Китайские автозапчасти отправились в Иран через Туркменистан

Автомобильные комплектующие из Китая будут транспортированы по железнодорожному маршруту Казахстан – Туркменистан – Иран, сообщают Казахстанские Железные Дороги (KTZ).

Из северо-восточной станции Джинган (г. Далянь, КНР) отправлен контейнерный поезд с 50 сорокофутовыми контейнерами с автомобильными комплектующими по маршруту Казахстан – Туркменистан – Иран.

Состав пересечет Казахстан через пограничные переходы Алтынколь и Болашак, далее через станцию Инчебурун на ирано-туркменской границе проследует до пункта назначения – иранской станции Джольфа.

«Перевозка грузов по железнодорожному маршруту Китай-Казахстан-Туркменистан-Иран значительно быстрее, чем по морскому пути. Срок доставки контейнеров сократился вдвое. Кроме того, более бережную доставку гарантирует отсутствие перевалки грузов в пути следования», – отмечают в KTZ.

Полный комплекс услуг по территории Казахстана, Туркменистана и Ирана предоставил мультимодальный оператор KTZ Express. ///nCa, 7 сентября 2022 г.