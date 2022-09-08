Казахстан – в правильном направлении

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев верными шагами ведет свою страну к демократии. Об этом свидетельствуют реформы лидера государства, охватывающие многие сферы политической, экономической, и главное – социальной жизни страны.

Будучи грамотным политиком, имеющим большой опыт работы в сфере международных отношений, Токаев, безусловно, пользуется высоким доверием граждан Казахстана. Неудивительно, что на протяжении многих лет своей карьеры он занимал важные посты в управлении страной: работал в МИД СССР, после обретения Казахстаном Независимости был министром иностранных дел, заместителем и Премьер-Министром РК, дважды был избран Председателем Сената Парламента республики, а в 2008 году – вице-президентом Парламентской ассамблее и ОБСЕ.

В марте 2011 года Токаев назначен заместителем Генерального секретаря ООН, Генеральным директором отделения ООН в Женеве, а также личным представителем Генерального секретаря ООН на Конференции по разоружению, занимал также должность Генерального секретаря Конференции по разоружению, избирался председателем Советов министров иностранных дел СНГ и Шанхайской организации сотрудничества.

В марте 2019 года Касым-Жомарт Токаев принес присягу в качестве Президента Республики Казахстан, а в июне того же года одержал победу на внеочередных президентских выборах, набрав 70,96% голосов. Как отмечали многие мои коллеги – присутствовавшие на тот момент в Казахстане международные наблюдатели и эксперты, это свидетельствует о положительной оценке населением работы Токаева в качестве Главы государства и связанных с ним надежд.

Трагические события января этого года показали президента Казахстана как сильного лидера, которому народ безоговорочно доверил свою судьбу. С этой задачей он справился великолепно, оставив не у дел стоявших за беспорядками подстрекателей и кукловодов. Принятые им решения позволили в кратчайшие сроки миновать кризис и выйти из него с минимальными потерями.

Немаловажно и то, что под руководством Токаева Казахстан придерживается курса миролюбивой и многовекторной политики, имеет дружеские отношения со всеми странами мира. Реформы нынешнего президента направлены не только на коренное преобразование политической системы страны, но и на демократизацию казахстанского общества в целом. Многие из них – поистине громкие, являющие собой начало новой эры в истории страны.

К примеру, принятая в июне на всенародном референдуме конституционная реформа затрагивает важнейшие сферы жизни и деятельности граждан Казахстана. Так, согласно внесенным в Конституцию поправкам, Казахстан переходит от суперпрезидентской формы правления, путем передачи полномочий усилена роль Парламента. Родственникам президента запрещается занимать высокие государственные должности. Исключаются и положения об особой роли и привилегиях Первого Президента Казахстана – эту позицию особенно хорошо приняли оппозиционные силы страны, неоднократно выступавшие против формировавшегося по их мнению «культа личности Елбасы». Воспринята с большим энтузиазмом общественностью и отмена смертной казни.

Среди прочих статей реформы – формирование депутатского корпуса Мажилиса по смешанной избирательной системе, сокращение президентской квоты в Сенате. Изменения действительно весомые, так как, к примеру, мажоритарная система позволяет отозвать депутата по желанию избирателей. Закрепляется статья о том, что земля и ее недра должны принадлежать народу.

Высоко оценил реформы Токаева и сам Председатель Генеральной Ассамблеи ООН Абдулла Шахид, посетивший Казахстан с официальным визитом 11 августа т.г. По его словам, осуществляемые демократические преобразования позволят вывести на абсолютно новый уровень защиту прав человека и развитие гражданского общества в Казахстане.

13-15 сентября т.г. в стране пройдет событие мирового масштаба – очередной Съезд лидеров мировых и традиционных религий, что наглядно свидетельствует о благоприятной межконфессиональной и межрелигиозной среде в Казахстане. Так, Президент РК высказал признательность ООН за последовательную поддержку Съезда. В свою очередь Председатель Генеральной Ассамблеи отметил, что предстоящее событие является важнейшей площадкой и высоко оценил уровень проведения будущего мероприятия.

Являясь приверженцем идей ООН, Президент РК не раз подчеркивал исключительную роль Всемирной организации в содействии глобальному миру, безопасности и устойчивому развитию. На встрече с А.Шахидом, казахстанский лидер высоко оценил предстоящую в сентябре т.г. 77 сессию Генеральной Ассамблеи: «Это уникальная возможность для мировых лидеров собраться вместе в конструктивной атмосфере, чтобы предложить самые востребованные всем человечеством решения».

В целом, разработанная Токаевым на посту Президента Казахстана концепция «Слышащего государства» показывает его как дальновидного стратега и прогрессивного политика. Именно благодаря работе нынешнего Главы государства в стране начала формироваться культура митингов, население открыто говорит о своих проблемах, между властью и народом налажена связь и, что немаловажно, повысилось доверие общества./// nCa, 8 сентября 2022 г.