Экономическое партнерство на повестке дня туркмено-узбекских переговоров в Ташкенте

7 сентября 2022 года вице-премьер Туркменистана Батыр Атдаев, курирующий торговый сектор, провел в Ташкенте переговоры с заместителем Премьер-министра – министром инвестиций и внешней торговли Узбекистана Жамшидом Ходжаевым.

В хорде встречи обсуждены перспективы развития промышленной кооперации в рамках реализации Программы торгово-экономического сотрудничества и развития промышленной кооперации на 2022-2025 годы между Узбекистаном и Туркменистаном.

Отмечалось, что товарооборот между двумя странами вырос в 2021 году на 67% и достиг 902 млн. долларов. В текущем году показатель повысился еще на 9% до 486 млн долларов. Стороны выразили готовность довести объёмы взаимной торговли до 2 млрд.долл.США в год.

Также собеседники рассмотрели возможность проведения очередного 17-го заседания совместной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству до конца текущего года.

Далее, переговоры продолжились в расширенном составе делегаций с участием руководителей основных министерств и ведомств, отраслевых объединений и органов местной власти двух стран.

На рассмотрение были вынесены перспективы углубления инвестиционного сотрудничества между двумя странами.

Так, сегодня в Узбекистане действует 173 предприятия с туркменским капиталом, из них 69 совместных предприятий и 104 предприятия со стопроцентным туркменским капиталом.

Достигнута договорённость существенно нарастить количество совместных проектов в сфере выпуска готовой текстильной, фармацевтической, строительной, сельскохозяйственной продукции на территории двух стран.

Кроме того, Узбекистан и Туркменистан заинтересованы в запуске совместной сборки легковых автомобилей и сельхозтехники, налаживании совместного производства бытовой техники в Туркменистане.

Обсуждены возможности расширения транспортно-логистических связей, имея в виду меры по стимулированию транзита грузов по территории обоих государств, а также организации пилотных перевозок по международным транспортным коридорам с использованием возможностей морских портов. ///nCa, 8 сентября 2022 г. (источник фото – министерство инвестиций и внешней торговли Узбекистана)