Президент Туркменистана встретится с российским лидером в Узбекистане

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов проведет встречу с Президентом России Владимиром Путином на полях саммита ШОС в Самарканде, который пройдет 15-16 сентября 2022 года.

Встречу анонсировал российским сми помощник главы России по международным делам Юрий Ушаков.

Туркменский лидер примет участие в саммите глав государств ШОС в качестве почетного гостя.

На саммите ШОС будут присутствовать главы 15 государств, в том числе лидеры всех государств-членов ШОС, стран-наблюдателей (Беларусь, Иран и Монголия), президенты Турции, Азербайджана и премьер-министр Армении, высокие представители Саудовской Аравии, Катара и Египта.

Повестка саммита предусматривает подписание более 30 документов, в том числе концептуального и стратегического характера. ///nCa, 13 сентября 2022 г.