Связующая нить. Газопровод из Туркменистана в Китай – лучший образец сотрудничества Центральной Азии и Поднебесной

В современных условиях стабильное снабжение экономики энергоресурсами выходит на первый план. Страны Центральной Азии активно сотрудничают с Китаем в этом направлении, обеспечивая его потребности в полезных ископаемых. Основой этого партнерства стал уникальный проект по строительству газопровода «Туркменистан – Узбекистан – Казахстан – Китай», который вошел в Книгу рекордов Гиннесса как самый длинный в мире.

Одни рекорды

Газопровод «Туркменистан – Узбекистан – Казахстан – Китай» имеет общую протяженность около девяти тысяч километров, при этом протяженность узбекского участка – 530 километров. Узбекистан получает большую выгоду от этого проекта: он продает газ, от эксплуатации трубопровода поступают налоги, создаются рабочие места и, что немаловажно, местные специалисты набираются научно-технического опыта в обслуживании современного оборудования.

Пропускная способность всех трех ниток – 50 миллиардов кубометров газа в год. При этом третья нитка газопровода была построена чуть меньше, чем за год, что стало мировым рекордом по скорости строительства подобных сооружений. Стоимость всех трех ниток – четыре миллиарда долларов.

В октябре 2018 года председателю China National Petroleum Corporation Ван Илину был вручен орден «Дустлик» («Дружбы») в знак признания его важного вклада в экономическое и социальное развитие Узбекистана.

Сегодня газопровод вносит существенный вклад в улучшение жизни людей вдоль своего маршрута, укрепляет дружбу между народами двух стран и расширяет китайско-узбекское экономическое и торговое сотрудничество. Это не только взаимовыгодный и масштабный проект, но и мост дружбы для укрепления взаимного доверия между Китаем и Узбекистаном.

Узбекский маршрут

Пятнадцать лет назад, 30 апреля 2007 года, правительства Китая и Узбекистана подписали соглашение о строительстве и эксплуатации газопровода. Спустя три месяца – 31 июля – Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) и Национальная нефтегазовая холдинговая компания Узбекистана подписали аналогичный документ, таким образом дав старт проекту.

Для строительства ветки по территории Узбекистана в январе 2008 года была учреждена специальная компания Asia Trans Gas (ATG) с долевым участием 50 на 50 между китайской TAPLine и Национальной нефтегазовой холдинговой компанией Узбекистана. В дальнейшем новая компания стала заниматься и эксплуатацией газопровода.

Строительство объекта стартовало в июне 2008 года. Трубопровод был проложен за рекордные сроки. Первый газ пошел по трубе 1 декабря 2009 года. В октябре 2010 года была введена в эксплуатацию линия «B».

Первые две линии предназначались для поставок природного газа из Туркменистана в Китай. В ходе их возведения Ташкент и Пекин приняли решение о поставках узбекского газа на рынок Поднебесной. Таким образом Узбекистан обязался поставлять Поднебесной 10 миллиардов кубометров природного газа ежегодно. Эта линия также была построена за рекордно короткие сроки, и 31 июля 2012 года газ из Узбекистана начал поставляться в КНР.

Сейчас в планах – строительство четвертой нитки «D». Она будет идти не параллельно действующим линиям, а по другому маршруту, через Сурхандарьинскую область.

Как рассказали в ATG, по состоянию на 31 декабря 2020 года в эксплуатации газопровода были задействованы 572 сотрудника, включая 135 специалистов из КНР и 437 узбекских сотрудников.

По словам первого заместителя генерального директора компании ATG Собира Латипова, работать с большим коллективом – это настоящее искусство. Отношения между местными специалистами и сотрудниками из Китая он объясняет одним предложением: «Мы стали как семья!»

«Узбеки и китайцы ходят друг к другу на дни рождения, другие праздники. Если у кого-то свадьба, то весь китайский персонал идет на праздничный плов. Мы все друг о друге заботимся, помогаем, когда случаются неурядицы», – отметил собеседник.

Его очень радует то, что на предприятии удалось построить искренние дружеские отношения.

«В других совместных предприятиях все по-другому, там более деловые отношения. У нас же настоящая семья, возможно, этому способствует схожий менталитет китайцев и узбеков», – отметил он.

Серьезное внимание уделяется подготовке кадров и повышению квалификации. Постоянная учеба и дополнительные курсы для ATG – дело привычное. Кроме того, с 2010 года практикуется отправка местных сотрудников на учебу в Китай. Иногда они по полгода учатся в ведущих профильных университетах Пекина, Циндао и Сианя.

Каждый год на работу принимаются выпускники вузов. За каждым новым специалистом закрепляется опытный наставник. Также проводятся тренинги с приглашением специалистов из General Electric, Huawei и Caterpillar, где они обучают технологическим тонкостям обращения с их оборудованием.

Ежегодно в своем бюджете Asia Trans Gas предусматривает финансовые средства на оказание различной социальной помощи.

«Мы приобрели для школ в Бухарской и Навоийской областях оргтехнику, в городе Каракуль отремонтировали врачебный пункт, выделили деньги на операцию для тяжелобольного пациента, сделали подарки олимпийским чемпионам в 2016 году, купили два реанимобиля для Бухары, а во время пандемии приобрели кислородные концентраторы больницам», – отметил Собир Латипов. ///Podrobno.uz, 1 сентября 2022 г.