Страны Персидского Залива и Центральная Азия приняли план действий по расширению партнерства

7 сентября 2022 года в Эр-Рияде состоялась первая министерская встреча стратегического диалога «Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива + Центральная Азия».

В мероприятии приняли участие главы внешнеполитических ведомств Саудовской Аравии, Катара, Кувейта, Объединенных Арабских Эмиратов, Бахрейна, Омана, Туркменистана, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана.

Председательствовал на форуме министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бен Фархан.

Принц Фейсал подчеркнул важность активизации взаимодействия между странами двух регионов в свете глобальных вызовов. «Области сотрудничества между нами бесконечны, и конечной целью является достижение стабильности и процветания для наших стран», – сказал он.

Он также констатировал важность поддержки всех усилий, направленных на ослабление региональной и глобальной политической напряженности при соблюдении международных норм и создании условий, которые будут способствовать устойчивому экономическому подъему.

Стороны рассмотрели актуальные вопросы международной повестки дня. Также были подняты вопросы региональной безопасности и дальнейшие шаги по налаживанию эффективного взаимодействия в торгово-экономической, инвестиционной и культурной сферах.

Участники министериала высказались за необходимость достижения договоренностей по таким трекам, как восстановление цепочек поставок, транспортных связей, утраченных в связи с пандемией; укрепление продовольственной, энергетической и водной безопасности; развитие зеленой энергетики; решение экологических проблем и последствий изменения климата; обмен передовым опытом во всех областях; разработка соответствующих торговых и инвестиционных механизмов.

По итогам встречи министры приняли Совместный план действий на 2023-2027 годы, который охватывает такие сферы как политика и безопасность, экономика, транспорт, водные ресурсы и энергетика, образование, здравоохранение, культура, молодежь и спорт.

Стратегический диалог ССАГПЗ+ЦА нацелен на укрепление политического переговорного процесса между странами и развитие межрегионального сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сфере.

Министры приветствовали приглашение Казахстана провести у себя первый Экономический форум стран Персидского залива и Центральной Азии в июне 2023 года.

Следующая встреча в формате ССАГПЗ+Центральная Азия состоится в следующем году в Самарканде, Узбекистан. ///nCa, 8 сентября 2022 г.