Фонд Шлюмберже приглашает женщин инженерных и технических профессий из Туркменистана в программу постдокторантуры

Фонд Шлюмберже приглашает талантливых женщин инженерных и технических специальностей (STEM) из Туркменистана подать заявку на участие в программе постдокторантуры Faculty for the Future.

В рамках программы предлагаются стипендии для получения степени доктора философии или постдокторантуры в ведущих университетах мира.

Фонд Шлюмберже принимает новые заявки на стипендии 2023-2024 годов с 5 сентября по 11 ноября 2022 года.

О Фонде Шлюмберже

Фонд Шлюмберже – это некоммерческая организация, которая поддерживает образование в области науки и техники. Признавая связь между наукой, технологиями и социально-экономическим развитием, а также ключевую роль образования в реализации индивидуального потенциала, Фонда Шлюмберже реализует свою флагманскую программу «Faculty for the Future».

О программе Faculty for the Future

Долгосрочная цель программы – ускорить достижение гендерного равенства в STEM путем создания условий, которые приведут к тому, что больше женщин займутся научной карьерой за счет устранения некоторых барьеров, с которыми они сталкиваются при поступлении на STEM-дисциплины. Программа стремится к гендерному равенству в науке в интересах устойчивого развития и признает, что полный доступ к учебной программе STEM и участие в ней имеют важное значение для расширения прав и возможностей женщин и девочек.

Программа присуждает стипендии для проведения передовых исследований в области STEM в ведущих научно-исследовательских институтах за рубежом. Ожидается, что стипендиаты «Faculty for the Future» вернутся в свои родные страны после завершения учебы, чтобы внести свой вклад в экономическое, социальное и технологическое развитие своих регионов путем консолидации образования STEM, а также благодаря их лидерству в научно-обоснованном предпринимательстве.

С момента запуска программы в 2004 году 807 женщин из 86 стран получили стипендии для проведения постдокторских исследований STEM.

Контактное лицо: г-жа Ева Миллон, менеджер по связям с общественностью Schlumberger Foundation, работающая в Кейптауне, Южная Африка +27 72 979 2581 (в WhatsApp)

Электронная почта: emillon@slb.com

www.facultyforthefuture.net

www.foundation.slb.com

///nCa, 6 сентября 2022 года