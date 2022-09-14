В Казахстане проходит первый Центрально-Азиатский Форум по Чистой Энергетике

Во вторник, 13 сентября, в Алматы, стартовал первый Центрально-Азиатский форум по чистой энергетике на тему «Энергетический переход и инновации».

Международное мероприятие, проводимое Агентством США по международному развитию (USAID), привлекло к участию почти 300 представителей из региона Центральной Азии и мира для обсуждения ключевых вызовов и возможностей в энергетике.

Вице-министр энергетики Республики Казахстан Жандос Нурмаганбетов поприветствовал участников от имени Министерства энергетики.

В форуме также принимают участие Заместитель министра энергетики Кыргызской Республики Тилек Айталиев, заместитель министра энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан Сорбон Холмухаммадзода, заместитель председателя Антимонопольного комитета Республики Узбекистан Бекзод Умматов, а также главный инженер Государственной электроэнергетической корпорации «Туркменэнерго» Эркин Гурбанов.

Среди участников – также политики, руководители коммунальных служб, ведущие технологические компании и международные инвесторы. Все они собрались для того, чтобы в ходе трехдневного форума обсудить энергетические стратегии, новые технологии «чистой» энергетики и возможности инвестирования как ответ на крупные изменения как в региональном, так и в мировом энергетическом секторе.

В своем вступительном слове региональный директор миссии USAID в Центральной Азии Лоуренс Харди отметил: «Правительства Соединенных Штатов и стран Центральной Азии разделяют важное и общее видение: улучшить экономическое процветание и благосостояние всех граждан стран Центральной Азии. […] Сейчас мы находимся на критическом этапе реформы и преобразования энергетического сектора в регионе, что обусловлено энергетической безопасностью и развитием глобального энергетического рынка, а также необходимостью решения глобальных климатических проблем и разработки экологически чистых источников энергии».

В рамках конференции более 50 спикеров из Центральной Азии, США, Индии, Саудовской Аравии, Украины, Австрии и Франции представили основные инициативы по оказанию помощи странам Центральной Азии в выполнении их климатических обязательств, обсудили роль инноваций, технологий и финансов для поддержки энергетического перехода, а также возможности и проблемы рыночного регионального сотрудничества и торговли электроэнергией, которые имеют самые серьезные последствия для будущей траектории развития энергетической системы.

Также на полях Форума USAID запустил Американский инновационный центр для Центральной Азии — виртуальную платформу для продвижения использования передового мирового опыта и современных технологий для развития и интеграции возобновляемых источников энергии.

Центрально-Азиатский форум по чистой энергетике организован проектом USAID «Энергетика Центральной Азии» (Power Central Asia) — флагманским пятилетним проектом стоимостью 40 миллионов долларов, который реализуется по трём основным направлениям: восстановление энергетического сектора, инвестиции в чистую энергию и трансграничную торговлю, запущенный в 2020 году.///nCa, 14 сентября 2022 г.