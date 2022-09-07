В Ашхабаде состоится Инклюзивный Спортивный Фестиваль

Инклюзивный Спортивный Фестиваль «МЫ СИЛЬНЫЕ -МЫ РАВНЫЕ» состоится 17 сентября в Ашхабадском Олимпийском городке с 15.00 до 17.00.

Это мероприятие организовано Страновой командой ООН совместно с общественными организациями, работающими с людьми с инвалидностью, при поддержке Министерства иностранных дел.

Организаторы считают, что люди с инвалидностью должны вести полноценную и активную социальную жизнь, занимаясь спортом.

Когда в спорте участвуют люди с инвалидностью, он преобразует не только участников, но и членов семьи, тренеров, администраторов, зрителей и организаторов мероприятий, поскольку все мы стремимся построить более инклюзивное общество. Участники примут участие в волейболе, баскетболе, голболе, настольном теннисе, шахматах для слепых, скалолазании, играх для всей семьи и т.д. Также гости будут приглашены принять участие в играх.

Адрес можно узнать по QR-коду ниже.

///nCa, 7 сентября 2022 г.