Азербайджан и Туркменистан обсуждают расширение экономического сотрудничества

В Министерстве экономики Азербайджана во вторник, 6 сентября, состоялась встреча министра экономики, сопредседателя совместной туркмено-азербайджанской межправительственной комиссии по сотрудничеству в экономической и гуманитарной сферах Микаила Джаббарова с послом Туркменистана в Баку Гурбанмамета Эльясова.

Министр отметил, что азербайджано-туркменские отношения находятся в процессе постоянного развитию, создается прочная договорно-правовая база, укрепляются торгово-экономические связи.

Транспортно-транзитная сфера является одним из основных направлений партнерства и эффективное использование созданной благоприятной инфраструктуры и потенциала способствует развитию региона, подчеркнул Джаббаров.

Кратчайший и удобный путь, соединяющий регионы Кавказа и Центральной Азии, проходит через Азербайджана и Туркменистана, пересекая Каспийское море, что делает обе страны важными участниками трансконтинентальных транспортных коридоров.

На встрече была представлена информация о перспективах сотрудничества между двумя странами, в том числе в таких ключевых сферах, как энергетика, инвестиционное партнерство, торговля, коммуникации.

Стороны также обменялись мнениями о проведении очередного заседания Совместной межправительственной комиссии, и других вопросах, представляющих взаимный интерес в экономической сфере.///nCa, 7 сентября 2022 г.