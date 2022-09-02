Осенью в Казахстане пройдут крупные региональные саммиты

В середине октября текущего года в Нурсултане, столице Казахстана состоится несколько встреч на самом высоком уровне – это саммиты СНГ, Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии СВМДА, а также в заседании глав государств «Центральная Азия – Россия».

Речь об этом шла во время телефонного разговора в четверг, 1 сентября, президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с Президентом России Владимиром Путиным.

Российский лидер подтвердил свое участие в указанных форумах. ///nCa, 2 сентября 2022 г.