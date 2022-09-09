Министр иностранных дел Туркменистана принял участие в первом диалоге ССАГПЗ-Центральная Азия и провел встречи с коллегами из стран Залива

Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов принял участие в первой министерской встрече стратегического диалога «Совет сотрудничества арабских государств Залива – Центральная Азия», который состоялся 7 сентября в Эр-Рияде.

В своем выступлении глава МИД Туркменистана отметил, что данное заседание рассматривается Туркменистаном как первый важный шаг на пути создания полномасштабного формата взаимодействия между государствами Центральной Азии и Советом Сотрудничества Арабских Государств Залива.

Он подчеркнул, что, по мнению туркменской стороны, речь может идти о начале процесса систематизации, упорядочения и придания долгосрочного характера и устойчивости всему комплексу отношений наших стран, обоснованному исторически и востребованному современными реалиями и потребностями.

По итогам встречи сторонами были приняты Совместное заявление, а также Совместный план действий на 2023-2027 годы (Дорожная карта совместного сотрудничества), направленный на налаживание практического взаимодействия в сферах торговли, инвестиций, образования, здравоохранения, культуры и спорта.

Двухсторонние встречи

На полях визит в Саудовскую Аравию, Мередов провел двухсторонние встречи с коллегами из Казахстана, Саудовской Аравии, Омана, ОАЭ, Бахрейна, Катара, Кувейта. Также он встретился с главой Саудовского Фонда Развития.

На встрече с министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди подчеркнута важность визитов на высоком и высшем уровнях в развитии межгосударственных отношений. Высказана необходимость дальнейшего расширения договорно-правовой базы двустороннего сотрудничества.

В ходе встречи с Министром иностранных дел Саудовской Аравии Файсалом бин Фарханом Аль Саудом была подчеркнута значимость укрепления и развития двусторонних отношений по различным направлениям сотрудничества. Собеседники рассмотрели актуальные вопросы в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

С министром иностранных дел Султаната Оман Саййидом бин Бадром бин Хамадом бин Хамудом Аль-Бусаиди Мередов обсудил нынешнее состояние туркмено-оманского сотрудничества по различным направлениям. Отмечена важность активизации работы Рабочего комитета Соглашения между Правительствами Узбекистана, Туркменистана, Ирана, Омана и Катара по созданию международного транспортно-транзитного коридора.

На встрече с Государственным министром иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ Халифа Шахин Аль Марар стороны выразили интерес к дальнейшему укреплению двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах. В этой связи были обсуждены вопросы проведения в 2022 году в Абу-Даби очередного заседания Совместного комитета по сотрудничеству между Туркменистаном и ОАЭ.

Встреча с министром иностранных дел Бахрейна Абдель Латифом бин Рашидом Аль-Заяни была посвящена обсуждению ключевых направлений сотрудничества, подчеркнута важность расширения договорно-правовой базы двусторонних отношений в целях комплексной реализации ранее достигнутых договоренностей.

Глава МИД Туркменистана и министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль-Тани отметили актуальность организации визитов на высшем уровне для дальнейшего продвижения межгосударственных отношений. Стороны поддержали актуальность проведения очередного заседания туркмено-катарской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

На встрече с министром иностранных дел, Государственным министром по делам Кабинета Министров Кувейта Ахмедом Насером Аль Мухаммедом ас-Сабахом выражена обоюдную заинтересованность в дальнейшем развитии диалога, стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в сферах экономики и инвестиций.

В ходе встречи с гендиректором Саудовского фонда развития Султаном бин Абдул Рахманом Аль-Маршалом стороны обсудили расширение сотрудничества в целях развития, а также потенциальные возможности для проектов развития в Туркменистане.///nCa, 8 сентября 2022 г.