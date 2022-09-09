Азербайджан и Туркменистан готовы обмениваться наилучшими практиками в области медицинского образования

Посол Туркменистана в Баку Гурбанмаммет Эльясов встретился с министром здравоохранения Азербайджана Теймуром Мусаевым.

Указав на успешное сотрудничество во многих сферах, в том числе и в области здравоохранения и медицинской науки, Мусаев отметил, что есть большой потенциал для обмена опытом между национальными институтами общественного здравоохранения.

Как сообщил министр, в настоящее время 6 граждан Туркменистана получают высшее медицинское образование в Азербайджанском медицинском университете.

Сотрудничество с Туркменистаном в области политики здравоохранения и общественного здравоохранения осуществляется на международном уровне – в рамках сотрудничества министров здравоохранения Всемирной организации здравоохранения, Совета сотрудничества тюркоязычных государств, Организации исламского сотрудничества и Движения неприсоединения, отметил Мусаев.

В свою очередь, полпред подчеркнул, что Туркменистан уделяет особое внимание отношениям с Азербайджаном. Между двумя станами возникают новые возможности для взаимодействия в сфере медицинского образования, в том числе по обмену современной методической и научно-практической информацией в области непрерывного профессионального образования медицинских специалистов.

В ходе встречи, также были затронуты вопросы обеспечения доступности санаторно-курортного лечения для граждан обеих стран в постковидный период. ///nCa, 9 сентября 2022 г.