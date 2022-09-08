Президент Туркменистана принял Специального представителя Правительства Китая по делам Евразии

В среду, 7 сентября, Президент Сердар Бердымухамедов принял Специального представителя Правительства Китая по делам Евразии Ли Хуэйя.

В ходе встречи глава Туркменистана выразил также свои соболезнования в связи с недавно произошедшим в провинции Сычуань землетрясением, повлекшим за собой многочисленные человеческие жертвы и разрушения.

Говоря о двустороннем сотрудничестве, туркменский лидер отметил, что Китай был первой страной в мире, с которой Туркменистан установил дипломатические отношения. За прошедшие с этого момента 30 лет туркмено-китайское партнёрство, носящее стратегический характер, активно развивалось на основе равноправия, уважения и доверия.

Стороны констатировали высокую продуктивность взаимодействия в политической сфере, которое успешно осуществляется как в двустороннем, так и многостороннем формате, в том числе в рамках диалога «Центральная Азия+Китай». Кроме того, Туркменистан и Китай активно поддерживают друг друга в рамках ООН и других авторитетных международных организаций.

Обсуждая перспективы расширения торгово-экономических связей, Президент Сердар Бердымухамедов отметил, что в настоящее время Китай является крупным торгово-экономическим партнёром Туркменистана. Отмечена также деятельность Туркмено-китайского комитета по сотрудничеству.

В числе ключевых направлений сотрудничества были обозначены топливно-энергетический комплекс, сферы транспорта и связи, химическая и текстильная промышленность, область высоких технологий и инвестиций.

В свою очередь, Ли Хуэй подчеркнул, что особая заслуга в выходе туркмено-китайского взаимодействия на новый уровень принадлежит Председателю Халк Маслахаты Милли Генгеша Гурбангулы Бердымухамедову. В связи с этим, он передал Аркадагу приветствия и книги от имени Председателя КНР Си Цзиньпина.

В завершение встречи стороны выразили уверенность в неуклонном укреплении традиционных уз дружбы, взаимопонимания и доверительного партнёрства между Туркменистаном и Китаем и двумя народами.

Во встрече также принял участие Посол Китая в Туркменистане Цянь Найчэн.///nCa, 8 сентября 2022 г.