В Туркменистане принят новый закон о молодежной политике

Президент Сердар Бердымухамедов в четверг, 1 сентября, подписал Закон Туркменистана «О государственной молодёжной политике». Это событие состоялось после его выступления на седьмом съезде Молодёжной организации Туркменистана имени Махтумкули.

Форум был приурочен к 31-й годовщине независимости страны. В ходе съезда, объединившего делегатов из столицы и всех велаятов страны, был дан анализ проделанной за прошедший период работе, определены приоритетные задачи, стоящие перед Организацией.

На заседании с докладами выступили председатель Центрального совета Молодёжной организации Туркменистана имени Махтумкули, руководители столичного и региональных отделений организации.

Также в ходе форума был избран новый состав Центрального совета Молодёжной организации имени Махтумкули. Председателем Центрального совета Организации был избран Язполат Кериев. Соответствующие решения съезда были утверждены постановлениями Президента.

Выступление Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова на VII съезде Молодёжной организации Туркменистана имени Махтумкули

Счастливая молодёжь независимого нейтрального Туркменистана! Уважаемые профессора-преподаватели! Дорогие участники съезда!

Сегодня в нашей стране широко отмечается День знаний и студенческой молодёжи. От всего сердца поздравляю вас с этой знаменательной датой года «Эпоха народа с Аркадагом»! Желаю всем работникам образования, студентам и школьникам крепкого здоровья и больших успехов!

В эру Возрождения новой эпохи могущественного государства мы поставили перед собой великие цели, определили задачи по обеспечению благополучия и социально-экономического роста, дальнейшему улучшению социально-бытового уровня нашего народа, укреплению на планете мира и доверия.

Для достижения этих высоких целей особо полагаемся на молодое поколение нашей страны.

Дорогие участники съезда!

Проведение VII съезда Молодёжной организации имени Махтумкули в День знаний и студенческой молодёжи повышает его значимость. Только что прошли выборы нового состава Центрального совета Молодёжной организации. Желаю новым руководителям Организации успехов в ответственной деятельности.

Пройденные этапы, достигнутые рубежи и успехи являются незыб­лемым фундаментом для светлых путей в будущее. Исходя из этого, мы придаём особое значение устойчивому развитию нашей экономики. Возводим комфортабельные жилые дома, обустраивая сёла, города, этрапские центры нашей страны. Проводим масштабную работу по формированию крупных промышленных комплексов.

Эти великие устремления укреп­ляют основы независимости и нейтралитета нашего государства, способствуют кардинальному улучшению благосостояния нашего народа, повышению мирового авторитета нашей Родины.

Уважаемые представители молодого поколения!

Сегодня основную часть населения нашей страны составляет молодое поколение, сформировавшееся за годы независимости. Мы смотрим на молодёжь как на созидателей будущего родной Отчизны. Счастливая молодёжь усердно трудится в различных отраслях народного хозяйства в целях реализации национальных и государственных программ, выдвигает важные инициативы по демократизации общественно-политической жизни нашей страны. Занимаясь научно-образовательной и общественной работой, активно участвует в развитии нашей экономики.

В соответствии с Национальной программой по социально-экономическому развитию нашего независимого государства в 2022–2052 годах мы улучшаем жилищно-социальное обеспечение молодых граждан, ведём плодотворную работу по стимулированию их предпринимательских инициатив.

Дорогая молодёжь!

Наше великое будущее неразрывно связано с вашим благополучием, стабильным развитием. В этом контексте считаем одной из важных задач воспитание поколений на основе благородных традиций нашего народа.

Придаём большое значение гармоничному духовно-нравственному, культурному, интеллектуальному и физическому развитию молодёжи. Ибо эрудированная, образованная, здоровая молодёжь – мощная сила, светлое будущее нашего государства.

Именно поэтому с размахом строим, вводим в эксплуатацию средние и высшие учебные заведения, детские сады, оздоровительные центры, оснащённые современным оборудованием, что обес­печивает возможность для получения молодёжью образования мирового уровня.

Дорогие соотечественники!

Молодёжь активно участвует в освое­нии достижений науки. Школьники и студенты добиваются больших успехов на престижных международных конкурсах. Всё это наглядно демонстрирует, что в нашей стране создана прочная база для обучения, получения специальности.

В нашем независимом государстве права молодёжи также надёжно защищаются. Расширяются социальные льготы для молодых семей, принимаются необходимые меры по оказанию им содействия, обеспечению современным жильём.

Молодёжи предоставляются полные права для выбора школы, языка, направления и вида обучения. Проводится необходимая работа по улучшению её занятости, выбору профессии.

Сегодня значительно повышается общественно-политическая активность молодёжи. Мы оказываем содействие в развитии дружественных отношений между молодёжными объединениями нашей страны и других государств, а также международными молодёжными организациями. В этой связи неуклонно растёт число нашей молодёжи, получающей образование в престижных мировых высших учебных заведениях.

Дорогая молодёжь!

Физкультура и спорт обеспечивают гармоничное развитие общества, играют важную роль в формировании характера человека, стимулируют в нём энтузиазм, уверенность в себе и своих силах. Поэтому проводится эффективная работа по широкому привлечению наших граждан, особенно молодёжи, к занятиям физкультурой и спортом, пропаганде принципов здорового образа жизни.

Молодые спортсмены, связавшие свою жизнь со спортом, приумножают авторитет нашей независимой Родины. Твёрдо уверен в том, что наша сборная команда, успешно выступив на XXXIII летних Олимпийских играх, которые пройдут в 2024 году в городе Париж (Франция), высоко поднимет наш Государственный флаг!

Дорогие соотечественники!

По инициативе Героя-Аркадага была принята Государственная программа в области государственной молодёжной политики Туркменистана на 2021–2025 годы, в которой отмечается, что приумножение у молодых поколений гордости за свою Родину и её славную историю, стремление к науке и образованию является основным направлением молодёжной политики.

В настоящее время одной из важных задач выступает разъяснение молодёжи святости высокого понятия «Родина», воспитание чувства необходимости беречь её как зеницу ока и любить всем сердцем.

Поэтому мы и впредь будем регулярно осуществлять меры по формированию физически крепкой личности, почитающей историю, традиции, обычаи и семейные ценности нашего народа.

Наши мудрые предки оставили нам в наследство замечательные традиции. Сплочённость, трудолюбие, уважение к старшему поколению стало многовековой социальной нормой жизни нашего народа. И наша молодёжь должна продолжать эти традиции. Воспитание подрастающего поколения на основе данных принципов – наша общая задача.

Уважаемые участники съезда!

В соответствии с велением времени регулярно совершенствуются законы, включающие различные направления молодёжной политики. При участии представителей министерств и отраслевых ведомств, политических партий, общественных организаций, а также молодёжи Милли Генгеш Туркменистана разработал проект новой редакции Закона «О государственной молодёжной политике».

Его главная цель – обеспечение активного участия молодёжи в экономической, политической и культурной жизни нашей независимой Родины, создание благоприятных правовых условий для воспитания молодого поколения в духе патрио­тизма, гуманизма и трудолюбия.

Принятие этого Закона значительно укрепляет правовую базу проводимой в стране молодёжной политики, а также будет способствовать расширению создаваемых для молодёжи возможностей.

Уважаемые участники съезда!

Через считанные дни мы будем отмечать 31-ю годовщину священной независимости нашей Отчизны. Нынешняя молодёжь – это сформировавшееся за годы независимости духовно новое поколение.

Молодёжная организация успешно выполняет свой долг по воспитанию и сплочению преданного Родине поколения, направлению его сил, знаний на развитие независимой страны.

Сегодня перед этой Организацией мы ставим следующие задачи:

1) создавать все условия для воспитания молодого поколения в духе патриотизма, получения им качественного образования, занятий творчеством и спортом, полного раскрытия способностей;

2) воспитывать гражданскую ответственность, трудолюбие;

3) поддерживать и поощрять общественно-личностные инициативы молодёжи;

4) развивать у нашей молодёжи умение отстаивать свои права, стремление к активному участию в общественных объединениях;

5) формировать поколение с широким мировоззрением, разбирающееся в высоких технологиях, что должно стать основной целью проводимой деятельности;

6) создавать все условия для углублённого изучения молодёжью иностранных языков, занятий литературой и искусством. Необходимо регулярно проводить среди неё творческие конкурсы;

7) приверженность молодёжи добросовестности и семейным ценностям должны стать главными принципами. Воспитание у молодого человека таких качеств – это долг и главная цель Молодёжной организации.

Дорогая молодёжь!

Вы живёте в прекрасную пору! Создаются все условия для того, чтобы вы росли здоровыми, получали необходимое образование. Обучаясь и обретая специальность, вдохновенно работая, вы должны приумножать авторитет и славу родной Отчизны!

Стабильное и гармоничное развитие любого государства и общества неразрывно связано с наукой. Вот почему в независимом государстве мы уделяем огромное внимание совершенствованию отечественной науки.

В этом направлении важное место отводится работам, проводимым научно-исследовательскими институтами, высшими учебными заведениями, Центром молодых учёных при Академии наук и Центральном совете Молодёжной организации имени Махтумкули.

Молодёжь – будущее нашей родной Отчизны!

Честь, достоинство, авторитет человека определяются его трудом. Именно поэтому Молодёжная организация должна проводить пло­дотворную работу по трудовому воспитанию молодого поколения. Чтобы достичь великих целей, каждый молодой человек должен встать под знамя труда.

Твёрдо уверен, что молодые граждане, выполняя свой священный долг перед родителями, народом и страной, станут достойными людьми и будут самоотверженно трудиться во имя процветания нашей Отчизны.

Дорогая молодёжь!

Ещё раз от всего сердца поздравляю вас и всех работников образования с широко отмечаемым в нашей стране Днём знаний и студенческой молодёжи, а также с проведением VII съезда Молодёжной организации имени Махтумкули!

Желаю вам крепкого здоровья, больших успехов в работе во имя обеспечения счастливой и благополучной жизни народа, дальнейшего процветания независимой нейтральной Родины! ///nCa, 2 сентября 2022 г. (источник фото – TDH)