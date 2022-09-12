Самаркандский саммит ШОС: диалог и сотрудничество во взаимосвязанном мире

Шавкат Мирзиёев, Президент Республики Узбекистан

Председательство Узбекистана в ШОС выпало на динамичный, весьма насыщенный различными событиями и тенденциями период – период «исторического разлома», когда заканчивается одна эпоха и начинается другая – пока еще непредсказуемая и неизвестная.

Современная система международного сотрудничества, основанная на универсальных принципах и нормах, начинает давать значительные сбои. Одна из основных причин тому – глубокий кризис доверия на глобальном уровне, который, в свою очередь, провоцирует геополитическое противостояние и риски возрождения стереотипов блокового мышления. Этот процесс взаимного отчуждения осложняет возвращение мировой экономики в прежнее русло развития и восстановление глобальных цепочек поставок.

Продолжающиеся в разных точках мира вооруженные конфликты дестабилизируют торговые и инвестиционные потоки, усугубляют проблемы обеспечения продовольственной и энергетической безопасности.

Наряду с этим, глобальные климатические потрясения, растущий дефицит природных и водных ресурсов, сокращение биоразнообразия, распространение опасных инфекционных заболеваний выявили уязвимость наших обществ, как никогда раньше. Они приводят к разрушению экзистенциальных общих благ, угрожая основам жизнедеятельности людей и сокращая источники доходов.

В этих условиях очевидно: ни одна страна не может надеяться на то, что ей удастся избежать этих глобальных рисков и вызовов или справиться с ними в одиночку.

Выход из опасной спирали проблем во взаимосвязанном мире, в котором мы сегодня живём, только один – через конструктивный диалог и многостороннее сотрудничество, основанное на учёте и уважении интересов каждого. Именно в моменты кризиса страны – большие, средние и малые – должны преодолеть свои узкие интересы и сосредоточиться на таком взаимодействии, объединить и приумножить общие усилия и возможности для противодействия угрозам и вызовам мира, безопасности и устойчивого развития касающихся каждого из нас.

Эффективное международное взаимодействие делает мир более устойчивым, предсказуемым и процветающим. Это – наиболее реальный, доступный и близкий путь к решению общих проблем современности и всеобщий полис страхования от грядущих вызовов и шоков.

Модель успешного регионального сотрудничества

Международное сотрудничество, отвечающее интересам всех и каждого, невозможно без многосторонних институтов. Несмотря на определенные недостатки, они продолжают служить важнейшими проводниками межгосударственного взаимодействия – на региональном и глобальном уровнях. Международные и региональные организации помогают странам преодолевать разногласия и укреплять взаимопонимание, развивать политическое и экономическое сотрудничество, расширять торговлю и стимулировать культурно-гуманитарные обмены.

Именно эти цели и задачи преследует один из самых молодых многосторонних институтов – Шанхайская организация сотрудничества. По сути, она является уникальной межгосударственной структурой, сумевшей объединить страны с различными культурно-цивилизационными кодами, собственными внешнеполитическими ориентирами и моделями национального развития. За короткий по историческим меркам период ШОС прошла большой путь, став неотъемлемым элементом современного глобального политического и экономического мироустройства.

Сегодня семья ШОС – крупнейшая в мире региональная организация, которая объединила огромное географическое пространство и около половины населения нашей планеты.

Залог международно-правовой привлекательности ШОС – внеблоковый статус, открытость, ненаправленность против третьих стран или международных организаций, равноправие

и уважение суверенитета всех участников, отказ от вмешательства во внутренние дела, недопущение политического противостояния и конфронтационного соперничества.

Концепция успеха ШОС – продвижение разностороннего сотрудничества через обеспечение региональной безопасности.

По сути, Шанхайская организация сотрудничества призвана стать полюсом притяжения без разделительных линий во имя мира, сотрудничества и прогресса.

Вот почему с каждым годом растёт число государств, готовых подключиться к деятельности ШОС и это особо заметно в условиях трансформации современной системы международных и региональных взаимоотношений.

Повышению экономической ценности ШОС способствует самодостаточность её пространства, где находятся динамично развивающиеся экономики мира с огромным человеческим, интеллектуальным и технологическим потенциалом, наличие больших, в значительной степени неиспользованных природных ресурсов.

Сегодня совокупный объём ВВП государств-участников ШОС достиг около четверти от общемирового показателя. Это уже весьма солидный вклад в мировое устойчивое развитие от региональной организации, только-только перешагнувшей свой 20-летний порог.

В мире с новыми вызовами и возможностями у ШОС имеются отличные перспективы для трансформации и роста, не только за счет количественного пополнения, но и через открытие новых стратегических векторов. Это – транспорт и взаимосвязанность, энергетическая, продовольственная и экологическая безопасность, инновации, цифровая трансформация и зеленая экономика.

Председательство Узбекистана: к общему успеху через совместное развитие

Республика Узбекистан, взяв на себя ответственную миссию председателя в ШОС, сделала ставку на стратегию опережающего развития Организации за счёт открытия новых горизонтов сотрудничества и запуска незадействованных резервов, которыми располагает каждая из её участниц.

Наш лозунг – «ШОС сильна, если силен каждый из нас». Реализуя его на практике, мы предприняли серьезные усилия, чтобы Организация стала еще сильнее изнутри

и привлекательнее извне – для наших международных партнёров.

На площадках более восьмидесяти крупных мероприятий, проведенных в течение года, была сформирована всеобъемлющая повестка дня для ШОС – начиная от вопросов дальнейшего расширения взаимодействия в сфере безопасности, усиления транспортной и экономической взаимосвязанности и позиционирования Организации на международной арене вплоть до поиска новых путей и точек развития.

Все эти многообещающие направления сотрудничества для ШОС на новом этапе её исторического развития нашли свое отражение в более тридцати концептуальных программах, договоренностях и решениях, подготовленных в период нашего председательства.

Скажу больше. Председательство Узбекистана в ШОС –логическое продолжение активного и открытого внешнеполитического курса, который проводит наша страна за последние шесть лет. Эта политика находит свое воплощение, прежде всего в Центральной Азии – географическом ядре ШОС, где сегодня происходят позитивные и необратимые процессы укрепления добрососедства и сотрудничества.

Все государства-участники ШОС – наши ближайшие соседи, друзья и стратегические партнеры.

Председательство дало нам хорошую возможность в еще большей степени укрепить многостороннюю кооперацию и расширить двустороннее сотрудничество с каждым из них, наметить новые ориентиры для еще более углубленного партнёрства.

Я преисполнен уверенности в том, что ШОС важно и нужно поделиться историей своего успеха с Афганистаном. Эта страна – неотъемлемая часть большого пространства ШОС. Афганский народ как никогда нуждается сейчас в добрых соседях и их поддержке. Наше моральное обязательство – протянуть руку помощи, предложить ему действенные пути выхода из многолетнего кризиса через содействие социально-экономическому росту страны, её интеграции в региональные и глобальные процессы развития.

Афганистан, игравший на протяжении столетий роль буфера в противостоянии глобальных держав и региональных центров сил, должен примерить на себя новую мирную миссию – связующего звена между Центральной и Южной Азией.

Символом такого взаимовыгодного межрегионального сотрудничества способно стать строительство трансафганского коридора. Важно также понимать, что, реализуя общие инфраструктурные проекты, подобные железной дороге «Термез-Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар», мы не просто решаем социально-экономические и транспортно-коммуникационные задачи, но и вносим существенный вклад в обеспечение региональной безопасности.

Сближая наши позиции, сообща мы можем выработать новую повестку ШОС для более мирного, стабильного и процветающего Афганистана. Только так мы можем создать поистине стабильно и устойчиво развивающееся пространство ШОС с неделимой безопасностью.

«Самаркандский дух» – воплощение сотрудничества, взаимопонимания и дружбы

После трёхлетней пандемической паузы, вызвавшей серьёзные нарушения торговых, экономических и производственных связей, страны и народы ШОС нуждаются

в прямом общении.

Древний город Самарканд – жемчужина Великого Шелкового пути – готов встретить лидеров четырнадцати стран мира с новыми прорывными предложениями и инициативами, призванными служить во благо и процветание ШОС и каждого её участника.

Нет сомнений в том, что этот легендарный город откроет очередную страницу истории успеха ШОС. Этому будет способствовать славное историческое наследие Самарканда.

На протяжении многих столетий этот город, словно нитями связывал страны от Европы до Китая, соединяя в единый узел Север и Юг, Восток и Запад.

Исторически Самарканд был плавильным котлом идей и знаний, в котором «варилась» общая цель – жить лучше, быть успешнее и стать счастливее. И все понимали, что дружелюбные соседи – это половина твоего богатства, ты сам –благословение для них, потому что знаешь, что сотрудничество, торговля, творчество, наука, искусство и лучшие идеи творят добро, обогащают и сближают народы.

Эти уникальные качества Самарканда, который сегодня располагает современной и динамично развивающейся инфраструктурой, превращают его в самую подходящую

и востребованную площадку для совместного обсуждения, поиска и согласования нужных ответов на региональные и глобальные вызовы.

Целостность и взаимосвязанность человечества таковы, что большинство вызовов требуют работы не только на региональном, но и общемировом уровне.

Опираясь на опыт нашей многолетней совместной работы, мы уверены, что Самаркандский саммит ШОС подаст пример того, как можно запустить новый, инклюзивный диалог, основанный на принципах взаимоуважения, доверия, конструктивного сотрудничества во имя общей безопасности и процветания.

Самарканд может стать именно той платформой, которая способна объединить и примирить государства с различными внешнеполитическими приоритетами.

Исторически сложилось так, что мир из Самарканда видится единым и неделимым, а не разобщенным. В этом и заключается суть уникального феномена – «Самаркандского духа», на основе которого может быть выстроен принципиально новый формат международного взаимодействия, в том числе и в рамках Шанхайской организации сотрудничества.

По сути, «Самаркандский дух» призван органично дополнить тот самый «Шанхайский дух», благодаря которому более 20 лет назад наши страны решились на создание новой востребованной организации.

Поэтому мы уверены, что в Самарканде станем свидетелями зарождения нового этапа в жизни ШОС – пополнится численный состав Организации и сформируется будущая повестка – и это весьма символично.

Мы полны оптимизма и убеждены в том, что решения предстоящего саммита Шанхайской организации сотрудничества внесут посильный вклад в дело укрепления диалога, взаимопонимания и сотрудничества как на региональном уровне, так и в глобальном масштабе. ///Посольство Узбекистана в Туркменистане, 12 сентября 2022 г.