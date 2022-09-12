В декабре 2022 года в Туркменистане откроется новый город

Первый этап объектов нового административного центра Ахалского велаята Туркменистана будет сдан в эксплуатацию в декабре 2022 года. Об этом было заявлено в ходе выездного заседания Кабинета министров, которое Президент Сердар Бердымухамедов провел в строящемся городе в субботу (10 сентября).
В заседании приняли участие вице-премьеры, руководители военных и правоохранительных органов, министерств и отраслевых ведомств, хяким Ахалского велаята, председатель Государственного комитета по строительству центра Ахалского велаята Д.Оразов.
Первая очередь строительства данного проекта, начатого по инициативе и при постоянной поддержке Героя-Аркадага, по всем показателям отвечающего международным стандартам, будет готова к сдаче в эксплуатацию в декабре текущего года. В настоящее время предпринимаются все меры для ускорения темпов строительства запланированных к открытию объектов, обеспечения высокого качества работ и завершения их в намеченные сроки, сообщил Оразов.
Выслушав отчеты министра строительства и архитектуры, вице-премьеров по вопросам энергетики и строительства, сельского хозяйства, глава государства распорядился о следующем:
- Необходимо составить перечень видов деревьев, предназначенных для высадки в новом центре. Нужно придавать большое значение рациональному использованию водных ресурсов, в том числе дождевой воды и грунтовых вод, внедрять современные методы полива.
- Необходимо повысить темпы строительства объектов медицинского, спортивного и учебно-воспитательного назначения, обеспечить их соответствующими кадрами
- Обеспечить внедрение функций «умный» дом при строительстве жилья, организации системы вызовов экстренных служб одним кликом.
- Наладить использование в центре электромобилей
- Обеспечить своевременное финансирование строительных проектов
- Парламенту поручено законодательно оформить площадь и границы нового города.
- Силовым ведомствам поручено держать под строгим контролем вопросы обеспечения на территории центра противопожарной и дорожно-транспортной безопасности.
Кроме того, Президент поручил вице-премьеру, министру иностранных дел Р.Мередову привлечь представителей международных организаций и посольств к участию в церемониях по случаю сдачи в эксплуатацию объектов первого этапа строительства нового административного центра Ахалского велаята.
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Перед началом заседания Президент Сердар Бердымухамедов проинспектировал строящиеся объекты на территории города.
Вниманию главы государства были представлены графические схемы сооружений социального назначения.
В их числе – здания музея, драмтеатра, начальной профессиональной и средней профессиональной учебных школ, спортивного центра, многопрофильный спорткомплекс и стадион на 10 тысяч мест, специализированная средняя школа с углублённым изучением естественных наук и иностранных языков, а также детские сады и ясли.
Также, Президент посетил строящийся Ахалский велаятский детский оздоровительно-реабилитационный центр.
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Двухэтапный проект строительства нового центра Ахалского велаята стартовал в 2019 года.
На его реализацию в 2020 году было выделено около 1,5 миллиарда долларов США.
Новый административный центр Ахалского велаята рассчитан на 70 тысяч жителей. Его площадь составит 950 га. В общей сложности на территории административного центра Ахалского велаята планируется построить 80 объектов различного назначения.
Утверждено положение о государственном комитете по строительству нового города
Президент Туркменистана подписал Постановление, утвердив Положение о Госкомитете по строительству нового центра Ахалского велаята, а также структуру и штатное расписание центрального аппарата, размеры месячных окладов руководителей вышеуказанного Комитета.
Согласно документу Министерству строительства и архитектуры, а также Государственному комитету по строительству центра Ахалского велаята предписано в установленном порядке присоединить к Комитету Дирекцию строящихся объектов Министерства и определить его правопреемником Дирекции.
Утверждена структура хякимлика нового города
Президент Туркменистана подписал Постановление, утвердив структуру и штатное расписание хякимлика нового современного города – административного центра Ахалского велаята.
Дома в новом городе получат нуждающиеся в улучшении жилищных условий
В целях обеспечения согласно соответствующим Постановлениям Президента Туркменистана предоставления возводимых в новом современном административном центре Ахалского велаята жилых домов гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, Президент Туркменистана подписал Постановление «О вопросах жилых домов, возводимых в новом современном административном центре Ахалского велаята».///nCa, 12 сентября 2022 г.