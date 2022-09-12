Делегация Туркменистана приняла участие в 14-ом Саммите Женщин-Руководителей Парламентов в Ташкенте

8-9 сентября 2022 года делегация Туркменистана во главе с председателем Меджлиса Милли Генгеша Гульшат Маммедовой приняла участие в 14-ом саммите женщин-руководителей парламентов государств-членов Межпарламентского союза, который прошел в Ташкенте.

Форум, посвященный теме «Парламентское лидерство: прогнозирование рисков для более эффективного обеспечения устойчивости и процветания», собрал руководителей международных организаций, таких как ООН, Межпарламентский союз, Парламентская ассамблея ОБСЕ, Межпарламентская Ассамблея СНГ, а также более 120 представителей парламентов 17 стран.

Председатель Меджлиса Милли Генгеша Гульшат Маммедова выступая на Саммите, отметила, что Туркменистан придаёт важное значение использованию инструментов парламентской дипломатии в укреплении мира и безопасности, в том числе повышении роли женщин- парламентариев.

Была выражена готовность Национального Парламента Туркменистана к двустороннему и многостороннему сотрудничеству в сфере обеспечения мира и безопасности, достижения целей устойчивого развития.

Первый день работы форума прошел в двух сессиях по темам: «Устранение рисков, препятствующих глобальному восстановлению после пандемии» и «Предотвращение рисков, связанных с технологиями, и защита прав человека и гендерного равенства в мире технологий».

Первая сессия рассмотрела необходимые меры по возвращению экономики в русло стабильного развития, основанного на равенстве и инклюзивности, меры по снижению уязвимости девочек и женщин, в том числе в сфере репродуктивного здоровья.

В центре внимания второй сессии были такие вопросы, как инициативы по стимулированию технологических инноваций в области цифровой экономики и труда, по преодолению цифрового разрыва на национальном и международном уровнях в связи с пандемией COVID-19, а также деятельность парламентов по продвижению и защите прав и свобод женщин и девочек в Интернете.

9 сентября Саммит продолжил свою работу и начался заседанием специального сегмента на тему: «Гендерно-ориентированные парламенты, которые нацелены на обеспечение устойчивости и процветания».

На заседании сегмента, организованном в дискуссионной форме, были сделаны следующие выводы. Только ориентированный на гендерные вопросы парламент может управлять усилиями по развитию парламентской дипломатии, сотрудничества и достижению. Без такого парламента невозможно принять необходимые законы.

Между тем, парламент, нацеленный на вопросы равенства мужчин и женщин, может предотвратить и исправить гендерные предубеждения, остановить насилие в отношении женщин в обществе. Женщины-спикеры могут сделать парламент более открытым и расширить возможности женщин.

Таким образом, Саммит позволил оценить потенциал законодательной ветви власти к реагированию на гендерные вопросы, предвидению рисков и более эффективному обеспечению мира, стабильности и благополучия в обществе.

По итогам Саммита принята Ташкентская декларация. ///nCa, 10 сентября 2022 г.