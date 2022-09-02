Цифровизация логистики и управления предприятием – история успеха туркменской компании Shaylan Group

Эльвира Кадырова

В 2007 года компания Shaylan Group начинала свою деятельность в качестве дистрибьютерского сервиса, занимавшегося оптовой реализаций продукции Pepsi. Тогда 15 лет назад в распоряжении у фирмы не было ни собственного транспорта, ни складов, а всего лишь небольшой офис с двумя сотрудниками.

Конечно, со временем ряд операционных вопросов были решены. Но деловая документация по-прежнему была рассредоточена по различным цифровым платформам, усложняло работу и отсутствие единой комплексной ИТ-системы.

А сегодня – Shaylan Group – один из национальных лидеров в дистрибьютерской отрасли в Туркменистане, эксперт в области экспорта/импорта, предлагающий разнообразный ассортимент логистических услуг, с широким кругом клиентов, уверенно выходящий на внешний рынок и существенной расширивший число рабочих мест. Ключом к успеху стала цифровизация системы менеджмента и инновационные ИТ-решения.

В 2019 году компания Shaylan подала заявку на участие в программе USAID «Инновационный фонд». При финансовой поддержке фонда, который работает в рамках проекта USAID по конкурентоспособности, торговле и созданию рабочих мест, были приобретены системы планирования ресурсов предприятия (ERP), в том числе программное обеспечение по управлению складами и перевозками для компании Shaylan. Так, в Туркменистане появился один из первых полностью автоматизированных складов.

Система ERP устранила недостатки в управлении данными и обмене информацией, консолидировала инвестиции Shaylan в физическую инфраструктуру – были созданы дополнительные холодильные склады и площадь складских помещений выросла до 7000 кв.метров. Автотранспортный парк компании пополнился новыми грузовиками-рефрижераторами – их более 30.

Внедрение ИТ-решений способствовало тому, что в компании было создано свыше 100 новых рабочих мест.

В результате усовершенствованной системы бизнес-операций и статистики компания стала оказывать логистические услуги не только местным, но и иностранным предпринимателям. Модули системы управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) и электронной коммерции системы ERP позволили компании Shaylan расширить клиентскую базу.

«С помощью USAID мы внедрили интегрированную систему ERP, которая позволяет нам измерять, регистрировать и анализировать все бизнес-данные. Мы начали не только с логистики, но и с финансов и бухгалтерии, маркетинга, продаж и электронной коммерции», делится Имамберды Дурдыев, начальник отдела логистики.

Немаловажен и тот фактор, что цифровизация деятельности предприятия значительно улучшила стратегию адресного маркетинга с помощью звонков и e-mail рассылки, позволила мониторить прогресс в достижении бизнес-целей.

При помощи ERP платформы, компания Shaylan вышла на рынок с новыми услугами – это аутсорсинг от лучших местных производителей, организация международных перевозок, таможенное посредничество, управление складскими и товарными запасами, доставка в торговые точки и онлайн-продажи.

И все еще, в стремительно меняющейся среде рыночной конкуренции для совершенства бизнеса пределов нет. В планах группы Shaylan – интегрировать внутреннее программное обеспечение, чтобы клиенты могли просматривать цены и отправлять запросы на пополнение запасов через мобильные приложения.

Также, в будущем, компания «Shaylan» намерена построить складские помещения с регулируемым температурным режимом и в других регионах страны, с тем, чтобы предоставлять современные логистические и складские услуги местным производителям и фермерским хозяйствам.

И самое важное – компания намерена увеличить к концу года на 20% объемы экспорта, используя новую инфраструктуру холодовой цепи и ERP-систему. Упор будет сделан на молочные продукты местного производства, мясные полуфабрикаты, овощи, фрукты и другие замороженные продукты.

Учитывая тот факт, что сегодня Туркменистан ставит амбициозные задачи в области наращивания экспорта своей продукции и в авангарде тренда – частный сектор, перед группой Shaylan открываются новые перспективы к устойчивому развитию своей деятельности.

Посредством механизмов совместного финансирования Инновационный фонд USAID с 2017 года реализовал множество инновационных проектов в Центральной Азии. Внедрение ИТ-решений для бизнеса, таких как ERP-системы, доказало свой высокую эффективность и востребованность. ///nCa, 1 сентября 2022 г.