы признать разнообразие как богатство, для того, чтобы быть солидарными друг с другом и с грядущими поколениями».

Генеральный секретарь Всемирной исламской лиги Мухаммед бин Абдул Карим аль-Исса отметил: «Нам всем известно, что большинство конфликтов и войн в истории человечества возникли в результате идей, приписываемых религиям. Эти религии в действительности выражали лишь устремления их авторов. Мы все знаем, что в истории человечества и по сей день есть ошибки в представлениях и суждениях, вытекающие из них негативные, а порой и опасные следствия. Главная причина всего этого заключается в отдалении от другого, это отдаление несет в себе взаимный страх и беспокойство и ведет к пропасти».

О роли религиозных лидеров в сложные времена высказался Министр по делам ислама, призыва и наставления Саудовской Аравии Абделатиф бен Абдулазиз Абдрахман Аль аш-Шейх.

«Значимость и влияние на жизнь людей религиозных лидеров возрастает во всем мире в период кризисов, бедствий и смут. Поскольку те, кто находится в замешательстве начинают искать то, что укрепляет их, а испытывающие страх и беспокойство ищут тех, кто напоминает им солидарность Всевышнего», – подчеркнул он.

Папа Римский Франциск призвал человечество освободиться от ограниченных и губительных представлений, от жестокости, экстремизма, фундаментализма, фанатизма, терроризма. «Пришёл час сделать наше сердце ясным, отложить книги по истории и оставить разговоры, которые долгое время порождали недоверие к религии. Религия – это не проблема, а то, что способствует гармоничной жизни в обществе. Мы нуждаемся в религии, чтобы утолить жажду мира», – подчеркнул он.

Выступивший в рамках пленарного заседания Верховный имам Аль-Азхара шейх Ахмед ат-Тайеб для решения проблем, с которыми сегодня сталкивают жители Земли, указал на важность консолидации: «Религиозное братство является предпосылкой для глобального международного братства. Я не призываю к слиянию всех религий в одну – мы убеждены, что эта идея разрушительна и лишает религию корней. Я призываю к серьёзной работе по укреплению ценностей всех религий».

Представитель православия – Председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Антоний – подчеркнул, что религия существует вне политических границ: «Диалог религий, широкое развитие религиозного образования, сплоченность верующих на основе моральных основ – это лучший ответ на вызовы современности».

Главный сефардский раввин Израиля Ицхак Иосиф в своем выступлении обратил внимание на значимость умения уступать и договариваться. «Уступки ближнему и отказ от дурных привычек гарантируют нам в ответ такое же поведение. Религиозные лидеры должны быть примером терпения, уступчивости, уважения друг к другу, являя собой практический пример доброты», – заявил раввин.

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VII Съезд лидеров мировых и традиционных религий отличается от предыдущих подобных форумов беспрецедентно высоким уровнем его участников, что демонстрирует актуальность казахстанской площадки для обсуждения того, как религии и духовные лидеры могут помочь человечеству обрести гармонию, научиться вновь терпимости и встать на путь созидания.

По окончании работы Съезда состоится принятие Итоговой Декларации – ключевого документа по результатам работы VII Съезда. Содержание Декларации отразит видение актуальных проблем современности, возможные пути их разрешения, а также намерения лидеров мировых религий, их обращение к международному сообществу. Ожидается, что Декларация будет распространена в качестве официального документа 77-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН.///nCa, 15 сентября 2022 г.