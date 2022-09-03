К великому будущему с великими целями

Окил Салимов, Академик

Каждый период в истории ознаменован определенными факторами развития, потребностями и жизненными принципами. У общества, живущего в свое время, соответствующие образ жизни, взгляды, взаимоотношения, мышление. С этой точки зрения 2017 год – начало принципиально нового этапа в истории Узбекистана, ознаменующегося прогрессивным развитием государства.

Это непосредственно связано с ролью сильной личности, обладающей уникальным аналитическим мышлением, политической волей, идущей в ногу со временем и учитывающей наряду с национальными особенностями передовой опыт мировой государственности.

Текущий процесс стремительного развития опирается на прочный фундамент и многолетний опыт. Исторические достижения в период независимости, масштабные реформы, долгосрочное программное видение – результат последовательного поиска решения накопившихся проблем.

День независимости – это возможность подвести итоги пройденного пути, определить задачи по построе­нию будущего. В процессе масштабных реформ особое значение приобретает роль главы государства, деятельность политического лидера.

С этой точки зрения, опираясь на свой многолетний опыт и исторические достижения нашей страны, считаю уместным рассказать о некоторых наиболее ярких аспектах деятельности Президента Шавката Мирзиёева.

Шавкат Мирзиёев, с первых дней независимости проработав сначала хокимом района, затем хокимом двух областей и Премьер-­министром более тринадцати лет, за относительно короткий период внес огромный вклад в развитие Узбекистана. За эти годы посетил практически каждое село, каждую махаллю страны. Глубоко изучал все сферы общественной жизни, имеющиеся проблемы и своевременно находил им решение.

Президентские выборы, состоявшиеся в декабре 2016 года, в очередной раз продемонстрировали высокую политическую культуру, чувство сопричастности узбекистанцев к судьбе Родины и народа.

Каждый наш соотечественник, получив избирательный бюллетень, думал: кто из четырех кандидатов может стать гарантом моей судьбы, будущего моих детей, мира в моей семье и безопасности моей жизни? Кто сможет вывести развитие страны на новый уровень? Кто защитит национальные интересы Узбекистана во внутренней и внешней политике? И подавляющее большинство избирателей проголосовало за Шавката Мирзиёева.

Как показало заключение Цент­ральной избирательной комиссии, наши граждане думают о своей судьбе и перспективах, процветании Родины и о мире в стране. Узбекистанцы продемонстрировали стремление к объединению во имя защиты общих интересов.

Этот процесс стал новой страницей, поворотным моментом в нашей новейшей истории.

Предвыборная программа Шавката Мирзиёева выделялась своим масштабом, многогранностью, охватом всех сфер общественной жизни, искренностью, а во внутренней и внешней политике – конструктивным подходом. Пять принципов, сформулированных в предвыборной программе, получили поддержку со стороны общественности благодаря идеям, направленным на поиск решений накопившихся проблем, обеспечение стремительного развития Узбекистана в новых исторических условиях.

Приступив к исполнению обязанностей в качестве Президента Узбекистана, Шавкат Мирзиёев пересмотрел программу, углубил и конкретизировал поднятые в ней вопросы, разработал меры по ускоренному развитию каждой сферы жизни и деятельности государства и общества. Все это нашло отражение в Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах.

Исходя из своего многолетнего опыта должен отметить, что отличительными чертами политики Президента Шавката Мирзиёева являются дальновидность и изобретательность в процессе принятия решений, в том числе в кадровой политике, а также системный подход к управлению государством.

Это можно увидеть в следующем.

Во-первых, лидер страны имеет твердую и неизменную политическую позицию.

Во-вторых, Президенту присуще высокое качество доводить начатое дело до конца.

В-третьих, политический имидж и авторитет главы нашего государства определяет неукоснительное исполнение намеченных целей и задач.

В-четвертых, в деятельности руководителя республики проявляется высокая степень последовательности сформированным политическим взглядам.

В-пятых, феноменальная память и сила воли лидера Узбекистана позволяют осуществлять контроль за всеми сферами жизни и деятельности государства и общества.

В-шестых, под руководством Президента обеспечиваются свое­временное решение актуальных вопросов и исполнение поставленных задач.

В-седьмых, глава государства демонстрирует высокую культуру управления, проявляя наилучшие лидерские качества. В частности, открытость в установлении и поддержании политических отношений, приверженность к прямому диалогу с народом, сопричастность к мечтам и чаяниям каждого соотечественника.

Существует также второй аспект данного вопроса. Это проявление такого уникального качества, как умение сочетать лучшие практики современной модели государственного управления с национальным опытом и традициями, осведомленность о тенденциях времени.

Действительно, в деятельности и стиле работы Президента Шавката Мирзиёева чувство сопричастности повседневным заботам и радостям узбекистанцев является приоритетом. Это приводит к объединению интересов общества и государства, что позволяет с уверенностью сказать: наше великое будущее мы построим вместе с отважным и благородным народом.

Отличительными чертами нашего народа являются высокое чувство справедливости, лояльность, открытость и искренность. Это люди-­созидатели, которые благодаря активному и сознательному управлению могут проявить высокий духовно-­нравственный, образовательный и интеллектуальный потенциал. Благодаря такому характеру народа формируется открытое общество, способное к прогрессу, качественному обновлению и построению великого будущего Узбекистана.

У каждого времени свои деятели, политические лидеры. У каждого из них определенный характер и подходы к управлению. За прошедшие шесть лет Президент Шавкат Мирзиёев зарекомендовал себя в качестве крупного реформатора внутренней и внешней политики. Действительно, он положил начало абсолютно новому этапу развития Узбекистана. Это можно увидеть в следующем.

Во-первых, разработана прочная и эффективная в научном и практическом плане стратегия развития государства и общества;

Во-вторых, запущен механизм социально-экономического развития во всех сферах;

В-третьих, со стороны руководителя страны подается пример энергичной и активной деятельности;

В-четвертых, на высшем уровне обеспечивается постоянный конт­роль за исполнением намеченных целей и задач;

В-пятых, ведется грамотная и эффективная кадровая политика.

Эти аспекты являются важными слагаемыми, определяющими активное развитие Узбекистана в последние годы.

Следует сказать еще об одном. Прямой диалог Президента с народом позволяет сформировать в социу­ме доверительные настроения, атмосферу взаимопонимания.

Политическая последовательность и приверженность Президента Шавката Мирзиёева к системному управлению отражены в Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы. Определенные в ней семь направлений охватывают все сферы жизни и деятельности государства и общества. Таким образом, политика руководителя страны вселяет в узбекистанцев уверенность в завтрашнем дне, счастливом будущем следующих поколений.

В инициативах главы государства отражены мечты и чаяния, интересы и устремления народа. Исходя из этого можно сказать: в новейшей истории Узбекистана началась эпоха третьего Ренессанса, характерной особенностью которой является объединение людей вокруг общенациональных интересов. В результате формируется новый духовно-социальный облик Узбекистана.

Стратегия развития рассчитана на пять лет, но она послужит основой развития на несколько десятилетий вперед. А результаты реализации определенных в программном документе целей и задач можно будет увидеть в следующем.

Во-первых, в достижении успехов в государственном и общественном строительстве; преобразованиях, проводимых с учетом современных требований и тысячелетних традиций узбекской государственности.

Во-вторых, в переходе на новый этап обновления, связанного с обес­печением верховенства закона и реформированием судебно-правовой системы. Здесь важны пересмотр действующих законов и координация с потребностями общественно-политического обновления. Поскольку Узбекистан активно интегрируется в процессы глобализации, демонстрирует большой потенциал в решении глобальных проблем в качестве важного субъекта международных отношений, необходима такая система разработки и принятия законов, при которой непременно учитываются мнения и предложения народа.

Наш великий предок Абу Наср Фараби еще тысячи лет тому назад сказал: «Хорошие законы выходят из хороших традиций». Это требует коренного реформирования судебной ветви власти исходя из традиций и обычаев народа.

В-третьих, в решении сегодняшних проблем, связанных с развитием и либерализацией экономики в условиях рыночных отношений. Здесь основной задачей определен рост уровня благосостояния среднего класса, составляющего большую часть населения, через сокращение доли участия государства в экономике, защиту прав собственности и законных интересов собственника, всестороннее усиление роли собственника, поощрение малого бизнеса и частного предпринимательства. Исходя из коренного смысла развития экономики требуется принять меры непрерывной модернизации ее ведущих отраслей, всемерно укреплять макроэкономическую стабильность, углублять структурные изменения.

В-четвертых, в развитии социальной сферы. Человек приходит в мир для того, чтобы пользоваться всеми возможностями для полноценной жизни. Он должен реализовать все мечты, идеи и принести максимум пользы себе и обществу. Так, закладывание в основу Стратегии развития общечеловеческих ценностей и потребностей свидетельствует об усилении роли народа в процессе принятия решений.

В-пятых, любое общество заинтересовано в мире и стабильности. Это правило становится еще более актуальным в XXI веке – периоде обострения общемировых проблем. Нашим самым большим достижением является то, что в условиях существования религиозного экстремизма и фундаментализма, деструктивных сил, стремящихся создать угрозы межнациональному согласию, Узбекистан превратился в феномен религиозной толерантности и межнационального согласия. Теперь от нас требуется сохранять это достояние, укреплять в сердце каждого гражданина идейный иммунитет, повышать духовно-­просветительский уровень.

Внешняя политика Узбекистана нацелена на поддержание и укреп­ление взаимовыгодных, доверительных, здоровых и равноправных отношений с зарубежными странами. Это свидетельствует о том, что наше государство построено на гуманных идеях. А Стратегия развития призывает поднимать эти ценности на новый уровень исходя из новых исторических условий.

Таким образом, в Узбекистане начался новый период развития, направленного на достижение конкретных целей, соответствующих требованиям стратегии обновления.

Новый Узбекистан становится реальностью. Мы и все мировое сообщество глубоко осознаем это в самый светлый и дорогой для нас праздник – День независимости. Высокие идеалы нашего Президента находят свое воплощение в набирающем силу и стремящемся к великим целям Узбекистане, в претворении в жизнь устремлений нашего народа, идущего по пути процветания и достижения прогресса. ///Посольство Узбекистана в Туркменистане, 2 сентября 2022 г.