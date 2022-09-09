Узбекский лидер высказался о важности расширения межпарламентского сотрудничества с Туркменистаном

Делегация Туркменистана во главе с председателем нижней палаты парламента Гульшат Мамедовой находится с визитом в Ташкенте для участия в 14-м саммите женщин-лидеров парламентов государств-членов Межпарламентского союза. На полях визита состоялось несколько двусторонних встреч.

Президент Узбекистана подчеркнул важность расширения межпарламентского сотрудничества с Туркменистаном

В четверг, 8 сентября, Гульшат Мамедова была принята Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

Мамедова передала лидеру Узбекистана искренние приветствия и наилучшие пожелания Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова и Председателя Халк Маслахаты Милли Генгеша Гурбангулы Бердымухамедова.

Мирзиёев отметил нынешний высокий уровень туркмено-узбекских отношений, основанных на крепких узах дружбы и добрососедства, доверии и стратегического партнерства.

Особо подчеркнута важная роль парламентов двух стран в расширении многопланового сотрудничества, продвижении совместных проектов кооперации и программы культурно-гуманитарного обмена.

Высоко оценено продуктивное взаимодействие в рамках Межпарламентского союза, а также эффективных диалоговых площадок в регионе Центральной Азии.

UzDaily.uz: Узбекистан – Туркменистан: обсуждены перспективы межпарламентского сотрудничества

7 сентября 2022 года Председатель Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Танзила Нарбаева приняла делегацию во главе с Председателем Меджлиса Милли Генгеша Туркменистана Гульшат Мамедовой.

В ходе беседы отмечалось, что межпарламентский диалог стал важной платформой укрепления всестороннего сотрудничества и стратегического партнерства между странами.

Стороны также акцентировали внимание на деятельности межпарламентских групп дружбы, созданных при парламентах двух стран.

В ходе диалога состоялся обмен мнениями по правовому обеспечению достигнутых договоренностей о сотрудничестве в различных сферах, дальнейшему укреплению связей между комитетами парламентов.

Кроме того, стороны подчеркнули необходимость дальнейшего расширения многостороннего сотрудничества в политической, экономической, культурно-гуманитарной сферах, а также в области гендерного равенства, образования и социальной защиты. ///nCa, 9 сентября 2022 г.