Компания «ПЕТРОНАС Чаригали (Туркменистан) Сдн Бхд» приглашает на день открытых дверей – 2022 15/09/2022 By Admin Компания «ПЕТРОНАС Чаригали (Туркменистан) Сдн Бхд» приглашает зарегистрированные компании, организации и предпринимателей на нижеуказанное мероприятие: . ///PETRONAS Carigali (Turkmenistan) Sdn Bhd, 14 сентября 2022 г. Related Posts24/08/2022 Компания «ПЕТРОНАС Чаригали (Туркменистан) Сдн Бхд» приглашает на день открытых дверей#2 – 202215/09/2022 Узбекистан выходит к открытому океану через Туркменистан и Иран15/09/2022 PETRONAS Carigali (Turkmenistan) Sdn Bhd invites for Vendor Open Day – 202214/09/2022 Президент Туркменистана встретится с российским лидером в Узбекистане14/09/2022 Страны Центральной Азии одобрили региональную дорожную карту по охране здоровья и благополучия14/09/2022 В Казахстане проходит первый Центрально-Азиатский Форум по Чистой ЭнергетикеSovrn Post Views: 171