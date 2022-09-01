Туркменский солодковый корень проложил новый мультимодальный маршрут в Китай

Поезд Китай-ЕС из 42 контейнеров с солодковым корнем на борту прибыл из Туркменистана в китайский город Сиань, провинция Шэньси, сообщает портал China News Network.

Это первый железнодорожный состав, который перевез в Поднебесную импортированное из Туркменистана лекарственной сырье. Кроме того, впервые поезд Китай—ЕС на обратном пути следования прошел по маршруту Туркменистан-Сиань.

Интермодальная транспортировка спецпоездом была совместно организована туркменской компанией “Bir Kuwwat” и китайской компанией Shaanxi Investment Group International Logistics Co., Ltd. Вначале груз из 850 килограмм солодки преодолел морской вояж по Каспию из Международного Туркменбашинского порта в казахстанский порт Актау, затем его перегрузили на железную дорогу и на территорию КНР состав въехал через погранпереход в Хоргосе.

Весь путь составил 7 562 километра и длился 22 дня.

Таким образом, во внешнеторговом обмене между странами Пояса и Пути открылись новые логистические возможности, благоприятствующие взаимовыгодному сотрудничеству в индустрии традиционной китайской медицины между двумя странами.

Успешная грузоперевозка из Туркменистана в провинцию Шэньси стала результатом прошлогодней встречи министров иностранных дел в формате “Китай+Пять стран Центральной Азии” в Сиане в 2021 г. Тогда туркменская делегация, в составе которой присутствовали представители транспортных ведомств, Министерства здравоохранения и медицинской промышленности, Торгово-промышленной палаты, посетила Международную логистическую компанию Shaanxi Investment с целью обсуждения делового сотрудничества между предприятиями Китая и Туркменистана.

Побережье реки Амударья на востоке Туркменистана является естественным местом произрастания дикой солодки. Солодковый корень богат многими полезными микроэлементами, в том числе, это глицирризиновая кислота, необходимая для изготовления препаратов в традиционной китайской медицине.

С 2020 года логистическая компания Bir Kuwwat оказывает широкий спектр услуг по организации грузоперевозок между странами СНГ, ЕС и Китая, внутри стран Содружества и внутри Туркменистана. В перечень услуг Bir Kuwwat входит доставка различных грузов всеми видами транспорта – железнодорожным, автомобильным, воздушным и морским, мультимодальные перевозки, портовые услуги и проектная логистика. ///nCa, 31 августа 2022 г.