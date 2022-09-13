Съезд мировых религий в Казахстане обсудит роль религий в духовном и социальном постпандемийном восстановлении

14-15 сентября 2022 года в Нур-Султане, Казахстан, состоится VII Съезд лидеров мировых и традиционных религий.

В форуме примут участие более 100 делегаций из 50 стран мира. Лейтмотивом мероприятия станет тема «Роль лидеров мировых и традиционных религий в духовном и социальном развитии человечества в постпандемический период».

В работе Съезда примет участие Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. В целом, состав участников форума достаточно внушительный. В их числе – Папа Римский Франциск, Верховный имам Аль-Азхар Шейх Мухаммад Ахмад Ат-Тайеб, Ицхак Иосиф, Главный Сефардский раввин Израиля, а также духовные лидеры ислама, христианства (все три направления – православие, католицизм, протестантизм), буддизма, иудаизма, индуизма, даосизма, зороастризма, синтоизма и ряда других религий и конфессий.

В нынешнем году впервые на Съезде будут присутствовать представители джайнизма – древней религии Индии.

С видеобращениями выступят Генеральный секретарь ООН Гутерриш Антониу, Генеральный секретарь Всемирной Исламской Лиги Мухаммед бен Абдулкарим аль-Иса.

«За одним столом соберутся религиозные лидеры, представляющие в том числе те конфессии, которые в прошлом имели сложную историю взаимоотношений. Тем самым духовные лидеры демонстрируют пример доброй воли, готовности преодолеть любые разногласия. В этом и заключается главная миссия Съезда», – отмечают организаторы VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий.

Кроме того, Папа Римский в период Съезда проведет масштабную религиозную мессу с участием тысяч паломников. К молебну смогут присоединиться представители любой религии и конфессии.

Примечательно, что на Съезде наряду с традиционными темами такими как «религиозных диалог и взаимодействие», будут затронуты и другие актуальные для всего мирового сообщества вопросы – это место женщины в современном мире и роль религии в достижении гендерного равенства, качественное образование и религиозное просвещение, противоречия цифрового развития и проблемы цифрового неравенства.

Итогом проведения Съезда станет принятие Декларации, содержание которой отразит видение актуальных проблем современности, возможные пути их разрешения, а также намерения лидеров мировых религий, их обращение к международному сообществу. Ожидается, что Декларация будет распространена в качестве официального документа 77-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

I Съезд лидеров мировых и традиционных религий проводился в Казахстане в 2003 году. Последующие Съезды проводились каждые три года в 2006, 2009, 2012, 2015 и 2018 годах. И не случайно, что именно Казахстан проводит у себя подобный форум, цель которого – поиск общечеловеческих ориентиров в мировых и традиционных формах религий.

У казахстанского общества с его конфессиональным многообразием, накоплен достаточно солидный опыт в построении межрелигиозной толерантности и согласия. В стране проживают представители более 100 этносов и 18 конфессий.///nCa, 13 сентября 2022 г