Туркменистан направит Пакистану гуманитарную помощь

Туркменистан окажет гуманитарную помощь Пакистану, пострадавшему от стихийных наводнений, приведших к многочисленных человеческим жертвам и инфраструктурным разрушениям.

Соответствующее распоряжение было подписано Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым в пятницу, 2 сентября.

В соответствии с документом, министерствам сельского хозяйства и охраны окружающей среды, текстильной промышленности, здравоохранения и медицинской промышленности и Союзу промышленников и предпринимателей предписано безвозмездно передать Пакистану лекарственные и медицинские средства, товары и продовольственную продукцию.

В результате сильнейших наводнений из-за проливных дождей, продолжающихся с июня, пострадали миллионы жителей этой южноазиатской страны. В стране зафиксирован самый высокий показатель по осадкам за последние 30 лет. Разрушена жизненно важная инфраструктура. 72 района Пакистана объявлены зонами стихийных бедствий.

Согласно плану ООН по оказанию гуманитарной помощи стране необходимо 160 млн долларов США. ///nCa, 3 сентября 2022 г.