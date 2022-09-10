Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать

На предстоящем Самаркандском саммите ШОС лидеры стран впервые за последние три года соберутся вместе в очном формате. Это станет уникальной эффективной возможностью для обсуждения накопившихся за период пандемии вопросов двустороннего, регионального и глобального характера.

В условиях серьёзных сдвигов в мировой политике и экономике ценность Самаркандского саммита возрастает ещё более. Отмечается, что на нём должны быть приняты ключевые решения и договоренности, которые определят будущие векторы развития Организации.

Стоит особо подчеркнуть, что ШОС — это не блок, это организация, продвигающая идеи многопланового сотрудничества и она не преследует какие-либо геополитические цели, не предпринимает усилия против кого-то. Данные принципы чётко прописаны в её Хартии. И вся история Организации доказывает неукоснительное следование этим правилам.

Саммит посетят 15 глав государств и руководители 10 международных организаций, сотрудничающих с ШОС. Таким образом, учитывая представительский статус и организацию, данный саммит призван послужить очередным подтверждением растущего влияния Узбекистана и авторитета его лидера как политика международного масштаба.

Напомним, что Узбекистан является председателем ШОС в течение последнего года. В его деятельности в этом статусе нашли своё отражение акценты нового внешнеполитического курса Президента Шавката Мирзиёева. Прагматизм, динамизм и инициативность стали своеобразной «визитной карточкой» узбекской дипломатии последних лет. Независимая и всесторонняя выверенная внешняя политика Шавката Мирзиёева позволила сбалансировать интересы «больших», «средних» и «малых» стран на шосовском пространстве. Как считают аналитики, это даёт Ташкенту важное преимущество — доверие со стороны всех стран ШОС, что позволяет уверенно продвигать крупные региональные и глобальные инициативы через эту площадку.

Концептуальный подход Узбекистана к вопросу о том, какой должна быть ШОС в новой эре можно увидеть в выдвинутых им приоритетах — торговля, промышленная и технологическая кооперация, усиление транспортной и экономической взаимосвязанности, инновации, цифровая трансформация и зелёная экономика.

Узбекистан предлагает странам ШОС переосмысления ценности многостороннего сотрудничества в период геополитических и экономических потрясений на глобальном уровне. Поэтому ожидается, что на Самаркандском саммите ШОС Шавкат Мирзиёев выступит с рядом прорывных инициатив и предложений, призванных служить существенному обновлению повестки дня и модернизации деятельности этой Организации.

Растёт интерес к потенциалу ШОС и на международном уровне. Считается, что ядром Организации являются страны Центральной Азии. По сути, ШОС и была создана для развития нового формата сотрудничества в этом регионе. Её конструктивный вклад в стабильность, безопасность и установление многостороннего сотрудничество в ЦА — бесспорный факт.

Сегодня ШОС вступает в серьёзный этап трансформации и этот процесс обусловлен, как расширением её численного состава, так и меняющимися реалиями внутри и вокруг Организации. Так, на Самаркандском саммите ожидается подписание Меморандума об обязательствах Ирана, что откроет стране прямой путь к членству в ШОС. Кроме этого, Меморандумы о предоставлении статуса партнёра по диалогу подпишут с Египтом, Катаром и Саудовской Аравией. Одобрение заявок на получение статуса партнёров ожидается с Бахрейном и Мальдивами.

Тем не менее, Центральная Азия, по мнению экспертов, и впредь должна оставаться ядром ШОС, т.к. это узловой регион её расширяющегося пространства. Именно поэтому в интересах ШОС укреплять позитивные и необратимые процессы в Центральной Азии. Это — залог общего успеха Организации.

В рамках проведения саммита планируется подписать ряд важных решений. Уже подготовлены 30 согласованных документов, нацеленные на усиление многопланового взаимодействия ШОС с выведением сотрудничества на новый уровень. При этом, как утверждают организаторы, данный список будет ещё более расширен.

Главным итоговым документом саммита станет Самаркандская декларация, которая отразит общие подходы стран ШОС к решению региональных и мировых проблем с обозначением приоритетов по развитию организации. ///nCa, 10 сентября 2022 г.