Туркменистан примет участие в октябрьских саммитах в Казахстане

Туркменистан готовится к участию в предстоящих в октябре 2022 года международных мероприятиях в Нурсултане, столице Казахстана. Речь об этом шла во время встречи заместителя министра иностранных дел Туркменистана Бердынияза Мятиева с его казахстанским коллегой Ермухамбет Конуспаевым в ходе рабочего визита в Нурсултан.

В частности, обсуждены вопросы подготовки участия туркменской делегации в саммитах СНГ, Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), а также заседании глав государств «Центральная Азия – Россия».

Кроме того, стороны оценили ход реализации договоренностей, достигнутых по итогам государственного визита Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в Туркменистан в октябре 2021 года.

Выражена готовность к дальнейшему укреплению сотрудничества в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях.

Был подчеркнут позитивный опыт взаимодействия Туркменистана и Казахстана в рамках различных международных организаций, в том числе ООН, СНГ, ОЭС, ОИС и других.

Стороны подчеркнули необходимость дальнейшего расширения договорно-правовой базы двустороннего взаимодействия, включая своевременное проведение политических консультаций согласно действующей Программе о сотрудничестве между МИДами двух стран на период 2021-2023 гг.

Дипломаты также обсудили возможности расширения научных и образовательных контактов, а также сотрудничество по линии медицины и здравоохранения. ///nCa, 3 сентября 2022 г.