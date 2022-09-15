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Компания «ПЕТРОНАС Чаригали (Туркменистан) Сдн Бхд» приглашает на день открытых дверей – 2022

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Компания «ПЕТРОНАС Чаригали (Туркменистан) Сдн Бхд» приглашает зарегистрированные компании, организации и предпринимателей на нижеуказанное мероприятие:

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///PETRONAS Carigali (Turkmenistan) Sdn Bhd, 14 сентября 2022 г.

 

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